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वज्र जैसा निकला हुंडई की इस नई-नवेली SUV का लोहा, क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग; ₹8 लाख है कीमत

Mar 30, 2026 03:47 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब हुंडई वेन्यू ने सेफ्टी में भी कमाल कर दिया। बता दे कि हाल ही में हुए भारत NCAP क्रैश टेस्ट में नई जनरेशन वेन्यू ने शानदार प्रदर्शन किया है।

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कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब हुंडई वेन्यू ने सेफ्टी में भी कमाल कर दिया। बता दे कि हाल ही में हुए भारत NCAP क्रैश टेस्ट में नई जनरेशन वेन्यू ने शानदार प्रदर्शन किया है। हुंडई वेन्यू ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.15 का शानदार स्कोर हासिल किया है। वहीं, बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी यह पीछे नहीं रही। नई वेन्यू ने चाइल्ड सेफ्टी में भी 49 में से 44.46 अंक प्राप्त किए। इन नतीजों के साथ वेन्यू अब अपनी कैटेगरी की सबसे सुरक्षित कारों की लिस्ट में शामिल हो गई है। भारतीय मार्केट में नई वेन्यू की एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख से 15.69 लाख रुपये तक जाती है।

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क्रैश टेस्ट में दिखा लोहे जैसा दम

टेस्टिंग के दौरान वेन्यू का ढांचा काफी मजबूत और स्थिर पाया गया। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेंबल बैरियर टेस्ट (सामने से होने वाली टक्कर) में इसे 16 में से 15.15 अंक मिले, जो लगभग परफेक्ट स्कोर है। वहीं, साइड इम्पैक्ट टेस्ट (साइड से टक्कर) में तो इसने कमाल ही कर दिया। इसने पूरे 16 में से 16 अंक हासिल किए। यह आंकड़े साफ करते हैं कि दुर्घटना की स्थिति में वेन्यू का केबिन झटके को सोखने और यात्रियों को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सक्षम है।

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बच्चों की सुरक्षा में भी नंबर-1

हुंडई ने वेन्यू को एक बेहतरीन फैमिली कार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए डायनेमिक क्रैश टेस्ट में इसे 24 में से 23.46 अंक मिले, जबकि चाइल्ड सीट (CRS) इंस्टॉलेशन में इसने 12 में से 12 का परफेक्ट स्कोर किया। गाड़ी में बच्चों के लिए ISOFIX माउंट्स और फ्रंट में मैनुअल एयरबैग कट-ऑफ स्विच जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे बच्चों के साथ सफर करना और भी सुरक्षित हो जाता है। कुल मिलाकर, यह कार उन परिवारों के लिए एक 'वैल्यू फॉर मनी' (VFM) विकल्प बनकर उभरी है जो सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहते।

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सेफ्टी फीचर्स की लंबी लिस्ट

फीचर्स की बात करें तो नई वेन्यू स्टैंडर्ड तौर पर काफी लोडेड है। इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, साइड कर्टेन एयरबैग्स और साइड चेस्ट एयरबैग्स यानी कुल 6-एयरबैग्स सभी वैरिएंट्स में मिलते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं। हालांकि, कुछ कमियां भी दिखीं जैसे कि इसमें नी-एयरबैग (घुटनों के लिए एयरबैग) की कमी महसूस की गई।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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