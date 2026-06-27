सिंगल चार्ज पर 82Km रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर का भारत में हुआ पेटेंट, ऐसा होगा डिजाइन और फीचर्स
ऐसा लगता है कि नई जनरेशन के वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर का भारत में पेटेंट कराया गया है, जिससे लॉन्च की अटकलें तेज हो गई हैं। विनफास्ट वाइपर मुख्य रूप से वियतनाम में बेचा जाता है और भारत इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए एक संभावित बाजार है।
वियतनाम की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विनफास्ट भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर के साथ एंट्री कर चुकी है। इस कंपनी की कारों को बेहतर रिस्पॉन्स भी मिलने लगा है। सेल्स चार्ट में विनफास्ट कई कंपनियों पर भारी पड़ती भी दिख रही है। वहीं, कंपनी देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी अब पैर पसारने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का पेटेंट कराया गया है। फिलहाल, कंपनी तमिलनाडु राज्य में अपने मैन्युफैक्चरिंग में लोकल प्रोडक्शन कर रही है।
भारत में पेटेंट कराया गया मिस्ट्री स्कूटर डिजाइन विनफास्ट का है, जैसा कि चारों ओर क्लियर ब्रांडिंग से पता चलता है। हालांकि, यह एक नया स्कूटर है और विनफास्ट दुनिया में कहीं भी इस स्पेशल एडिशन की पेशकश नहीं करता है। हालांकि, यह एक विनफास्ट वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसा दिखता है और कोई अनुमान लगा सकता है कि यह मौजूदा विनफास्ट वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर का जेन 2 वर्जन है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
VinFast Viper
₹ 1.63 लाख से शुरू
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.85 - 2.21 लाख
Honda SP 125
₹ 88,528 - 96,116
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 - 2.08 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 - 1.7 लाख
भारत में इलेक्ट्रिक 2W की सेल्स में फास्ट ग्रोथ देखी गई है और कई राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारें फ्यूचर में केवल इलेक्ट्रिक 2W रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने पर विचार कर रही हैं। इसलिए, फ्यूचर में इलेक्ट्रिक 2W की बिक्री में तेजी आएगी और कई OEMs इस कार्रवाई का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। विनफास्ट एक ऐसा ब्रांड है और उम्मीद है कि यह ईवो, फेलिज II और वाइपर जैसी पेशकशों के साथ शुरुआत करेगा।
ऐसा लगता है कि नई जनरेशन के वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर का भारत में पेटेंट कराया गया है, जिससे लॉन्च की अटकलें तेज हो गई हैं। विनफास्ट वाइपर मुख्य रूप से वियतनाम में बेचा जाता है और भारत इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए एक संभावित बाजार है। इसलिए, भारत में अगली पीढ़ी के वाइपर के डिजाइन का पेटेंट कराना आईपी सुरक्षा अभ्यास के लिए बिल्कुल सही अर्थ रखता है।
ग्लोबल मार्केट वाले स्कूटर के फीचर्स
इस स्कूटर की बात करें तो इसमें कई नए एलिमेंट देख सकते हैं। इसमें एक इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ रिवाइज्ड LED हेडलाइट्स और कम विनफास्ट लोगो स्थिति, एक तेज फ्रंट फेंडर, थोड़ा नया डिजाइन किया गया फ्लाई स्क्रीन और फिर नए साइड बॉडी पैनल दिया है। रियर बैट-विंग जैसी LED टेल लाइट मौजूदा मॉडल की तुलना में नई और ज्यादा बेहतर लगती है। इसके अलावा, विनफास्ट एक पूरी तरह से नया कलर पैलेट पेश करने पर विचार कर सकता है या मौजूदा मॉडल से कुछ को बरकरार रख सकता है।
मौजूदा मॉडल में वही 14-इंच के एलॉय व्हील, पीछे बैठने वाले के लिए स्टेप वाली सीट, फ्लैट फ्लोरबोर्ड, फुट पेग्स, रियर हब मोटर, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस गो के साथ स्मार्ट की सिस्टम, 10 लीटर फ्रंट स्टोरेज और बहुत कुछ बरकरार रखा गया है। इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, गैस-चार्ज्ड रियर ट्विन शॉकर, फ्रंट डिस्क ब्रेक और अन्य एलिमेंट भी बरकरार रखे गए हैं। विनफास्ट वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर 82Km रेंज वाली 1.5 kWh फिक्स्ड बैटरी और एक ऑप्शनल 1.15 kWh सेकेंडरी बैटरी रेंज वाली 74Km जोड़ता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।