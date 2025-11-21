Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Yamaha Jog E Electric Scooter Debuts 53 Kms Range
बैटरी स्वैपिंग के साथ आ गया यामाहा का नया ई-स्कूटर, इसे नॉनस्टॉप दौड़ा पाएंगे; जानिए फीचर्स और कीमत

बैटरी स्वैपिंग के साथ आ गया यामाहा का नया ई-स्कूटर, इसे नॉनस्टॉप दौड़ा पाएंगे; जानिए फीचर्स और कीमत

संक्षेप:

यामाहा ने इलेक्ट्रिक जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है। यह कड़े एमिशन नियमों के कारण ICE-पावर्ड जोग स्कूटर के बंद होने के बाद आया है। शुरुआती दौर में यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ टोक्यो और ओसाका इलाकों में मिलेगा। यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर को पावर होंडा मोबाइल पावर पैक ई से मिलेगा।

Fri, 21 Nov 2025 10:36 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जापान के बाजार के लिए यामाहा ने इलेक्ट्रिक जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है। यह कड़े एमिशन नियमों के कारण ICE-पावर्ड जोग स्कूटर के बंद होने के बाद आया है। शुरुआती दौर में यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ टोक्यो और ओसाका इलाकों में मिलेगा। यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर को पावर होंडा मोबाइल पावर पैक ई से मिलेगा। यह एक स्वैपेबल बैटरी यूनिट है, जिसे आम स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाया गया है। यह होंडा, सुजुकी, यामाहा और कावासाकी के बीच एक आम बैटरी पैक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के एग्रीमेंट के मुताबिक है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं

ऑपरेशनल चीजों को आसान बनाने के लिए, बैटरी स्वैपिंग सर्विस Gachaco नाम की एक अलग कंपनी देगी। इसका मतलब है कि यामाहा सिर्फ जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचेगी। बैटरी स्वैपिंग सर्विस के लिए कस्टमर्स को Gachaco के साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। होंडा मोबाइल पावर पैक ई की रेटेड कैपेसिटी 1.5 kWh है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक या दो होंडा मोबाइल पावर पैक ई यूनिट इस्तेमाल हो सकती हैं। इस स्कूटर को बैटरी स्वैपिंग के साथ नॉन स्टॉप दौड़ा पाएंगे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Yamaha AEROX-E

Yamaha AEROX-E

₹ 2.9 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
TVS X

TVS X

₹ 2.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ultraviolette F77 SuperStreet

Ultraviolette F77 SuperStreet

₹ 2.99 - 3.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ultraviolette F77 Mach 2

Ultraviolette F77 Mach 2

₹ 2.99 - 3.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ultraviolette X47 Crossover

Ultraviolette X47 Crossover

₹ 2.49 - 4.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Joy e-bike Beast

Joy e-bike Beast

₹ 2.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक ही स्वैपेबल बैटरी पैक है। यह 53Km की रेंज देता है, जो शहर में घूमने के लिए काफी है। इसके अलावा, स्वैपेबल बैटरी टेक के साथ रेंज की चिंता कोई समस्या नहीं है। यामाहा जोग E में एक AC सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल होती है जो 1.7 kW (2.3 PS) और 90 Nm का टॉर्क पैदा करती है। साइज के हिसाब से जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर 1,795 mm लंबा, 680 mm चौड़ा और 1,140 mm ऊंचा है। व्हीलबेस 1,300 mm है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 135 mm है। स्कूटर की सीट की ऊंचाई 740 mm है।

ये भी पढ़ें:भारत में पहली बार दिखी ये नई 7-सीटर कार, फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर का काम बिगाड़ेगी!

बैटरी पैक के साथ स्कूटर का वजन 93 kg है। ये स्पेसिफिकेशन शहर में आने-जाने की जरूरतों के लिए बिल्कुल सही हैं। यामाहा जोग E में 12-इंच के फ्रंट और 10-इंच के रियर व्हील हैं, जिनमें 90/90 फ्रंट और 100/90 रियर टायर लगे हैं। ब्रेकिंग सेटअप में फ्रंट में सिंगल डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक है, जो कॉम्बी-ब्रेक सिस्टम (CBS) के साथ इंटीग्रेटेड है। स्कूटर में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर हैं।

सिंपल और एलिगेंट डिजाइन वाला यामाहा जोग E दो कलर ऑप्शन डार्क ग्रे मेटैलिक और लाइट ग्रे में उपलब्ध है। स्कूटर में ऑल LED लाइटिंग, पॉलीगोनल हेडलैंप हाउसिंग, गोल रियर-व्यू मिरर और फ्लैट बॉडी पैनलिंग है। टेल लैंप हॉरिजॉन्टली मिलेगा और कोनों पर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर हैं। फ्लैट फ्लोरबोर्ड का साइज ठीक-ठाक है, जो इसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए सही बनाता है।

ये भी पढ़ें:फौलाद सा मजबूत निकला इस कार का लोहा, क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग

खास फीचर्स में फ्रंट में 500 ml का यूटिलिटी पॉकेट, USB टाइप-A चार्जिंग सॉकेट, बैग के लिए बड़ा हुक और छोटी चीजो के लिए अंडरसीट स्टोरेज शामिल हैं। यामाहा जोग E में एक उलटी LCD स्क्रीन है, जो सारी जरूरी डिटेल दिखाती है। इसमें ईकॉन, रेडी और स्पीड ​के तीन राइड मोड मिलते हैं। यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर 159,500 JPY (लगभग 90,000 रुपए) की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi bikes Electric Scooter अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।