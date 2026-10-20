आईक्यूब, चेतक, रिज्टा को टक्कर देने आ रहा विनफास्ट का इलेक्ट्रिक स्कूटर; पेटेंट से फीचर्स का खुलासा!

ईवो, फेलिज और वाइपर जैसे ग्लोबल मॉडलों के अलावा, विनफास्ट एक नए इंडिया-स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी काम कर रहा है। भारत में विनफास्ट द्वारा पेटेंट कराए गए एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर ने इस अटकल को और हवा दे दी है। यह एक स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह दिखाई देता है।

विनफास्ट का इलेक्ट्रिक स्कूटर

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वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेमगेंट में अपनी जड़ें जमा चुकी है। अब कंपनी देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एंट्री की भी तैयारी कर चुकी है। दरअसल, कंपनी ईवो, फेलिज और वाइपर जैसे कई ग्लोबल स्कूटर्स के साथ रसद (Rasad) नाम के अकमिंग मैक्सी स्कूटर लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो 14-इंच पहियों के साथ आएगा। विनफास्ट ने भारत के 34 बड़े शहरों में 50 डीलरशिप के साथ LOIs पर हस्ताक्षर किए हैं।

इनके साथ विनफास्ट कुछ इंडिया-स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी डेवलप कर रही है। ऐसा ही एक इंडिया-स्पेसिफिक विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर देश में पेटेंट कराया है, जिसकी डिटेल अब लीक हो गई है। खास बात यह है कि यह वर्तमान में बिक्री पर या आधिकारिक तौर पर अनाउंस किए गए किसी भी दूसरे विनफास्ट स्कूटर से मेल नहीं खाता है।

ईवो, फेलिज और वाइपर जैसे ग्लोबल मॉडलों के अलावा, विनफास्ट एक नए इंडिया-स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी काम कर रहा है। भारत में विनफास्ट द्वारा पेटेंट कराए गए एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर ने इस अटकल को और हवा दे दी है। यह एक स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह दिखाई देता है। साथ ही, ये इतना प्रेक्टिकल लगता है कि किसी फैमिली स्कूटर की तरह सभी काम कर पाए।

डिजाइन की बात करें तो इस नए विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में वन-पीस एप्रन के साथ एक मॉडर्न और न्यूनतम फेसिया है। यह वह जगह है जहां हम विनफास्ट लोगो देखते हैं और एप्रन के नीचे, हेडलाइट यूनिट है, जिसके किनारे फ्लश टर्न संकेतक हैं, जो LED हो सकते हैं। एप्रन के नीचे, एक ब्लैक बॉडी पैनल देख सकते हैं जो साइड बॉडी पैनल तक एक-टुकड़ा दिखता है।

इसमें एक फ्रंट फेंडर है जो दोनों सिरों पर 14-इंच के लम्बे पहियों जैसा दिखता है। ये बड़े पहिए इस स्कूटर को सड़क पर दमदार बनाते हैं। साइड बॉडी पैनल न्यूनतम हैं और एक लंबी सीट देख सकते हैं। हैंडलबार स्ट्रीट-स्टाइल है और ढका हुआ नहीं है। इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यह एक LCD यूनिट या ज्यादा प्रीमियम TFT यूनिट हो सकती है। इसका फ्लोरबोर्ड भी सपाट है।