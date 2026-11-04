TVS आईक्यूब की स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगी, स्कूटर में दिखेंगे फोन के सारे ऐप्स; जनिए डिटेल

EICMA 2026 इवेंट में कंपनी ने एक स्क्रीन को भी दिखाया, जिसने वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल, कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग मॉडल TVS आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर घोषणा की जल्द ही गूगल की साझेदारी से एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा मिलेगी।

इटली के मिलान में चल रहे EICMA 2026 इवेंट में कई शानदार व्हीकल दिखाए जा रहे हैं। इसमें कई कंपनियां अपने फ्यूचर व्हीकल और कॉन्सेप्ट दिखा रही हैं। यहां TVS मोटर ने ने भी अपना पैवेलियन लगाया है। यहां कंपनी ने यूरोप के लिए अपने पोर्टफोलियो की घोषणा की। उसने अपने इलेक्ट्रिक लाइनअप में M1S शामिल है, जो सबसे पहले इंडोनेशिया और फिर यूरोप में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद TVS X और फिर ऑर्बिटर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस इवेंट में TVS RTR 125 को भी पेश किया, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।

इस इवेंट में कंपनी ने एक स्क्रीन को भी दिखाया, जिसने वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल, कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग मॉडल TVS आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर घोषणा की जल्द ही गूगल की साझेदारी से एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा मिलेगी।

आईक्यूब के टॉप वैरिएंट में 7-इंच की टचस्क्रीन मिलती है, जो कई कनेक्टेड फीचर्स और स्मार्ट फीचर्स को सपोर्ट करती है। अब इस टचस्क्रीन में पहली बार एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट भी मिलेगा। यह वही एंड्रॉयड ऑटो इंटरफेस होगा जिसे हम कारों में देखते हैं। 7-इंच की स्क्रीन का साइज इसके इस्तेमाल के लिए पूरी तरह परफेक्ट है। कंपनी ने बताया कि यूरोपीय बाजार के लिए पेश किए जाने वाले TVS X में भी यही फीचर दिया जाएगा।

कई जानकारी डिस्प्ले पर दिखेंगी

TVS मोटर ने बताया कि उन्होंने अपने पॉपुलर आईक्यूब स्कूटर में एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड फीचर देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इसी डिस्प्ले पर व्हीकल से जुड़ी कई जानकारियां जैसे बैटरी SOC, रेंज, ट्रिप कंप्यूटर, स्पीडोमीटर और बहुत कुछ दिखाई देगा। साथ ही, इसमें जरूरी इंडिकेटर भी इसी डिस्प्ले में शामिल हैं। TVS मोटर पहले भी गूगल के साथ काम कर चुकी है। भारत में मौजूद TVS X के 10.2-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पहले से ही वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो का फीचर मिलता है।