Hindi Newsऑटो न्यूज़Nexon and Punch help drive tata to new sales Heights in Q2 FY26, check all details

इन 2 कारों की मार्केट में बोल रही तूती! इसके EV और CNG मॉडल की भी बंपर डिमांड, बंद आंखों से खरीद रहे लोग

टाटा नेक्सन (Nexon) और पंच (Punch) ने मार्केट में धमाल मचा दिया है। इन दोनों ने टाटा मोटर्स (Tata Motors) की बिक्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इनके EV और CNG मॉडल्स की भी बंपर डिमांड है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 06:30 PM
टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल बिक्री (घरेलू + इंटरनेशनल मार्केट) बढ़कर 1,44,397 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी अवधि की 1,30,753 यूनिट्स से करीब 10% ज्यादा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सितंबर बना टाटा के लिए रिकॉर्ड-ब्रेकिंग महीना

सितंबर 2025 में कंपनी ने कुल 60,907 पैसेंजर व्हीकल्स की डिलीवरी की, जिसमें सिर्फ घरेलू बाजार की बिक्री 59,667 यूनिट्स रही। सबसे बड़ी छलांग EV सेगमेंट में देखने को मिली। सितंबर 2025 में टाटा (Tata) की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 9,191 यूनिट्स तक पहुंची, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी है।

इलेक्ट्रिक और CNG दोनों से मिला बूस्ट

दूसरी तिमाही में टाटा (Tata) की EV सेल्स में 59% की वार्षिक बढ़त दर्ज की गई, कुल 24,855 यूनिट्स की बिक्री के साथ। यह टाटा (Tata) की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री का 17% हिस्सा बन गया। अब तक का सबसे ज्यादा योगदान EV सेगमेंट का रहा है। वहीं, CNG मॉडल्स की डिमांड भी दोगुनी हो गई है। जुलाई से सितंबर 2025 के बीच 17,800 से ज्यादा CNG कारें बिकीं। पिछले साल की तुलना में दोगुनी से भी अधिक।

नेक्सन और पंच बनी टाटा की रीढ़

टाटा (Tata) की सफलता के केंद्र में उसके दो सबसे हॉट मॉडल नेक्सन (Nexon) और पंच (Punch) हैं। टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने सितंबर में रिकॉर्ड 22,500 यूनिट्स की बिक्री की, जो अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। टाटा पंच (Tata Punch) माइक्रो SUV सेगमेंट में लगातार टॉप पर बनी रही। वहीं, हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) के एडवेंचर X एडिशन ने भी मिड-साइज SUV सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिलाई।

एक्सपोर्ट में भी दिखा टाटा का दम

विदेशी बाजारों में भी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने शानदार छलांग लगाई है। खासकर दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में कंपनी की शिपमेंट 5 गुना बढ़ी है। यह दिखाता है कि टाटा (Tata) अब न सिर्फ घरेलू बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।

फेस्टिव सीजन GST 2.0 के बाद की प्राइस रिडक्शन और बढ़ती इलेक्ट्रिक कार डिमांड के चलते FY26 की दूसरी छमाही में भी टाटा (Tata) की ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है। नेक्सन (Nexon), पंच (Punch), टियागो ईवी (Tiago EV) और CNG मॉडल्स के दम पर टाटा मोटर्स (Tata Motors) भारत की टॉप-2 कार कंपनियों में अपनी जगह मजबूत कर सकती है।

