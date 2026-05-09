नई वैगन R और ग्रैंड विटारा के लिए हो जाइए तैयार, 6 गियर वाली ब्रेजा भी होगी लॉन्च

मारुति सुजुकी इस साल इंडियन मार्केट में अपनी बेहतरीन कारें लॉन्च करने वाली है। इस लिस्ट में नई ब्रेजा (फेसलिफ्ट) के साथ ग्रैंड विटारा और वैगन-R का फेसलिफ्ट शामिल है। आइए जानते हैं इन कारों में कंपनी क्या कुछ खास ऑफर करने वाली है।

मारुति सुजुकी फैन्स के लिए 2026 के आने वाले महीने बेहद एक्साइटिंग रहने वाला है। कंपनी इस साल इंडियन मार्केट में अपनी बेहतरीन कारें लॉन्च करने वाली है। इस लिस्ट में नई ब्रेजा (फेसलिफ्ट) के साथ ग्रैंड विटारा और वैगन-R का फेसलिफ्ट शामिल है। फेसलिफ्ट ब्रेजा में कंपनी नया 6 स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन ऑफर करने वाली है। वहीं, विटारा का मार्केट में 7 सीटर वेरिएंट आने वाला है। वैगन R के भी अपडेट का ग्राहकों को लंबे समय से इंतजार था। आइए डीटेल में इन अपडेट में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा।

वैगन R फेसलिफ्ट वैगन R के नए मॉडल में भी वही Heartect प्लेटफॉर्म ऑफर किया जा सकता है। नई वैगन R में सबसे बड़े बदलाव इसके एक्सटीरियर में देखने को मिलेंगे। इसमें नए हेडलाइट्स, अपडेटेड बंपर और ग्रिल का नया डिजाइन देखने को मिल सकता है। इनके अलावा, इसमें नया इन्फोटेनमेंट सिस्टम और पहले से बेहतर केबिन क्वॉलिटी भी देखने को मिल सकती है। मारुति सुजुकी अपनी इस पॉप्युलर हैचबैक को मौजूदा मॉडल से ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए इसमें और भी फीचर्स जोड़ सकती है। वैगन R दो नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इनमें 1.0 लीटर और 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन शामिल हैं।

मारुति सुजुकी की नई 7 सीटर मारुति सुजुकी ग्राहकों के लिए अपनी नई 7 सीटर लाने की तैयारी कर रही है। यह ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वर्जन हो सकता है। कंपनी की इस अपकमिंग 7 सीटर का कोडनेम Y17 है। सड़कों पर इसके टेस्ट म्यूल्स को भी देखा गया है। इसकी टक्कर अल्काजार, सफारी, महिंद्रा XUV700 और एमजी हेक्टर प्लस से होगी। इसके इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे। इसका मतलब है कि इसमें वही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 104 bhp जेनरेट करता है। साथ ही इसमें दमदार हाइब्रिड इंजन भी मिलेगा, जो लगभग 116 bhp की पावर जेनरेट करेगा। इसके मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे।

मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट कंपनी मिड-साइड एसयूवी ब्रेजा को भी अपडेट देने वाली है। यह एक मिड-साइकिल अपडेट होगा। एसयूवी में आपको रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स और नए लोअर बंपर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्रेजा फेसलिफ्ट में नए अलॉय वील्स और रिफ्रेश्ड टेललाइट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। केबिन के अंदर, ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और प्रीमियम सॉफ्ट-टच मटेरियल के साथ एक नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और मैनुअल के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। सीएनजी वर्जन में विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी सीएनजी किट मिलेगी। नई ब्रेजा में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया जा सकता है।