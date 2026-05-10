धूम मचाने आ रहीं ये 5 टर्बो डीजल SUV, लिस्ट में थार फेसलिफ्ट के साथ नई क्रेटा भी

आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई शानदार टर्बो डीजल एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें थार फेसलिफ्ट और टोयोटा हाइलक्स जैसी धाकड़ एसयूवी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

डीजल एसयूवी का ड्राइविंग के शौकीनों के बीच जबर्दस्त क्रेज है। अगर आप भी इन लोगों में आते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई शानदार टर्बो डीजल एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें थार फेसलिफ्ट, नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा और टोयोटा हाइलक्स जैसी धाकड़ एसयूवी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

न्यू जेनरेशन टोयोटा हाइलक्स अपग्रेडेड IMV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नई हाइलक्स का डिजाइन पहले से ज्यादा अपीलिंग और अग्रेसिव होगा। इसमें एक नया फ्रंट फेसिया होगा, जिसे टोयोटा 'साइबरसुमो' फेस कहती है। अंदर से डिजाइन और फीचर्स में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। नई हाइलक्स में एक बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। नई हाइलक्स में कंपनी भरोसेमंद 2.8-लीटर डीजल इंजन देने वाली है। टोयोटा की नई हाइलक्स इसी साल मार्केट में एंट्री कर सकती है।

किआ सेल्टॉस के नए वर्जन किआ ने इस साल जनवरी में सेकेंड जेनरेशन सेल्टोस को लॉन्च किया था। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इस साल के मिड तक इसके नए टॉप-एंड ट्रिम्स को लॉन्च करेगी। GTX (O) और X-Line (O) नाम के ये ट्रिम्स 1.5 लीटर डीजल इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगे। इन नए वेरिएंट्स की कीमत मौजूदा टॉप ट्रिम्स से अधिक होगी। GTX (O) और X-Line (O) में हेड-अप डिस्प्ले, डैशकैम और ADAS जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट रूरल और सब-अर्बन मार्केट्स में पॉप्युलर स्कॉर्पियो क्लासिक को भी इस साल फेसलिफ्ट मिलेगा। इसमें मामूली बदलाव होंगे। एसयूवी में कंपनी नया ग्रिल, नए बंपर, बेहतर वील और अपडेटेड लाइटिंग ऑफर कर सकती है। इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन, बेहतर ट्रिम्स और पहले से बेहतर स्टोरेज स्पेस भी शामिल हो सकते हैं। अपडेटेड मॉडल में भी वही 2.2 लीटर डीजल इंजन आएगा, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेयर्ड होगा।

नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा हुंडई भारत में 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा को लॉन्च करेगी। यह थर्ड जेनरेशन के K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। कई पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के अलावा, इसमें 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन भी मिलेगा। यह वही इंजन है, जो मौजूदा मॉडल में ऑफर किया जा रहा है। नेस्क्ट जेनरेशन मॉडल में नया डिजाइन और बेहतर केबिन एक्सपीरियंस मिलेगा।