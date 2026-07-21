नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिजाइन में मचाई 'खलबली', स्वैपेबल बैटरी के साथ आएगा; इतनी होगी रेंज

डिजाइन रजिस्ट्रेशन से पता चलने वाली सबसे अहम जानकारी स्कूटर का ड्राइवट्रेन है। यामाहा एरोक्स-ई के उलट, जिसमें स्विंगआर्म-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल होता है, इस स्कूटर में बीच में लगी मोटर (EC-06 की तरह) है जो बेल्ट ड्राइव के जरिए पिछले पहिए तक पावर पहुंचाती है।

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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई कंपनियां अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। इनका कद भी तेजी से ऊपर उठ रहा है। इस लिस्ट में यामाहा भी तेजी से आगे बढ़ रही है। जापान में इसका एक नया डिजाइन रजिस्ट्रेशन सामने आया है जिसमें यामाहा का इलेक्ट्रिक स्कूटर दिख रहा है जो प्रोडक्शन के लिए तैयार लगता है। हालांकि, यह मॉडल ब्रांड की मौजूदा लाइन-अप में किसी भी मॉडल से मेल नहीं खाता, लेकिन इसका ओवरऑल शेप Ray ZR 125 से इंस्पायर्ड है। इसके मैकेनिकल लेआउट में कुछ खास बदलाव नजर आ रहे हैं। हालांकि, इसके भारतीय बाजार में आने को लेकर अभी कोई डिटेल नहीं आई है।

स्वैपेबल बैटरी से लैस होगा ई-स्कूटर

डिजाइन रजिस्ट्रेशन से पता चलने वाली सबसे अहम जानकारी स्कूटर का ड्राइवट्रेन है। यामाहा एरोक्स-ई के उलट, जिसमें स्विंगआर्म-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल होता है, इस स्कूटर में बीच में लगी मोटर (EC-06 की तरह) है जो बेल्ट ड्राइव के जरिए पिछले पहिए तक पावर पहुंचाती है। रजिस्ट्रेशन से यह भी पता चलता है कि बैटरी सीट के नीचे लगी है। डिजाइन से लगता है कि ये एक स्वैपेबल बैटरी हो सकती है। एक और दिलचस्प बात रियर सस्पेंशन लेआउट है। ट्विन शॉक एब्जॉर्बर स्विंगआर्म पर आम तौर पर लगने वाली जगह से काफी आगे लगे हैं, जो सीट के नीचे बैटरी कम्पार्टमेंट के दोनों तरफ हैं। स्कूटर में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और लंबी सिंगल-पीस सीट भी है।

V-शेप की डे-टाइम रनिंग लैंप LED DRLs

स्कूटर की अन्य डिटेल्स में एक खास हेडलाइट शामिल है जिसमें बीच में V-शेप की डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL) के दोनों तरफ दो आयताकार LED यूनिट्स हैं। टेल-लाइट का डिजाइन भी शार्प और एंगुलर है, जबकि फ्रंट एप्रन के अंदर कई स्टोरेज पॉकेट दिख रहे हैं। चाबी लगाने की जगह (की-होल) ना दिखने से लगता है कि इसमें कीलेस इग्निशन और सीट एक्सेस की सुविधा है। एक छोटा TFT डिस्प्ले भी दिख रहा है।