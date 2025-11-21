बैटरी स्वैपिंग के साथ आ गया यामाहा का नया ई-स्कूटर, इसे नॉनस्टॉप दौड़ा पाएंगे; जानिए फीचर्स और कीमत

संक्षेप: यामाहा ने इलेक्ट्रिक जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है। यह कड़े एमिशन नियमों के कारण ICE-पावर्ड जोग स्कूटर के बंद होने के बाद आया है। शुरुआती दौर में यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ टोक्यो और ओसाका इलाकों में मिलेगा। यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर को पावर होंडा मोबाइल पावर पैक ई से मिलेगा।

जापान के बाजार के लिए यामाहा ने इलेक्ट्रिक जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है। यह कड़े एमिशन नियमों के कारण ICE-पावर्ड जोग स्कूटर के बंद होने के बाद आया है। शुरुआती दौर में यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ टोक्यो और ओसाका इलाकों में मिलेगा। यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर को पावर होंडा मोबाइल पावर पैक ई से मिलेगा। यह एक स्वैपेबल बैटरी यूनिट है, जिसे आम स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाया गया है। यह होंडा, सुजुकी, यामाहा और कावासाकी के बीच एक आम बैटरी पैक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के एग्रीमेंट के मुताबिक है।

ऑपरेशनल चीजों को आसान बनाने के लिए, बैटरी स्वैपिंग सर्विस Gachaco नाम की एक अलग कंपनी देगी। इसका मतलब है कि यामाहा सिर्फ जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचेगी। बैटरी स्वैपिंग सर्विस के लिए कस्टमर्स को Gachaco के साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। होंडा मोबाइल पावर पैक ई की रेटेड कैपेसिटी 1.5 kWh है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक या दो होंडा मोबाइल पावर पैक ई यूनिट इस्तेमाल हो सकती हैं। इस स्कूटर को बैटरी स्वैपिंग के साथ नॉन स्टॉप दौड़ा पाएंगे।

यामाहा जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक ही स्वैपेबल बैटरी पैक है। यह 53Km की रेंज देता है, जो शहर में घूमने के लिए काफी है। इसके अलावा, स्वैपेबल बैटरी टेक के साथ रेंज की चिंता कोई समस्या नहीं है। यामाहा जोग E में एक AC सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल होती है जो 1.7 kW (2.3 PS) और 90 Nm का टॉर्क पैदा करती है। साइज के हिसाब से जोग E इलेक्ट्रिक स्कूटर 1,795 mm लंबा, 680 mm चौड़ा और 1,140 mm ऊंचा है। व्हीलबेस 1,300 mm है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 135 mm है। स्कूटर की सीट की ऊंचाई 740 mm है।

बैटरी पैक के साथ स्कूटर का वजन 93 kg है। ये स्पेसिफिकेशन शहर में आने-जाने की जरूरतों के लिए बिल्कुल सही हैं। यामाहा जोग E में 12-इंच के फ्रंट और 10-इंच के रियर व्हील हैं, जिनमें 90/90 फ्रंट और 100/90 रियर टायर लगे हैं। ब्रेकिंग सेटअप में फ्रंट में सिंगल डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक है, जो कॉम्बी-ब्रेक सिस्टम (CBS) के साथ इंटीग्रेटेड है। स्कूटर में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर हैं।

सिंपल और एलिगेंट डिजाइन वाला यामाहा जोग E दो कलर ऑप्शन डार्क ग्रे मेटैलिक और लाइट ग्रे में उपलब्ध है। स्कूटर में ऑल LED लाइटिंग, पॉलीगोनल हेडलैंप हाउसिंग, गोल रियर-व्यू मिरर और फ्लैट बॉडी पैनलिंग है। टेल लैंप हॉरिजॉन्टली मिलेगा और कोनों पर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर हैं। फ्लैट फ्लोरबोर्ड का साइज ठीक-ठाक है, जो इसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए सही बनाता है।