इस SUV का लोहा निकला फौलाद सा मजबूत, सेफ्टी में 5-स्टार मिले; अभी कीमत का नहीं हुआ खुलासा

Apr 10, 2026 01:09 pm IST

कंपनी ने इस SUV को लेकर घोषणा की है कि न्यू टाइगुन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट और बच्चे, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। ये कार कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनी हुई है।

फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने अपनी न्यू टाइगुन फेसलिफ्ट से 9 अप्रैल को पर्दा उठा दिया। कंपनी ने इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब इसमें 1.0-लीटर TSI इंजन के लिए नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा। फिलहाल इसकी कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है। ग्राहक 11,000 रुपए से 50,000 रुपए देकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इस SUV की खास बात ये है कि इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यानी ये कार एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए पूरी तरह से सेफ है।

कंपनी ने इस SUV को लेकर घोषणा की है कि न्यू टाइगुन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट और बच्चे, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। ये कार कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनी हुई है। अपडेटेड टाइगुन उसी MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, जो स्कोडा कुशाक का भी आधार है। इस प्लेटफॉर्म की मजबूत बनावट SUV के हाई सेफ्टी स्कोर दिलाने में हमेशा से अहम रोल प्ले कर रहा है।

सेफ्टी इक्युपमेंट के मामले में फॉक्सवैगन टाइगुन की पूरी रेंज में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, EBD के साथ ABS, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, हिल-होल्ड कंट्रोल और मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग दी गई है। हालांकि, इसमें अभी भी ADAS और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। यह एक बड़ी कमी है, क्योंकि इस सेगमेंट में ज्यादातर कॉम्पटीटर्स कंपनियां अब अपनी SUVs में ये फीचर्स दे रही हैं।

बीते कुछ सालों में कई कार मैन्युफैक्चरर्स ने सेफ्टी पर फोकस करना शुरू कर दिया है, ताकि उनके मॉडल ग्लोबल NCAP और भारत NCAP द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करें। टाइगुन को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलना भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब जब भारत में BNCAP क्रैश टेस्ट शुरू हो गया है और ग्राहक भारतीय टेस्टिंग स्थितियों के तहत क्रैश टेस्ट रेटिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि जब BNCAP द्वारा नई टाइगुन को कितना सेफ्टी स्कोर मिलता है।