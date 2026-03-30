वज्र जैसा निकला हुंडई की इस नई-नवेली SUV का लोहा, क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग; ₹8 लाख है कीमत

Mar 30, 2026 03:47 pm IST

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब हुंडई वेन्यू ने सेफ्टी में भी कमाल कर दिया। बता दे कि हाल ही में हुए भारत NCAP क्रैश टेस्ट में नई जनरेशन वेन्यू ने शानदार प्रदर्शन किया है।

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब हुंडई वेन्यू ने सेफ्टी में भी कमाल कर दिया। बता दे कि हाल ही में हुए भारत NCAP क्रैश टेस्ट में नई जनरेशन वेन्यू ने शानदार प्रदर्शन किया है। हुंडई वेन्यू ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.15 का शानदार स्कोर हासिल किया है। वहीं, बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी यह पीछे नहीं रही। नई वेन्यू ने चाइल्ड सेफ्टी में भी 49 में से 44.46 अंक प्राप्त किए। इन नतीजों के साथ वेन्यू अब अपनी कैटेगरी की सबसे सुरक्षित कारों की लिस्ट में शामिल हो गई है। भारतीय मार्केट में नई वेन्यू की एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख से 15.69 लाख रुपये तक जाती है।

क्रैश टेस्ट में दिखा लोहे जैसा दम टेस्टिंग के दौरान वेन्यू का ढांचा काफी मजबूत और स्थिर पाया गया। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेंबल बैरियर टेस्ट (सामने से होने वाली टक्कर) में इसे 16 में से 15.15 अंक मिले, जो लगभग परफेक्ट स्कोर है। वहीं, साइड इम्पैक्ट टेस्ट (साइड से टक्कर) में तो इसने कमाल ही कर दिया। इसने पूरे 16 में से 16 अंक हासिल किए। यह आंकड़े साफ करते हैं कि दुर्घटना की स्थिति में वेन्यू का केबिन झटके को सोखने और यात्रियों को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सक्षम है।

बच्चों की सुरक्षा में भी नंबर-1 हुंडई ने वेन्यू को एक बेहतरीन फैमिली कार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए डायनेमिक क्रैश टेस्ट में इसे 24 में से 23.46 अंक मिले, जबकि चाइल्ड सीट (CRS) इंस्टॉलेशन में इसने 12 में से 12 का परफेक्ट स्कोर किया। गाड़ी में बच्चों के लिए ISOFIX माउंट्स और फ्रंट में मैनुअल एयरबैग कट-ऑफ स्विच जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे बच्चों के साथ सफर करना और भी सुरक्षित हो जाता है। कुल मिलाकर, यह कार उन परिवारों के लिए एक 'वैल्यू फॉर मनी' (VFM) विकल्प बनकर उभरी है जो सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहते।