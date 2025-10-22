आईक्यूब को नंबर-1 से हटाने आ रहा बजाज का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर! टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद
संक्षेप: देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो का दबदबा बना हुआ है। ऐसे में कंपनी खुद को सेगमेंट में और भी बेहतर बनाने के लिए अपने पॉपुलर चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लगातार अपडेट भी कर रही है। कंपनी ने चेतक EV की लेटेस्ट 35 सीरीज पिछले साल दिसंबर में लॉन्च की थी।
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो का दबदबा बना हुआ है। ऐसे में कंपनी खुद को सेगमेंट में और भी बेहतर बनाने के लिए अपने पॉपुलर चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लगातार अपडेट भी कर रही है। कंपनी ने चेतक EV की लेटेस्ट 35 सीरीज पिछले साल दिसंबर में लॉन्च की थी। यह ई-स्कूटर ब्रांड के इलेक्ट्रिक वाहन लाइन-अप का एकमात्र मॉडल है। वर्तमान में चेतक के साथ बजाज घरेलू इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में दूसरे स्थान पर है। अब चेतक के न्यू जनरेशन मॉडल को पहली बार परीक्षण के दौरान देखा गया है। चेतक का सीधा मुकाबला टीवीएस आईक्यूब, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी के मॉडल से होता है।
अभी इसके लॉन्च की टाइम लाइन का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि, उम्मीद है कि नेक्स्ड जनरेशन का चेतक अगले साल किसी समय बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। स्पाई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि इसके कम्पलीट पैकेज में कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि, कवर होने के चलते कंपनी इसके डिजाइन और फीचर्स को फिलहाल छिपाने में कामयाब रही है।
न्यू जेन चेतक के एक्सपेक्टेड फीचर्स
सबसे पहले, चेतक के नए मॉडल में एक अपडेटेड LED टेल लैंप है जिसमें ब्रेक लाइट और टर्न इंडिकेटर्स एक ही यूनिट में इंटीग्रेटेड हैं। हालांकि, कम्पलीट सिल्हूट कमोबेश पहले जैसा ही है। इसका टेल सेक्शन थोड़ा अलग दिखता है। जिसमें रिवाइज्ड नंबर प्लेट पोजिशनिंग और एक नया टायर हगर है।
साइड पैनल में हुए बदलाव कैमोफ्लाज के नीचे छिपे हुए हैं और ग्रैब हैंडल मौजूदा मॉडल जैसा ही लगता है। सीट अब ज्यादा सपाट है, क्योंकि इसमें छोटा सा उभार नहीं है। आगे की तरफ, इंडिकेटर्स को हैंडलबार एरिया में वापस लगा दिया गया है और LED हेडलैंप पहले जैसा ही है।
इसके अलावा, इसमें नया स्विचगियर कंसोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का नया आकार भी देख सकते हैं। टेस्ट प्रोटोटाइप में लिमिटेड किट, जिसमें बिना चाबी वाला स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम नहीं है। इस बात का संकेत है कि यह नेक्स्ट जनरेट के चेतक का मिड-स्पेक वैरिएंट हो सकता है।
फुल चार्ज पर 150Km की रेंज
टेस्ट प्रोटोटाइप में हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर है। बैटरी पैक मौजूदा मॉडल की तरह ही फ्लोरबोर्ड में लगा हुआ है। कुल मिलाकर, नेक्स्ट जनरेशन का बजाज चेतक मूल डिजाइन और उपकरणों के मामले में बेहतर प्रदर्शन के साथ, मूल सुविधाओं पर ही टिका रहेगा। इसमें संभवतः परिचित 3.5 kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 150Km की रेंज का दावा करता है।
