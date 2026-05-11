लॉन्च होने वाली हैं ये 5 दमदार टर्बो-पेट्रोल SUV, लिस्ट में मारुति सुजुकी के साथ स्कोडा का भी नाम

इंडियन मार्केट में कई बेहतरीन टर्बो पेट्रोल एसयूवी की एंट्री होने वाली है। जिन कंपनियों के ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, उनमें स्कोडा के साथ रेनो, निसान और फॉक्सवैगन के साथ मारुति सुजुकी भी शामिल है।

नई पेट्रोल एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए काफी एक्साइटिंग हैं। इंडियन मार्केट में कई बेहतरीन टर्बो पेट्रोल एसयूवी की एंट्री होने वाली है। जिन कंपनियों के ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, उनमें स्कोडा के साथ रेनो, निसान और फॉक्सवैगन के साथ मारुति सुजुकी भी शामिल है। इन अपकमिंग एसयूवी में आपको तगड़ा लुक, शानदार फीचर्स और पावरफुल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग टर्बो पेट्रोल वीइकल्स के बारे में।

रेनो बिगस्टर रेनो बिगस्टर एक 7 सीटर एसयूवी है। कंपनी इसे बाहर के कई देशों में सेल कर रही है और अब यह भारत आने को तैयार है। इसे भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। यह एसयूवी थर्ड जेनरेशन डस्टर वाले RGMP (रेनॉल्ट ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। उम्मीद है कि इसके इंजन भी 5-सीटर डस्टर वाले ही होंगे। इसमें वही 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा और इसे 6-स्पीड वेट-क्लच ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाएगा।

निसान टेक्टॉन निसान इस साल डस्टर का अपना वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। टेक्टॉन नाम की यह कॉम्पैक्ट एसयूवी भी RGMP प्लेटफॉर्म और उसी टर्बो-पेट्रोल इंजन (1.0 लीटर टर्बो और 1.3 लीटर टर्बो) के साथ आएगी। 1.0 लीटर टर्बो इंजन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ सकता है। जबकि, 1.3 लीटर टर्बो के साथ कंपनी 6-स्पीड वेट क्लच डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दे सकती है। इसकी कीमत डस्टर जैसी हो सकती है।

लोअर स्पेक फॉक्सवैगन टेरॉन इस वक्त भारत में फॉक्सवैगन की फ्लैगशिप एसयूवी टायरोन R-लाइन है। एसयूवी का करेंट वर्जन टॉप-स्पेक R-लाइन वेरिएंट है। अब कंपनी भारत में टायरोन का एक लोअर-स्पेक, नॉन-आर-लाइन वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। जहां मौजूदा R-लाइन वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 47 लाख रुपये है, वहीं इसके कम स्पेसिफिकेशन वाले वेरिएंट की कीमत इससे कम होगी। इसमें R-लाइन वेरिएंट वाला ही इंजन होगा, लेकिन इसमें आपको कम पावर और टॉर्क मिलेगा। साथ ही इसमें R-लाइन वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स भी नहीं होंगे।

फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट मारुति फ्रॉन्क्स अब एक दमदार 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। यह इंजन 98 hp और 148 Nm का टॉर्क ऑफर करेगा। इस क्रॉसओवर को मिलने वाला अपडेट एक बड़ा फेसलिफ्ट हो सकता है। इसमें डिजाइन में कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें नए रंग, अधिक फीचर्स और यहां तक ​​कि ADAS सूट भी शामिल हो सकता है। टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के अलावा, नए मॉडल में कंपनी हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन भी दे सकती है।