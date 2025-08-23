देश की No-1 कंपनी बन चुकी TVS ला रही नया ई-स्कटूर, 28 अगस्त को होगा लॉन्च; डिजाइन हुआ लीक
हाल ही में इंडोनेशिया से लीक हुए डिजाइन स्केच से TVS के अगले इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक मिली थी। इसकी डिजाइन लेंग्वेज की बात करें तो शार्प LED लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ एक स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लुक दिखाती है।
देश की लीडिंग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बन चुकी टीवीएस मोटर्स भारतीय बाजार में बड़ा सरप्राइज देने को तैयार है। दरअसल, कंपनी 28 अगस्त, 2025 को भारत में एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका एक टीजर जारी किया है जिसे 'Get ready for an electrifying ride' नाम दिया गया है। इस टीजर से पुष्टि होती है कि यह अपकमिंग मॉडल वास्तव में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा।
हाल ही में इंडोनेशिया से लीक हुए डिजाइन स्केच से TVS के अगले इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक मिली थी। इसकी डिजाइन लेंग्वेज की बात करें तो शार्प LED लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ एक स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लुक दिखाती है। आगे की तरफ, इसमें LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ स्लीक हॉरिजॉन्टल LED DRLs हैं, जबकि मेन हेडलैंप यूनिट हैंडलबार काउल पर स्थित है। एक लंबी विंडस्क्रीन इसकी टूरिंग-ओरिएंटेड स्टाइलिंग को और निखारती है।
इस स्कूटर में पतले बॉडी पैनल हैं जिनमें एप्रन से फ्लोरबोर्ड तक एक प्रमुख डिजाइन एलिमेंट है, जिसमें संभवतः बैटरी पैक लगा होगा। पीछे की तरफ, इसमें स्प्लिट ग्रैब रेल, LED टेल लैंप और एक व्यवस्थित टेल सेक्शन है। अन्य उल्लेखनीय डिजाइन हाइलाइट्स में चार्जिंग पोर्ट वाला एक छोटा ग्लवबॉक्स, डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर और आगे की तरफ 14-इंच और पीछे की तरफ 12-इंच के पहिए शामिल हैं।
अटकलें यह भी हैं कि स्कूटर में मिड-माउंटेड मोटर हो सकती है, जो हब-माउंटेड सेटअप की तुलना में बेहतर संतुलन और प्रदर्शन प्रदान करती है। TVS पहले से ही आईक्यूब पेश कर रहा है, इसलिए इस नए मॉडल को लाइनअप में नीचे रखा जा सकता है, जो अधिक किफायती EV ऑप्शन की तलाश कर रहे ग्राहकों को टारगेट करेगा। अटकलें इस बात की भी हैं कि इसे 'ऑर्बिटर' नाम दिया जा सकता है, जिस कंपनी ने ट्रेडमार्क भी कराया है।
