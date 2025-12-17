Hindustan Hindi News
ट्रायम्फ की नई ट्रैकर 400 लॉन्च, लंबी राइडिंग वालों के लिए ये दमदार मोटरसाइकिल; जानिए फीचर्स की डिटेल

ट्रायम्फ की नई ट्रैकर 400 लॉन्च, लंबी राइडिंग वालों के लिए ये दमदार मोटरसाइकिल; जानिए फीचर्स की डिटेल

संक्षेप:

ट्रायम्फ ने अपनी एंट्री-लेवल 400cc रेंज में ग्राहकों के लिए ऑप्शन बढ़ाते हुए यूके में ट्रैकर 400 (Tracker 400) लॉन्च की है। अपनी खास स्टाइलिंग और मिनिमलिस्ट कैरेक्टर के साथ ट्रैकर 400 बाइक पसंद करने वालों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। 

Dec 17, 2025 09:45 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ट्रायम्फ ने अपनी एंट्री-लेवल 400cc रेंज में ग्राहकों के लिए ऑप्शन बढ़ाते हुए यूके में ट्रैकर 400 (Tracker 400) लॉन्च की है। अपनी खास स्टाइलिंग और मिनिमलिस्ट कैरेक्टर के साथ ट्रैकर 400 बाइक पसंद करने वालों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। यूके में इसकी बुकिंग £250 (लगभग 30500 रुपए) की पूरी तरह से रिफंडेबल रकम पर शुरू हो गई है। ट्रायम्फ ट्रैकर 400 की प्रेरणा फ्लैट-ट्रैक रेसिंग बाइक से मिलती है, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर अमेरिकन डर्ट ट्रैक रेसिंग में होता है। पिछले लॉन्च किए गए दूसरे मिलते-जुलते मॉडल्स की तरह, ट्रायम्फ ट्रैकर 400 भी रेसिंग से प्रेरित लुक वाली एक रोड-बायस्ड मशीन है। फ्लैट-ट्रैक रेसिंग बाइक से जुड़ी कई खास फीचर्स ट्रैकर 400 में देखे जा सकते हैं।

मुख्य फीचर्स में एक गोल हेडलैंप, सिंगल-पीस सीट के साथ एक फ्लैट सीट लाइन, नीचे लगा चौड़ा हैंडलबार, कम बॉडीवर्क और ऊपर की ओर उठा हुआ एग्जॉस्ट शामिल हैं। साइड पैनल पर ट्रैकर-स्टाइल '400' मार्किंग है। बाइक में गोल रियर-व्यू मिरर, 'TRACKER' लेटरिंग के साथ फ्यूल टैंक का क्लासिक डिजाइन और रोड-बायस्ड नॉबी-स्टाइल टायर हैं। ट्रायम्फ ट्रैकर 400 को तीन कलर ऑप्शन एल्युमिनियम सिल्वर, रेसिंग येलो और फैंटम ब्लैक में पेश कर रही है। यूजर्स ट्रैकर 400 के साथ एक दमदार राइडिंग पोजिशन की उम्मीद कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:इन 2 नए इलेक्ट्रिक मॉडल से चीनी कंपनी करेगी बड़ा धमाका, भारत में बेच रही 4 ई-कार

रेगुलर 400cc ट्रायम्फ बाइक की तरह, ट्रैकर 400 में भी TR सीरीज का इंजन इस्तेमाल किया गया है। यह 398cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, 4V/सिलेंडर, DOHC इंजन 42 PS पावर और 37.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ आता है। यह वही ट्यूनिंग है जो Thruxton 400 में देखी गई थी। इसकी तुलना में स्पीड ​​400 का आउटपुट 40 PS है। टॉर्क आउटपुट दोनों के लिए समान है, लेकिन ट्रैकर 400 के लिए इंजन RPM ज्यादा है। यह बाइक के लिए ज्यादा अग्रेसिव और फ्री-रेविंग राइडिंग कैरेक्टर सुनिश्चित करता है।

ट्रायम्फ ट्रैकर 400 में राइडर-फोकस्ड टेक्नोलॉजी की एक पूरी रेंज है। इनमें टॉर्क-असिस्ट क्लच, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल-चैनल ABS और ऑल-LED लाइटिंग शामिल हैं। इस बाइक में हाइब्रिड स्पाइन और पेरिमीटर ट्यूबलर स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बोल्ट-ऑन रियर सबफ्रेम है। सस्पेंशन सेटअप में 140 mm व्हील ट्रैवल वाले 43 mm USD बिग पिस्टन फोर्क्स और पीछे 130 mm व्हील ट्रैवल वाला मोनोशॉक यूनिट शामिल है। दोनों सिरों पर 17-इंच के पहिए हैं, जिन पर आगे 110/70 और पीछे 150/60 टायर लगे हैं।

ये भी पढ़ें:जब BMW ने मारी टाटा पंच को टक्कर, लेकिन इसके रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया

ब्रेकिंग सेटअप में आगे और पीछे क्रमशः 300 mm और 230 mm डिस्क हैं। बाइक में इंटीग्रेटेड मल्टी-फंक्शन LCD स्क्रीन के साथ एनालॉग स्पीडोमीटर है। सीट की ऊंचाई 805 mm है, जो ज्यादातर यूजर्स के लिए सही लगती है। इसका वेट 173 kg है और बाइक में 13 लीटर फ्यूल आ सकता है। माइलेज लगभग 28 km/l है। ट्रायम्फ 400cc बाइक्स 350cc-450cc सेगमेंट में पॉपुलर ऑप्शन के तौर पर उभरी हैं। ट्रैकर 400 भारत में ट्रायम्फ की एंट्री-लेवल रेंज में एक अच्छा एडिशन हो सकती है। इसके अलावा, यह बाइक भारत में बन रही है और यूके में एक्सपोर्ट की जा रही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

