New vs Old: पुराने मॉडल से कितनी अलग है नई वरना? फीचर्स से लेकर सेफ्टी तक देखें पूरी तुलना

Mar 10, 2026 10:31 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हुंडई ने अपनी सबसे पॉपुलर सेडान 'वरना' का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल भारतीय बाजार में उतार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पुराने मॉडल के मुकाबले इसकी कीमत में 18,000 रुपये से लेकर 1.1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

New vs Old: पुराने मॉडल से कितनी अलग है नई वरना? फीचर्स से लेकर सेफ्टी तक देखें पूरी तुलना
लुक हो गया ज्यादा 'शार्प'

डिजाइन की बात करें तो 2026 वरना फेसलिफ्ट का चेहरा अब और भी ज्यादा 'शार्प' हो गया है। इसमें नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं जो पुराने मॉडल के मुकाबले काफी अलग दिखते हैं। ग्रिल का साइज बड़ा कर दिया गया है और इसे 'डार्क क्रोम' फिनिश दी गई है। बंपर के किनारों पर नए 'फिन-टाइप' एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल में नए 16-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। जबकि पीछे की तरफ बंपर को सिल्वर फिनिश और डिफ्यूजर स्टाइल के साथ अपडेट किया गया है।

इंटीरियर अब ज्यादा प्रीमियम

इंटीरियर में कदम रखते ही सबसे पहले आपकी नजर हुंडई के नए '4-डॉट' स्टीयरिंग व्हील पर पड़ेगी। यह पहले केवल आयोनिक-5 जैसी महंगी कारों में दिखता था। हालांकि, स्क्रीन का साइज अभी भी 10.25 इंच ही है। डिजिटल क्लस्टर के ग्राफिक्स को पूरी तरह रिफ्रेश कर दिया गया है। केबिन की थीम को दो हिस्सों में बांटा गया है। नॉर्मल वैरिएंट्स के लिए ब्लैक-व्हाइट और टर्बो वेरिएंट्स के लिए स्पोर्टी ऑल-ब्लैक थीम। ये छोटे बदलाव कार के अंदर बैठने के अनुभव को काफी प्रीमियम बना देते हैं।

धांसू हैं कार के फीचर्स

फीचर्स के मामले में हुंडई ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। नई वरना में अब 'बॉस मोड' दिया गया है जिससे पीछे बैठा यात्री आगे वाली सीट को आसानी से एडजस्ट कर सकता है। साथ ही, ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन और पैसेंजर सीट के लिए पावर एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स भी जोड़ दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए अब इसमें 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि टॉप वैरिएंट में अब 6 के बजाय 7 एयरबैग्स दिए गए हैं।

नहीं बदला है पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो यहाँ पुराने वाले भरोसेमंद ऑप्शंस ही मिलते हैं। इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (115bhp) और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (160bhp) का ऑप्शन है। कंपनी ने इस बार ट्रिम्स के नाम भी बदल दिए हैं। अब इन्हें HX2, HX4 से लेकर HX10 तक के नाम से जाना जाएगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

