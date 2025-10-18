SUV की इस जोड़ी ने किया कमाल, अब तक 15 लाख घरों तक पहुंच गई; ये ब्रेजा-फ्रोंक्स या वेन्यू-एक्सटर नहीं

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने एक शानदार दोहरा मील का पत्थर हासिल किया है। उसकी नेक्सन कॉम्पैक्ट SUV ने 900,000 यूनिट की संचयी बिक्री को पार कर लिया है। जबकि इसके समकक्ष पंच ने अपने लॉन्च के बाद से 600,000 यूनिट की बिक्री को पार कर लिया है। इन मॉडलों की कुल मिलाकर 15 लाख से ज्यादा डिलीवरी हो चुकी हैं।

टाटा मोटर्स ने एक शानदार दोहरा मील का पत्थर हासिल किया है। उसकी नेक्सन कॉम्पैक्ट SUV ने 900,000 यूनिट की संचयी बिक्री को पार कर लिया है। जबकि इसके समकक्ष पंच ने अपने लॉन्च के बाद से 600,000 यूनिट की बिक्री को पार कर लिया है। इन मॉडलों की कुल मिलाकर 15 लाख से ज्यादा डिलीवरी हो चुकी हैं। इस शानदार सेल्स आंकड़े से इसकी पॉपुलैरिटी को समझा जा सकता है। भारतीय बाजार में इस जोड़ा का मुकाबला हुंडई की वेन्यू और एक्सटर, वहीं मारुति की ब्रेजा और फ्रोंक्स से होता है।

नेक्सन सितंबर 2025 तक 910,181 यूनिट तक पहुंच गई। यह यात्रा 21 सितंबर, 2017 को शुरू हुई, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च की। यह उपलब्धि सितंबर में दर्ज की गई 22,573 यूनिट की रिकॉर्ड तोड़ मासिक बिक्री के बाद आई है, जो किसी भी टाटा मॉडल द्वारा हासिल किया गया अब तक का सबसे अधिक सिंगल-मंथली आंकड़ा भी है। इस प्रदर्शन ने नेक्सन को उस महीने देश का सबसे अधिक बिकने वाला यात्री व्हीकल बना दिया।

सितंबर में हुई वृद्धि, सितंबर 2024 में बेची गई 11,470 यूनिट की तुलना में साल-दर-साल 97% की वृद्धि दर्शाती है। अगस्त के 14,004 यूनिट की तुलना में महीने-दर-महीने 61% की वृद्धि दर्शाती है। इस गति ने नेक्सन को मार्च 2026 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में शीर्ष SUV का स्थान हासिल करने में मदद की है, जिससे यह पिछले फाइनेंशियल ईयर में पंच से खोए गए वार्षिक ताज को फिर से प्राप्त करने की राह पर है।

नेक्सन में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन के माध्यम से पेट्रोल पावर में से चुन सकते हैं जो 120 हॉर्सपावर उत्पन्न करता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। डीजल वैरिएंट में 1.5-लीटर रेवोटॉर्क यूनिट का इस्तेमाल किया गया है जो 115 हॉर्सपावर और 260 न्यूटन मीटर प्रदान करता है, जो 6-स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटेड मैनुअल विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

CNG वैरिएंट में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसे 100 हॉर्सपावर और 170 न्यूटन मीटर तक डीट्यून किया गया है, जो विशेष रूप से 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। इलेक्ट्रिक वर्जन दो बैटरी पैक विकल्प प्रदान करते हैं, जिसमें बड़ा 45-किलोवाट-घंटे का विकल्प ARAI-प्रमाणित रेंज 489 Km और वास्तविक क्षमता लगभग 350 Km प्रदान करता है। यह नेक्सन को एक ही बैज के तहत पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को शामिल करने वाली एकमात्र नेमप्लेट में से एक बनाता है।

अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई पंच अपनी बढ़त में और भी तेज साबित हुई है। सितंबर 2025 तक 626,000 यूनिट तक पहुंचने के साथ, यह 600,000 यूनिट का आंकड़ा छूने वाली सबसे तेज SUV बन गई है, जिसने हुंडई क्रेटा के 48 महीने के सफर और मारुति ब्रेजा के 57 महीने के समय को पीछे छोड़ दिया है। अगस्त 2022 तक पंच की पहली 1,00,000 यूनिट बिक गईं, मई 2023 तक दोगुनी होकर 2,00,000 हो गईं और बाद के पड़ावों तक इसने अपनी गति बनाए रखी।