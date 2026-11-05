100% इथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा 26 नवंबर को होगी लॉन्च, गडकरी ने बताया- प्रति लीटर खर्च ₹25 होगा
नितिन गडकरी ने 'पावरिंग द नेक्स्ट माइल' कॉन्क्लेव में कहा कि आने वाली टोयोटा इनोवा कन्वेंशनल पेट्रोल की जगह 100% बायो-इथेनॉल पर चलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इससे गाड़ी चलाने का खर्च काफी कम हो सकता है।
इथेनॉल को लेकर आज भी हल्की बहस का दौर चल रहा है, लेकिन इससे जुड़ी दूसरी सच्चाई ये भी है कि कार कंपनियां 100% इथेनॉल सपोर्ट करने वाले व्हीकल भी बना रहे हैं। मारुति सुजुकी, वैगनआर के साथ इसका श्री गणेश भी कर चुकी है। अब इस लिस्ट में नया नाम टोयोटा का जुड़ने वाला है। दरअसल, कंपनी पूरी तरह से बायो-इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटा इनोवा का एक नया वर्जन इस महीने के आखिर में भारत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इसे 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा।
एक कॉन्क्लेव में गडकरी ने दी जानकारी
गडकरी ने 'पावरिंग द नेक्स्ट माइल' कॉन्क्लेव में कहा कि आने वाली टोयोटा इनोवा कन्वेंशनल पेट्रोल की जगह 100% बायो-इथेनॉल पर चलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इससे गाड़ी चलाने का खर्च काफी कम हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि फ्यूल का प्रभावी खर्च पेट्रोल के हिसाब से मात्र 25 से 30 रुपए प्रति लीटर के बराबर हो सकता है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब भारत फॉसिल फ्यूल के ऑप्शन तलाश रहा है। वहीं, व्हीकल मैन्युफैक्चर्स को क्लीन एनर्जी सोर्स से चलने वाले व्हीकल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
26 नवंबर को गडकरी लॉन्च करेंगे
गडकरी ने कहा कि वह 26 नवंबर को टोयोटा की नई इनोवा को लॉन्च करेंगे। पेट्रोल से चलने वाले नॉर्मल मॉडलों के विपरीत, इस अपकमिंग गाड़ी में मुख्य ईंधन के तौर में बायो-इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। गडकरी ने कहा, "इस महीने 26 नवंबर को मैं टोयोटा की फोर-व्हीलर इनोवा को लॉन्च करने जा रहा हूं, जो पेट्रोल की जगह पूरी तरह से 100% बायो-इथेनॉल पर चलेगी।"
25 से 30 रुपए प्रति लीटर का खर्च
अपकमिंग इनोवा के बारे में सबसे बड़े दावों में से एक इसके चलाने के खर्च से जुड़ा है। गडकरी ने बताया कि अभी इथेनॉल की कीमत लगभग 75 रुपए प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल की कीमत करीब 120 रुपए प्रति लीटर है। उन्होंने यह भी कहा कि टोयोटा की यह नई कार चलते समय अपनी लगभग 60% इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करेगी। इस कॉम्बिनेशन से ऑपरेटिंग खर्च में काफी कमी आएगी। ये पेट्रोल के 25 से 30 रुपए प्रति लीटर के खर्च के बराबर होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें