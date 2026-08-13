Volkswagen की नई कॉम्पैक्ट SUV, 9 लाख रुपये के आसपास हो सकती है कीमत, फीचर भी तगड़े

फॉक्सवैगन भारत में अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने वाली है। यह एसयूवी स्कोडा काइलैक पर बेस्ड होगी। नई फॉक्सवैगन एसयूवी में जर्मन डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

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जर्मन गाड़ियां पसंद हैं और नई कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार Volkswagen India जल्द ही भारत में एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिल गई है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 275 करोड़ रुपये है। यह एसयूवी Skoda Kylaq की सफलता को देखते हुए डिवेलप की जा रही है और इसके जरिए फॉक्सवैगन की कोशिश कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना है।

काइलैक पर बेस्ड होगी फॉक्सवैगन की नई एसयूवी स्कोडा और फॉक्सवैगन की Kushaq-Taigun और Slavia-Virtus जैसी जोड़ी पहले ही भारतीय बाजार में अच्छी पकड़ बना चुकी हैं। काइलैक ने लॉन्च के बाद से शानदार सेल दर्ज की है। इसी सफलता को देखते हुए फॉक्सवैगन अब काइलैक वाले प्लेटफॉर्म और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी ला सकती है। ब्राजील में कंपनी Tera नाम की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेल करती है। माना जा रहा है कि भारत आने वाली एसयूवी का डिजाइन इससे मिलता-जुलता हो सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि फॉक्सवैगन इस मॉडल को पोलो नाम से भी लॉन्च कर सकती है।

मिलेंगे कई प्रीमियम फीचर्स नई फॉक्सवैगन एसयूवी में जर्मन डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें 10-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलने की संभावना है।

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पावरट्रेन की बात करें, तो नई एसयूवी में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो करीब 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसे 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल सकते हैं। फॉक्सवैगन की इस नई कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत करीब 9 लाख रुपये से 16 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच रहने की उम्मीद है। इंडियन मार्केट में इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है।