ओल्ड Vs न्यू: पुराने मॉडल से कितनी बदल गई रेनो डस्टर? यहां समझें डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी के अंतर

रेनो की न्यू डस्टर भारतीय बाजार में एक बार फिर लौट चुकी है। इस बार ये SUV पूरी तरह बदल चुकी है। देश के मिड-साइज कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये कई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए भी तैयार है। 2026 की डस्टर, 2012 की डस्टर से कितना बदल चुकी है। इस स्टोरी में हम इन दोनों के अंदर को डिटेल से जानते हैं। साथ ही, न्यू डटस्ट के फीचर्स और इंजन ऑप्शन सेगमेंट में किन SUVs को चुनौती पेश करने वाले हैं, इसके बारे में भी समझते हैं। बता दें कि कंपनी ने न्यू डस्टर की बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं।

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर एक्सटीरियर फ्रंड का डिजाइन: नई डस्टर की तुलना में पुराने मॉडल का फ्रंट ज्यादा सामान्य (कन्वेंशनल) था, जिसमें एक बड़ी ग्रिल (क्रोम स्लैट्स के साथ) और बीच में बड़ा 'रेनो' लोगो था। ग्रिल के दोनों ओर एक सामान्य लाइटिंग सेटअप था जिसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और L-शेप जैसी LED DRLs शामिल थीं। इसमें एक ऊंचा बंपर था जिसमें एक मजबूत स्किड प्लेट और एक एयर डैम था, जबकि गोल फॉग लैंप दोनों तरफ अपनी-अपनी हाउसिंग में लगे थे।

दूसरी तरफ, 2026 रेनो डस्टर ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी दिखती है। इसके फ्रंट की खासियतों में स्लीक आइब्रो जैसी LED DRLs, 'DUSTER' मोनोग्राम वाली ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, मल्टी-रिफ्लेक्टिव LED हेडलाइट्स और अग्रेसिव डिजाइन वाली सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट शामिल हैं। यहां भी एक एयर डैम है और LED फॉग लैंप पुराने मॉडल की तरह ही कोने में लगे हैं।

साइड का डिजाइन: साइड से देखने पर आपको रेनो SUV के दोनों वर्जन के डिजाइन में सबसे ज्यादा समानता दिखेगी। हालांकि, दोनों मॉडल में 3 विंडो पैन हैं, लेकिन पुराने डस्टर में वे बड़े थे और पीछे के क्वार्टर ग्लास के लिए विंडो लाइन अलग थी। दूसरी तरफ, तीसरे-जनरेशन मॉडल में C-पिलर के पास विंडो बेल्टलाइन ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, जिसमें एक छोटा रियर क्वार्टर ग्लास पैनल भी है।

दोनों वर्जन में आपको ब्लैक-आउट रूफ रेल्स (नए मॉडल पर 50Kg तक लोड उठाने की क्षमता के साथ), ORVM-माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स और डुअल-टोन एलॉय व्हील्स भी दिखेंगे। जबकि पहले बेची गई डस्टर में 16-इंच के एलॉय व्हील्स थे, तीसरे-जनरेशन मॉडल में 18-इंच के यूनिट्स (ज्यादा अच्छे डिजाइन वाले) हैं, जो बड़े व्हील हाउसिंग के लिए अभी भी छोटे लगते हैं। नई डस्टर में ब्लैक कलर की साइड बॉडी क्लैडिंग और क्रोम इंसर्ट वाली साइड मोल्डिंग भी देख सकते हैं।

रियर का डिजाइन: पीछे से देखने पर दोनों वर्जन बिल्कुल अलग दिखते हैं। जहां पुरानी डस्टर में फ्लैट बूटलिड और वर्टिकली ओरिएंटेड टेल लाइट सेटअप था, वहीं नए मॉडल में नई कनेक्टेड टेल लाइट्स, एक फंकी स्पॉइलर और एक मजबूत लेकिन अच्छे से डिजाइन की गई स्किड प्लेट है। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स में एक बड़ी रियर विंडशील्ड, वाइपर, वॉशर और डिफॉगर शामिल हैं। 2026 डस्टर में रेनो का नया 2-डाइमेंशनल लोगो भी है, जैसा कि इसके नए इंटरनेशनल मॉडल्स में देखा गया है।

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर इंटीरियर अगर आप SUV के दोनों वर्जन के बीच और भी अंतर जानना चाहते हैं, तो इंटीरियर सबसे अहम हो जाता है। रेनो ने यह पक्का करने के लिए खास कोशिश की है कि नई डस्टर का केबिन अंदर जाते ही प्रीमियम दिखे और महसूस हो। जबकि पुराने मॉडल का इंटीरियर सिंपल लेकिन काम का था, प्रीमियमनेस के मामले में यह उतना अच्छा नहीं था। इसमें बड़े साइड और सेंट्रल AC वेंट, एक भारी दिखने वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, जबकि पूरे केबिन में सॉफ्ट-टच मटीरियल की कमी थी।

नई डस्टर में चीजें पूरी तरह से अलग हैं। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड के लिए सॉफ्ट-टच मटीरियल, एक ज्यादा मॉडर्न दिखने वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (जिसमें रेनो का लेटेस्ट लोगो है), और डैशबोर्ड पर कार्बन फाइबर जैसा ट्रिम इंसर्ट मिलता है। आपको सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड-सिल्वर एक्सेंट और स्लीक AC वेंट भी दिखेंगे। पुरानी डस्टर में एयर-कंडीशनिंग के लिए मोटे बटन अब हटा दिए गए हैं और नए वर्जन में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए स्लीक फिजिकल टॉगल जैसे स्विच हैं। नई डस्टर में स्टोरेज के साथ एक फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी है जो पुराने मॉडल में बिल्कुल नहीं था।

पुराने मॉडल में फैब्रिक सीटों के साथ ब्राउन और ग्रे केबिन थीम थी, नई डस्टर में डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। 2026 डस्टर के आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में सीटों और स्टीयरिंग व्हील के लिए कंट्रास्ट पीली सिलाई भी है। पीछे की तरफ, नई डस्टर में तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, जबकि पुराने मॉडल में एक फिक्स्ड सेंटर हेडरेस्ट था। हालांकि, दोनों में फोल्ड-आउट आर्मरेस्ट है, लेकिन सिर्फ नई SUV में ही तीनों पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट भी मिलते हैं।

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर फीचर्स इक्विपमेंट के मामले में नई डस्टर में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और एक पावर्ड टेलगेट भी मिलता है। दूसरी तरफ, पुराने डस्टर में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायर्ड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ), ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs शामिल थे।

नई डस्टर में सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एक 360-डिग्री कैमरा, और कुछ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) फंक्शन भी शामिल हैं। फेसलिफ्टेड फर्स्ट-जेन डस्टर में सिर्फ जरूरी चीजें थीं, जिसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, EBD के साथ ABS, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, और रियर पार्किंग सेंसर शामिल थे।

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर पावरट्रेन

पुराने रेनो डस्टर के बंद होने से पहले, इसमें 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन थे। इसमें एक 106 PS 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट और एक 156 PS 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल। BS6 नॉर्म्स से पहले, रेनो डस्टर को 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ भी पेश करता था जो दो ट्यून (85 PS और 110 PS) बनाता था। दूसरी तरफ, नई डस्टर 3 पेट्रोल-ओनली पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। ये हैं 100 PS 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल, माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 163 PS 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल और एक 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जिसके डिटेल्स इस साल के आखिर (दिवाली के आसपास) में इसके आने के करीब कन्फर्म किए जाएंगे।