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पंच और नेक्सन का 'BP बढाने' आ रही ये नई इलेक्ट्रिक कार; 326Km की रेंज और ये फीचर्स मिलने की उम्मीद

By Narendra Jijhontiya
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विनफास्ट ने अपनी B-सेगमेंट EV के दूसरे जनरेशन वाले वर्जन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसकी जानकारी ऑटोमोटिव के शौकीन मानस Y M की खींची तस्वीरों से मिली है, जिन्होंने इसे कर्नाटक के बेंगलुरु में महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन के पास देखा था। देखी गई EV पूरी तरह से ढकी हुई नजर आई।

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भारतीय बाजार में तेजी से अपनी जड़े जमाने वाली वियतनामी इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में अपनी रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी ने भारत में पहले ही VF 6 और VF 7 लॉन्च कर दी हैं और अब उसकी नजर मेनस्ट्रीम और ज्यादा बिकने वाले B-सेगमेंट EV मार्केट पर है। इसी सेगमेंट में टाटा पंच EV, नेक्सन EV और महिंद्रा XEV3XO EV का दबदबा रहा है। जुलाई 2026 में विनफास्ट की बिक्री 1482 यूनिट रही। उसके पोर्टफोलियो में छोटे मॉडल आने से सेल्स में भी इजाफा हो सकता है।

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अब, विनफास्ट ने अपनी B-सेगमेंट EV के दूसरे जनरेशन वाले वर्जन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसकी जानकारी ऑटोमोटिव के शौकीन मानस Y M की खींची तस्वीरों से मिली है, जिन्होंने इसे कर्नाटक के बेंगलुरु में महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन के पास देखा था। देखी गई EV पूरी तरह से ढकी हुई नजर आई। इसे वियतनाम में विनफास्ट हेरियो ग्रीन (VinFast Herio Green) और दूसरे देशों में VF 5 कहा जाता है।

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अगर इसे भारत में लॉन्च किया जाता है, तो कंपनी इसे VF 5 नाम देगी। यह 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV है। इसके डाइमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 3,967 mm, चौड़ाई 1,723 mm और ऊंचाई 1,579 mm है। इसका व्हीलबेस 2,514 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 160 mm है। विनफास्ट VF 5 कंपनी की अगली EV हो सकती है, जो 2026 के आखिर तक भारत में 5 EV लाने के उनके प्लान का हिस्सा है।

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डिजाइन की बात करें तो यह विनफास्ट VF 5 ही है, लेकिन यह अभी बिक रही VF 5 जैसी नहीं है। यह उनका सेकंड-जेनरेशन VF 5 है जिसे अभी तक कहीं भी दिखाया या लॉन्च नहीं किया गया है। इसके साइड प्रोफाइल और पहचाने जा सकने वाले D-पिलर डिजाइन की वजह से इसे VF 5 या हेरियो ग्रीन के तौर पर पहचाना जा सकता है। इसका ढलान वाला बॉनेट अब क्लैमशेल यूनिट है, जिससे कार का लुक ज्यादा सीधा और ऊंचा लगता है।

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LED DRLs ढके हुए हैं, लेकिन रीडिजाइन किया गया प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप देख सकते हैं, जो दिखने में ज्यादा स्लीक है। इस टेस्ट म्यूल में स्टील व्हील्स लगे थे, जो 16-इंच के लग रहे थे। लॉन्च होने पर इसमें 17-इंच के एलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। पीछे की तरफ, नया कनेक्टेड LED टेल लाइट डिजाइन देख सकते हैं, जिसके आखिर में मोटे LED हैं। जबकि मौजूदा मॉडल में LED सिग्नेचर एक जैसा होता है।

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इसका पिछला टेलगेट और आगे-पीछे के बंपर भी पूरी तरह से बदले गए हैं। मौजूदा मॉडल की तुलना में सेकेंड जनरेशन की विनफास्ट VF 5 ज्यादा मैच्योर और शानदार दिखती है। मौजूदा VF 5 के घुमावदार डैशबोर्ड के मुकाबले, नया डैशबोर्ड ज्यादा सपाट है। इसमें रेक्टेंगुलर फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन और बिल्कुल नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

इसमें फ्लोटिंग-टाइप सेंटर कंसोल और आगे की तरफ सेंटर आर्मरेस्ट भी देखा जा सकता है। इसके पैकेज में TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, पीछे के AC वेंट और दूसरे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। मौजूदा मॉडल में 29.6 kWh या 37.23 kWh बैटरी के ऑप्शन मिलते हैं, जो 134 bhp तक की पावर वाली FWD इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़े हैं। इनकी रेंज 260 km और 326 km होने का दावा किया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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