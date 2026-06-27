सिंगल चार्ज पर 82Km रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर का भारत में हुआ पेटेंट, ऐसा होगा डिजाइन और फीचर्स

ऐसा लगता है कि नई जनरेशन के वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर का भारत में पेटेंट कराया गया है, जिससे लॉन्च की अटकलें तेज हो गई हैं। विनफास्ट वाइपर मुख्य रूप से वियतनाम में बेचा जाता है और भारत इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए एक संभावित बाजार है।

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वियतनाम की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विनफास्ट भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर के साथ एंट्री कर चुकी है। इस कंपनी की कारों को बेहतर रिस्पॉन्स भी मिलने लगा है। सेल्स चार्ट में विनफास्ट कई कंपनियों पर भारी पड़ती भी दिख रही है। वहीं, कंपनी देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी अब पैर पसारने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का पेटेंट कराया गया है। फिलहाल, कंपनी तमिलनाडु राज्य में अपने मैन्युफैक्चरिंग में लोकल प्रोडक्शन कर रही है।

भारत में पेटेंट कराया गया मिस्ट्री स्कूटर डिजाइन विनफास्ट का है, जैसा कि चारों ओर क्लियर ब्रांडिंग से पता चलता है। हालांकि, यह एक नया स्कूटर है और विनफास्ट दुनिया में कहीं भी इस स्पेशल एडिशन की पेशकश नहीं करता है। हालांकि, यह एक विनफास्ट वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसा दिखता है और कोई अनुमान लगा सकता है कि यह मौजूदा विनफास्ट वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर का जेन 2 वर्जन है।

भारत में इलेक्ट्रिक 2W की सेल्स में फास्ट ग्रोथ देखी गई है और कई राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारें फ्यूचर में केवल इलेक्ट्रिक 2W रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने पर विचार कर रही हैं। इसलिए, फ्यूचर में इलेक्ट्रिक 2W की बिक्री में तेजी आएगी और कई OEMs इस कार्रवाई का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। विनफास्ट एक ऐसा ब्रांड है और उम्मीद है कि यह ईवो, फेलिज II और वाइपर जैसी पेशकशों के साथ शुरुआत करेगा।

ऐसा लगता है कि नई जनरेशन के वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर का भारत में पेटेंट कराया गया है, जिससे लॉन्च की अटकलें तेज हो गई हैं। विनफास्ट वाइपर मुख्य रूप से वियतनाम में बेचा जाता है और भारत इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए एक संभावित बाजार है। इसलिए, भारत में अगली पीढ़ी के वाइपर के डिजाइन का पेटेंट कराना आईपी सुरक्षा अभ्यास के लिए बिल्कुल सही अर्थ रखता है।

ग्लोबल मार्केट वाले स्कूटर के फीचर्स

इस स्कूटर की बात करें तो इसमें कई नए एलिमेंट देख सकते हैं। इसमें एक इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ रिवाइज्ड LED हेडलाइट्स और कम विनफास्ट लोगो स्थिति, एक तेज फ्रंट फेंडर, थोड़ा नया डिजाइन किया गया फ्लाई स्क्रीन और फिर नए साइड बॉडी पैनल दिया है। रियर बैट-विंग जैसी LED टेल लाइट मौजूदा मॉडल की तुलना में नई और ज्यादा बेहतर लगती है। इसके अलावा, विनफास्ट एक पूरी तरह से नया कलर पैलेट पेश करने पर विचार कर सकता है या मौजूदा मॉडल से कुछ को बरकरार रख सकता है।