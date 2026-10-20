आईक्यूब, चेतक, रिज्टा को टक्कर देने आ रहा विनफास्ट का इलेक्ट्रिक स्कूटर; पेटेंट से फीचर्स का खुलासा!
ईवो, फेलिज और वाइपर जैसे ग्लोबल मॉडलों के अलावा, विनफास्ट एक नए इंडिया-स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी काम कर रहा है। भारत में विनफास्ट द्वारा पेटेंट कराए गए एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर ने इस अटकल को और हवा दे दी है। यह एक स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह दिखाई देता है।
वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेमगेंट में अपनी जड़ें जमा चुकी है। अब कंपनी देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एंट्री की भी तैयारी कर चुकी है। दरअसल, कंपनी ईवो, फेलिज और वाइपर जैसे कई ग्लोबल स्कूटर्स के साथ रसद (Rasad) नाम के अकमिंग मैक्सी स्कूटर लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो 14-इंच पहियों के साथ आएगा। विनफास्ट ने भारत के 34 बड़े शहरों में 50 डीलरशिप के साथ LOIs पर हस्ताक्षर किए हैं।
इनके साथ विनफास्ट कुछ इंडिया-स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी डेवलप कर रही है। ऐसा ही एक इंडिया-स्पेसिफिक विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर देश में पेटेंट कराया है, जिसकी डिटेल अब लीक हो गई है। खास बात यह है कि यह वर्तमान में बिक्री पर या आधिकारिक तौर पर अनाउंस किए गए किसी भी दूसरे विनफास्ट स्कूटर से मेल नहीं खाता है।
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VinFast FELIZ
₹ 76,500 - 1.01 लाख
VinFast Evo
₹ 42,900 - 75,100
VinFast Viper
₹ 1.63 लाख से शुरू
Royal Enfield Himalayan Electric
₹ 7 - 8 लाख
EeVe Forseti
₹ 1 लाख से शुरू
Super Soco TS Street Hunter
₹ 1.5 लाख से शुरू
ईवो, फेलिज और वाइपर जैसे ग्लोबल मॉडलों के अलावा, विनफास्ट एक नए इंडिया-स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी काम कर रहा है। भारत में विनफास्ट द्वारा पेटेंट कराए गए एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर ने इस अटकल को और हवा दे दी है। यह एक स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह दिखाई देता है। साथ ही, ये इतना प्रेक्टिकल लगता है कि किसी फैमिली स्कूटर की तरह सभी काम कर पाए।
डिजाइन की बात करें तो इस नए विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में वन-पीस एप्रन के साथ एक मॉडर्न और न्यूनतम फेसिया है। यह वह जगह है जहां हम विनफास्ट लोगो देखते हैं और एप्रन के नीचे, हेडलाइट यूनिट है, जिसके किनारे फ्लश टर्न संकेतक हैं, जो LED हो सकते हैं। एप्रन के नीचे, एक ब्लैक बॉडी पैनल देख सकते हैं जो साइड बॉडी पैनल तक एक-टुकड़ा दिखता है।
इसमें एक फ्रंट फेंडर है जो दोनों सिरों पर 14-इंच के लम्बे पहियों जैसा दिखता है। ये बड़े पहिए इस स्कूटर को सड़क पर दमदार बनाते हैं। साइड बॉडी पैनल न्यूनतम हैं और एक लंबी सीट देख सकते हैं। हैंडलबार स्ट्रीट-स्टाइल है और ढका हुआ नहीं है। इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यह एक LCD यूनिट या ज्यादा प्रीमियम TFT यूनिट हो सकती है। इसका फ्लोरबोर्ड भी सपाट है।
विनफास्ट का यह अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर रियर ट्विन शॉक सेटअप के साथ RSU टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स पर लटका हुआ है। इसे पावर देने के लिए पीछे की तरफ एक हब मोटर है। हालांकि, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी जानकारी नहीं है। इसकी बैटरी फ्लोरबोर्ड में हो सकती है, जिससे सीट के नीचे अच्छा स्पेस मिल जाएगा। माना जा रहा है कि इसका मुकाबला देश के सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल जैसे टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक, ओला S1 प्रो, एथर रिज्टा जैसे मॉडल से होगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें