SUV की इस जोड़ी ने किया कमाल, अब तक 15 लाख घरों तक पहुंच गई; ये ब्रेजा-फ्रोंक्स या वेन्यू-एक्सटर नहीं

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने एक शानदार दोहरा मील का पत्थर हासिल किया है। उसकी नेक्सन कॉम्पैक्ट SUV ने 900,000 यूनिट की संचयी बिक्री को पार कर लिया है। जबकि इसके समकक्ष पंच ने अपने लॉन्च के बाद से 600,000 यूनिट की बिक्री को पार कर लिया है। इन मॉडलों की कुल मिलाकर 15 लाख से ज्यादा डिलीवरी हो चुकी हैं।

Sat, 18 Oct 2025 08:02 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स ने एक शानदार दोहरा मील का पत्थर हासिल किया है। उसकी नेक्सन कॉम्पैक्ट SUV ने 900,000 यूनिट की संचयी बिक्री को पार कर लिया है। जबकि इसके समकक्ष पंच ने अपने लॉन्च के बाद से 600,000 यूनिट की बिक्री को पार कर लिया है। इन मॉडलों की कुल मिलाकर 15 लाख से ज्यादा डिलीवरी हो चुकी हैं। इस शानदार सेल्स आंकड़े से इसकी पॉपुलैरिटी को समझा जा सकता है। भारतीय बाजार में इस जोड़ा का मुकाबला हुंडई की वेन्यू और एक्सटर, वहीं मारुति की ब्रेजा और फ्रोंक्स से होता है।

नेक्सन सितंबर 2025 तक 910,181 यूनिट तक पहुंच गई। यह यात्रा 21 सितंबर, 2017 को शुरू हुई, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च की। यह उपलब्धि सितंबर में दर्ज की गई 22,573 यूनिट की रिकॉर्ड तोड़ मासिक बिक्री के बाद आई है, जो किसी भी टाटा मॉडल द्वारा हासिल किया गया अब तक का सबसे अधिक सिंगल-मंथली आंकड़ा भी है। इस प्रदर्शन ने नेक्सन को उस महीने देश का सबसे अधिक बिकने वाला यात्री व्हीकल बना दिया।

सितंबर में हुई वृद्धि, सितंबर 2024 में बेची गई 11,470 यूनिट की तुलना में साल-दर-साल 97% की वृद्धि दर्शाती है। अगस्त के 14,004 यूनिट की तुलना में महीने-दर-महीने 61% की वृद्धि दर्शाती है। इस गति ने नेक्सन को मार्च 2026 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में शीर्ष SUV का स्थान हासिल करने में मदद की है, जिससे यह पिछले फाइनेंशियल ईयर में पंच से खोए गए वार्षिक ताज को फिर से प्राप्त करने की राह पर है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ 6 महीने में ही 76,805 घरों तक पहुंच गई ये छोटी SUV, कीमत ₹6.85 लाख

नेक्सन में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन के माध्यम से पेट्रोल पावर में से चुन सकते हैं जो 120 हॉर्सपावर उत्पन्न करता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। डीजल वैरिएंट में 1.5-लीटर रेवोटॉर्क यूनिट का इस्तेमाल किया गया है जो 115 हॉर्सपावर और 260 न्यूटन मीटर प्रदान करता है, जो 6-स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटेड मैनुअल विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

CNG वैरिएंट में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसे 100 हॉर्सपावर और 170 न्यूटन मीटर तक डीट्यून किया गया है, जो विशेष रूप से 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। इलेक्ट्रिक वर्जन दो बैटरी पैक विकल्प प्रदान करते हैं, जिसमें बड़ा 45-किलोवाट-घंटे का विकल्प ARAI-प्रमाणित रेंज 489 Km और वास्तविक क्षमता लगभग 350 Km प्रदान करता है। यह नेक्सन को एक ही बैज के तहत पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को शामिल करने वाली एकमात्र नेमप्लेट में से एक बनाता है।

ये भी पढ़ें:ये कंपनी अगले 6 महीने में 29 मोटरसाइकिल करेगी लॉन्च, 7 का किया खुलासा

अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई पंच अपनी बढ़त में और भी तेज साबित हुई है। सितंबर 2025 तक 626,000 यूनिट तक पहुंचने के साथ, यह 600,000 यूनिट का आंकड़ा छूने वाली सबसे तेज SUV बन गई है, जिसने हुंडई क्रेटा के 48 महीने के सफर और मारुति ब्रेजा के 57 महीने के समय को पीछे छोड़ दिया है। अगस्त 2022 तक पंच की पहली 1,00,000 यूनिट बिक गईं, मई 2023 तक दोगुनी होकर 2,00,000 हो गईं और बाद के पड़ावों तक इसने अपनी गति बनाए रखी।

सितंबर में पंच की 15,891 यूनिट बिकीं, जो साल-दर-साल 16% और महीने-दर-महीने 48% की वृद्धि दर्शाती हैं। इसने इसे महीने के लिए समग्र यात्री वाहन रैंकिंग में 5वां स्थान दिलाया, जो शीर्ष 5 सबसे अधिक बिकने वाले वाहनों में दो टाटा मॉडलों का शामिल होना एक दुर्लभ है। इस माइक्रो SUV ने SUV से प्रेरित स्टाइलिंग, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और ग्लोबल NCAP और भारत NCAP दोनों से प्राप्त 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। नेक्सन की तरह, यह पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक वैरिएंट सहित कई पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है, जो विभिन्न खरीदारों की प्राथमिकताओं और बजट को पूरा करता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
