TVS ने जारी किया नया टीजर, 4 नवंबर को मार्केट में करेगी कुछ बड़ा; 450cc में हो सकती है एंट्री

Hindi Newsऑटो न्यूज़New TVS Bike Teased Could It Be 450 ADV Based On BMW F 450 GS

TVS मोटर्स जल्द ही घरेलू बाजार के 450cc सेगमेंट में एंट्री करने वाली है। कंपनी द्वारा पोस्ट किए गए एक नए टीजर से पता चलता है कि 4 नवंबर को कुछ रोमांचक होने वाला है। इस साल की शुरुआत में TVS ने साफ किया था कि वो BMW के नए 450cc इंजन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नई 450cc बाइक तैयार कर रही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 01:02 PM
TVS मोटर्स जल्द ही घरेलू बाजार के 450cc सेगमेंट में एंट्री करने वाली है। कंपनी द्वारा पोस्ट किए गए एक नए टीजर से पता चलता है कि 4 नवंबर को कुछ रोमांचक होने वाला है। इस साल की शुरुआत में TVS ने साफ किया था कि वो BMW के नए 450cc इंजन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नई 450cc बाइक तैयार कर रही है। हालांकि, BMW एफ 450 GS को कई बार देखा गया है, लेकिन TVS वर्जन का अभी तक सड़क पर परीक्षण शुरू नहीं हुआ है। TVS द्वारा हाल ही में पोस्ट किए गए टीजर के आधार पर 450 ADV, 2025 EICMA में पेश होने वाली नई बाइकों में से एक हो सकती है।

TVS 450 ADV को एक ऑफ-रोडर के बजाय एक एडवेंचर-टूरर के रूप में पेश किए जाने की संभावना है। इसमें फ्रंट बीक, शार्प लाइटिंग एलिमेंट्स, बड़ी विंडस्क्रीन, गोल्डन USD फोर्क्स, स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, हैंड गार्ड्स, मेटैलिक सम्प गार्ड और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट जैसे फीचर्स हो सकते हैं। ब्लूटूथ और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी इसमें शामिल हो सकता है। बाइक में रैक और लगेज माउंटिंग पॉइंट्स भी होंगे।

TVS 450 ADV में BMW द्वारा F 450 GS के लिए तैयार किया गया नया 450cc, पैरेलल ट्विन-सिलेंडर इंजन लगा होगा। यह 48 hp की पावर देता है और 6-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस है। नए प्लेटफॉर्म में स्टील ब्रिज ट्रेलिस फ्रेम, बोल्ट-ऑन रियर सबफ्रेम के साथ जुड़ा है। आगे के पहिए 19-इंच और पीछे के पहिए 17-इंच के हो सकते हैं। क्रॉस स्पोक व्हील्स को ऑप्शनल अपग्रेड के तौर पर पेश किया जा सकता है। दोनों पहियों में डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक होंगे।

TVS 450 ADV का मुकाबला KTM 390 एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 जैसे कॉम्पटीटर से होगा। 390 एडवेंचर में 398.63cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 46 PS की पावर और 39 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। हिमालयन 450 में 452cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 40.02 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस है।

