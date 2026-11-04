TVS आईक्यूब की स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगी, स्कूटर में दिखेंगे फोन के सारे ऐप्स; जनिए डिटेल
EICMA 2026 इवेंट में कंपनी ने एक स्क्रीन को भी दिखाया, जिसने वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल, कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग मॉडल TVS आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर घोषणा की जल्द ही गूगल की साझेदारी से एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा मिलेगी।
इटली के मिलान में चल रहे EICMA 2026 इवेंट में कई शानदार व्हीकल दिखाए जा रहे हैं। इसमें कई कंपनियां अपने फ्यूचर व्हीकल और कॉन्सेप्ट दिखा रही हैं। यहां TVS मोटर ने ने भी अपना पैवेलियन लगाया है। यहां कंपनी ने यूरोप के लिए अपने पोर्टफोलियो की घोषणा की। उसने अपने इलेक्ट्रिक लाइनअप में M1S शामिल है, जो सबसे पहले इंडोनेशिया और फिर यूरोप में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद TVS X और फिर ऑर्बिटर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस इवेंट में TVS RTR 125 को भी पेश किया, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।
इस इवेंट में कंपनी ने एक स्क्रीन को भी दिखाया, जिसने वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल, कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग मॉडल TVS आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर घोषणा की जल्द ही गूगल की साझेदारी से एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा मिलेगी।
आईक्यूब के टॉप वैरिएंट में 7-इंच की टचस्क्रीन मिलती है, जो कई कनेक्टेड फीचर्स और स्मार्ट फीचर्स को सपोर्ट करती है। अब इस टचस्क्रीन में पहली बार एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट भी मिलेगा। यह वही एंड्रॉयड ऑटो इंटरफेस होगा जिसे हम कारों में देखते हैं। 7-इंच की स्क्रीन का साइज इसके इस्तेमाल के लिए पूरी तरह परफेक्ट है। कंपनी ने बताया कि यूरोपीय बाजार के लिए पेश किए जाने वाले TVS X में भी यही फीचर दिया जाएगा।
कई जानकारी डिस्प्ले पर दिखेंगी
TVS मोटर ने बताया कि उन्होंने अपने पॉपुलर आईक्यूब स्कूटर में एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड फीचर देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इसी डिस्प्ले पर व्हीकल से जुड़ी कई जानकारियां जैसे बैटरी SOC, रेंज, ट्रिप कंप्यूटर, स्पीडोमीटर और बहुत कुछ दिखाई देगा। साथ ही, इसमें जरूरी इंडिकेटर भी इसी डिस्प्ले में शामिल हैं। TVS मोटर पहले भी गूगल के साथ काम कर चुकी है। भारत में मौजूद TVS X के 10.2-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पहले से ही वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो का फीचर मिलता है।
फोन ऐप्स का यूज कर पाएंगे
एंड्रॉयड ऑटो की मदद से यूजर्स को अपने काम पूरे करने के लिए अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल करने के बजाय, अपने फोन के ऐप्स का ही उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि यह कनेक्शन वायरलेस होगा या वायर्ड के साथ काम करेगा। साथ ही, यह भी नहीं बताया गया है कि यह फीचर नए ग्राहकों को अभी से मिलेगा या मौजूदा ग्राहकों के लिए भी इसे अनलॉक किया जा सकेगा। आईक्यूब के साथ एपल कारप्ले की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। भारत में आईफोन की तुलना में एंड्रॉयड यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें