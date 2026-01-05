देश की नंबर-1 SUV बड़े मेकओवर के लिए तैयार, रेंडर्स में दिखी गजब की झलक; हाइब्रिड इंजन बढ़ाएगा माइलेज
अब क्रेटा में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। दरअसल, नेक्स्ट जनरेशन की नई रेंडरिंग से पता चलता है कि 2027 तक शोरूम में आने तक यह मॉडल कैसा दिखेगा। इंटरनली तौर पर SX3 के नाम से जानी जाने वाली नई क्रेटा में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस से कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है।
भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट को हुंडई क्रेटा लीड कर रही है। पिछले कई सालों से इस SUV की डिमांड बनी हुई है। इतना ही नहीं, हर गुजरते महीने के साथ इसकी बिक्री में गजब का इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि, अब क्रेटा में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। दरअसल, नेक्स्ट जनरेशन की नई रेंडरिंग से पता चलता है कि 2027 तक शोरूम में आने तक यह मॉडल कैसा दिखेगा। इंटरनली तौर पर SX3 के नाम से जानी जाने वाली नई क्रेटा में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस से कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। इसमें पूरी तरह से नया डिजाइन और कई मैकेनिकल चेंजेस शामिल होंगे।
नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा की रेंडरिंग डिटेल
स्टाइलिंग के नजरिए से दिखाई गई क्रेटा एक स्पोर्टी लुक की तरफ एक कदम बढ़ाती है। इसका फ्रंट मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा चौकोर दिखता है, जिसमें नए LED लाइटिंग एलिमेंट्स हैं। पिक्सेल जैसे लाइटिंग एलिमेंट्स एक स्ट्रिप के अंदर लगे हैं, जबकि मेन हेडलैंप बंपर पर वर्टिकली स्टैक्ड हाउसिंग में नीचे की तरफ धकेल दिए गए हैं।
स्प्लिट हेडलैंप अरेंजमेंट हुंडई की लेटेस्ट ग्लोबल SUVs के साथ मेल खाता है। एक फ्लैटर बोनट, शार्प शोल्डर लाइन और एक मोटा बंपर इसकी विज़ुअल प्रेजेंस को और बढ़ाते हैं। साइड से देखने पर, नेक्स्ट-जनरेशन क्रेटा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड दिखती है और रेंडरिंग में थोड़ा ज्यादा सीधा ग्लासहाउस बेहतर ओवरऑल केबिन स्पेस का इंडीकेशन देता है।
इन रेंडर में नए डिटेलिंग वाले बड़े एलॉय व्हील प्रोफाइल पर हावी हैं, जबकि निचले हिस्सों के साथ ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल और थोड़ी टेपरिंग रूफलाइन कुछ अन्य हाइलाइट्स हैं। पिछला डिजाइन सामने दिखे मॉडर्न थीम को दिखाता है, जिसमें पतली LED टेल लैंप और ज्यादा प्रमुख एग्जॉस्ट पाइप के साथ एक बिजी बंपर है।
नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा में अंदर से भी बड़े अपग्रेड होने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा मॉडल को 2024 की शुरुआत में एक बड़ा अपडेट मिला था और यह पेट्रोल, डीजल और टर्बो पेट्रोल ऑप्शन के साथ अपने सेगमेंट में लीड कर रहा है। माना जा रहा है कि हुंडई नए वर्जन के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप पर विचार कर रही है। इसमें बेहतर माइलेज के लिए 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और एक बड़ी बैटरी के साथ जोड़ा जा सकता है।
तमिलनाडु प्लांट में तैयार होने की उम्मीद
नई क्रेटा का प्रोडक्शन हुंडई की तमिलनाडु फैसिलिटी में जारी रहने की संभावना है, जो ब्रांड के भारतीय ऑपरेशन्स में एक अहम भूमिका निभाती है। इस SUV में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक रीडिजाइन किया गया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ओवर-द-एयर अपडेट की कैपेसिटी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसी भी अफवाह है कि हुंडई अल्काजार से ऊपर पोजीशन वाली एक नई थ्री-रो प्रीमियम SUV डेवलप कर रही है।
रेंडर्स क्रेडिट: SRK Designs
