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धूम मचाने आ रहीं ये 5 टर्बो डीजल SUV, लिस्ट में थार फेसलिफ्ट के साथ नई क्रेटा भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई शानदार टर्बो डीजल एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें थार फेसलिफ्ट और टोयोटा हाइलक्स जैसी धाकड़ एसयूवी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

धूम मचाने आ रहीं ये 5 टर्बो डीजल SUV, लिस्ट में थार फेसलिफ्ट के साथ नई क्रेटा भी

डीजल एसयूवी का ड्राइविंग के शौकीनों के बीच जबर्दस्त क्रेज है। अगर आप भी इन लोगों में आते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई शानदार टर्बो डीजल एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें थार फेसलिफ्ट, नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा और टोयोटा हाइलक्स जैसी धाकड़ एसयूवी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

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न्यू जेनरेशन टोयोटा हाइलक्स

अपग्रेडेड IMV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नई हाइलक्स का डिजाइन पहले से ज्यादा अपीलिंग और अग्रेसिव होगा। इसमें एक नया फ्रंट फेसिया होगा, जिसे टोयोटा 'साइबरसुमो' फेस कहती है। अंदर से डिजाइन और फीचर्स में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। नई हाइलक्स में एक बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। नई हाइलक्स में कंपनी भरोसेमंद 2.8-लीटर डीजल इंजन देने वाली है। टोयोटा की नई हाइलक्स इसी साल मार्केट में एंट्री कर सकती है।

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किआ सेल्टॉस के नए वर्जन

किआ ने इस साल जनवरी में सेकेंड जेनरेशन सेल्टोस को लॉन्च किया था। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इस साल के मिड तक इसके नए टॉप-एंड ट्रिम्स को लॉन्च करेगी। GTX (O) और X-Line (O) नाम के ये ट्रिम्स 1.5 लीटर डीजल इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगे। इन नए वेरिएंट्स की कीमत मौजूदा टॉप ट्रिम्स से अधिक होगी। GTX (O) और X-Line (O) में हेड-अप डिस्प्ले, डैशकैम और ADAS जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट

रूरल और सब-अर्बन मार्केट्स में पॉप्युलर स्कॉर्पियो क्लासिक को भी इस साल फेसलिफ्ट मिलेगा। इसमें मामूली बदलाव होंगे। एसयूवी में कंपनी नया ग्रिल, नए बंपर, बेहतर वील और अपडेटेड लाइटिंग ऑफर कर सकती है। इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन, बेहतर ट्रिम्स और पहले से बेहतर स्टोरेज स्पेस भी शामिल हो सकते हैं। अपडेटेड मॉडल में भी वही 2.2 लीटर डीजल इंजन आएगा, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेयर्ड होगा।

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नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा

हुंडई भारत में 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा को लॉन्च करेगी। यह थर्ड जेनरेशन के K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। कई पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के अलावा, इसमें 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन भी मिलेगा। यह वही इंजन है, जो मौजूदा मॉडल में ऑफर किया जा रहा है। नेस्क्ट जेनरेशन मॉडल में नया डिजाइन और बेहतर केबिन एक्सपीरियंस मिलेगा।

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रॉक्स जैसी डिजाइन वाली नई महिंद्रा थार

महिंद्रा अपनी थ्री-डोर थार के फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है। इसकी स्टाइलिंग में काफी बदलाव किए जाएंगे। इसमें आपको 5 डोर ROXX वाले कई डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा, थ्री-डोर थार फेसलिफ्ट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गेज क्लस्टर जैसे कई नए फीचर्स भी मिलेंगे। इसमें पहले की तरह ही दो डीजल इंजन ऑप्शन - 1.5 लीटर और 2.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन उपलब्ध रहेंगे।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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