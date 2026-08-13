पंच और नेक्सन का 'BP बढाने' आ रही ये नई इलेक्ट्रिक कार; 326Km की रेंज और ये फीचर्स मिलने की उम्मीद

विनफास्ट ने अपनी B-सेगमेंट EV के दूसरे जनरेशन वाले वर्जन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसकी जानकारी ऑटोमोटिव के शौकीन मानस Y M की खींची तस्वीरों से मिली है, जिन्होंने इसे कर्नाटक के बेंगलुरु में महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन के पास देखा था। देखी गई EV पूरी तरह से ढकी हुई नजर आई।

पंच और नेक्सन का 'BP बढाने' आ रही ये नई इलेक्ट्रिक कार

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भारतीय बाजार में तेजी से अपनी जड़े जमाने वाली वियतनामी इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में अपनी रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी ने भारत में पहले ही VF 6 और VF 7 लॉन्च कर दी हैं और अब उसकी नजर मेनस्ट्रीम और ज्यादा बिकने वाले B-सेगमेंट EV मार्केट पर है। इसी सेगमेंट में टाटा पंच EV, नेक्सन EV और महिंद्रा XEV3XO EV का दबदबा रहा है। जुलाई 2026 में विनफास्ट की बिक्री 1482 यूनिट रही। उसके पोर्टफोलियो में छोटे मॉडल आने से सेल्स में भी इजाफा हो सकता है।

अब, विनफास्ट ने अपनी B-सेगमेंट EV के दूसरे जनरेशन वाले वर्जन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसकी जानकारी ऑटोमोटिव के शौकीन मानस Y M की खींची तस्वीरों से मिली है, जिन्होंने इसे कर्नाटक के बेंगलुरु में महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन के पास देखा था। देखी गई EV पूरी तरह से ढकी हुई नजर आई। इसे वियतनाम में विनफास्ट हेरियो ग्रीन (VinFast Herio Green) और दूसरे देशों में VF 5 कहा जाता है।

अगर इसे भारत में लॉन्च किया जाता है, तो कंपनी इसे VF 5 नाम देगी। यह 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV है। इसके डाइमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 3,967 mm, चौड़ाई 1,723 mm और ऊंचाई 1,579 mm है। इसका व्हीलबेस 2,514 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 160 mm है। विनफास्ट VF 5 कंपनी की अगली EV हो सकती है, जो 2026 के आखिर तक भारत में 5 EV लाने के उनके प्लान का हिस्सा है।

डिजाइन की बात करें तो यह विनफास्ट VF 5 ही है, लेकिन यह अभी बिक रही VF 5 जैसी नहीं है। यह उनका सेकंड-जेनरेशन VF 5 है जिसे अभी तक कहीं भी दिखाया या लॉन्च नहीं किया गया है। इसके साइड प्रोफाइल और पहचाने जा सकने वाले D-पिलर डिजाइन की वजह से इसे VF 5 या हेरियो ग्रीन के तौर पर पहचाना जा सकता है। इसका ढलान वाला बॉनेट अब क्लैमशेल यूनिट है, जिससे कार का लुक ज्यादा सीधा और ऊंचा लगता है।

LED DRLs ढके हुए हैं, लेकिन रीडिजाइन किया गया प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप देख सकते हैं, जो दिखने में ज्यादा स्लीक है। इस टेस्ट म्यूल में स्टील व्हील्स लगे थे, जो 16-इंच के लग रहे थे। लॉन्च होने पर इसमें 17-इंच के एलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। पीछे की तरफ, नया कनेक्टेड LED टेल लाइट डिजाइन देख सकते हैं, जिसके आखिर में मोटे LED हैं। जबकि मौजूदा मॉडल में LED सिग्नेचर एक जैसा होता है।

इसका पिछला टेलगेट और आगे-पीछे के बंपर भी पूरी तरह से बदले गए हैं। मौजूदा मॉडल की तुलना में सेकेंड जनरेशन की विनफास्ट VF 5 ज्यादा मैच्योर और शानदार दिखती है। मौजूदा VF 5 के घुमावदार डैशबोर्ड के मुकाबले, नया डैशबोर्ड ज्यादा सपाट है। इसमें रेक्टेंगुलर फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन और बिल्कुल नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।