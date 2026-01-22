810 किमी. रेंज के साथ सबकी टेंशन बढ़ाने आई ये ई-कार, कंपनी ने उठाया पर्दा; फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और कई एडवांस फीचर से लैस
वोल्वो ने अपनी नई लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV वोल्वो EX60 को यूरोपीय बाजार के लिए आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। यह SUV इसलिए खास है, क्योंकि यह वोल्वो के नए EV-डेडिकेटेड SPA3 प्लेटफॉर्म पर बनी पहली कार है। EX60 को पेट्रोल-डीजल से चलने वाली वोल्वो XC60 का इलेक्ट्रिक अवतार माना जा रहा है। यूरोप के बाद इस SUV को अमेरिकी बाजार में भी लॉन्च किया जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।
न्यू जेन प्लेटफॉर्म पर बनी पहली वोल्वो EV
वोल्वो EX60 को खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार किए गए SPA3 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसका मतलब बेहतर रेंज, ज्यादा सेफ्टी और एडवांस टेक्नोलॉजी है।
दमदार बैटरी और 810km तक की रेंज
वोल्वो EX60 को तीन बैटरी ऑप्शन्स में पेश किया गया है। इसमें मिलने वाला 83kWh का बैटरी पैक 620km तक की रेंज देने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 95kWh का बैटरी (AWD) पैक भी मिलता है, जो 660km तक की रेंज देने में सक्षम है। वहीं, 117kWh का बैटरी पैक (AWD) 810km तक की रेंज देने में सक्षम है। WLTP सर्टिफाइड रेंज के साथ EX60 लंबी दूरी तय करने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकती है।
पावर और परफॉर्मेंस में भी जबरदस्त
वोल्वो EX60 को 3 ट्रिम्स में पेश किया गया है। इसमें P6 Electric (रियर-व्हील ड्राइव), P10 AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) और 12 AWD (टॉप मॉडल) शामिल है।
20 मिनट में फास्ट चार्जिंग
वोल्वो EX60 में 400kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे यह SUV सिर्फ 20 मिनट से भी कम समय में 10% से 80% तक चार्ज हो सकती है। इसके अलावा इसमें 22kW AC चार्जिंग का सपोर्ट भी है।
EX30 जैसी बड़ी डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो वोल्वो EX60 कंपनी की छोटी EV EX30 से प्रेरित नजर आती है। एक्सटीरियर हाइलाइट्स की बात करें इसमें ‘Thor’s Hammer’ LED DRL के साथ स्प्लिट हेडलैंप, क्लोज्ड ग्रिल डिजाइन, 20 से 22 इंच तक के एलॉय व्हील्स, फ्लश-फिटेड इल्यूमिनेटेड डोर हैंडल, स्लिम LED टेललाइट्स और ब्राइट एंड डार्क थीम ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक क्रॉस कंट्री वैरिएंट भी दिया गया है, जिसमें 20mm ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, ऑफ-रोड मोड के साथ एयर सस्पेंशन दिया गया है।
इसमें खास फ्रॉस्ट ग्रीन कलर, स्किड प्लेट्स और ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। ये अंदर से पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक दिखती है। वोल्वो EX60 का केबिन प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर है।
इंटीरियर फीचर्स
इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें 15-इंच एंड्राइड-बेस्ड टचस्क्रीन, 11.4-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, गूगल जेमिनी AI असिस्टेंट, इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास रूफ, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, ADAS सेफ्टी फीचर्स, 21-स्पीकर Bose ऑडियो सिस्टम (28-स्पीकर Bowers & Wilkins का ऑप्शन), OTA अपडेट्स और कनेक्टेड कार टेक फीचर दिए गए हैं। खास बात यह है कि इसमें एडैप्टिव सीटबेल्ट्स दिए गए हैं, जो स्पीड और एक्सीडेंट की दिशा के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं।
किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?
भारतीय बाजार में वोल्वो EX60 का मुकाबला सीधे तौर पर BMW iX3, मर्सिडीज -Benz GLC EV से होगा।
भारत में लॉन्च को लेकर क्या है अपडेट?
फिलहाल वोल्वो ने भारत में EX60 के लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि, कंपनी भारत में पहले EX90 और ES90 EVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।
वोल्वो EX60 उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है, जो लंबी रेंज, लग्जरी, सेफ्टी और दमदार परफॉर्मेंस एक ही इलेक्ट्रिक SUV में चाहते हैं। 810km की रेंज और एडवांस फीचर्स के साथ यह वोल्वो की अब तक की सबसे एडवांस EVs में से एक बनकर उभरी है।
