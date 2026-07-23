भारतीय बाजार में बड़ी 'उठा-पटक' करने की तैयारी में टोयोटा; इस 7-सीटर कार का फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा

इस फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग तेजी से चल रही है। इस महीने की शुरुआत में स्पाई शॉट्स के पहले सेट के बाद, अब एक और टेस्ट म्यूल को पब्लिक सड़कों पर देखा गया है। इस बार, प्रोटोटाइप को ज्यादा साफ तौर पर कैप्चर किया गया है। जिसमें इसके फ्रंट फेसिया का लुक भी नजर आ गया।

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टोयोटा के पोर्टफोलियो में इनोवा हाइक्रॉस दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली करा है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों के दौरान इसकी सेल्स में गिरावट भी देखने को मिली है। ऐसे में कंपनी इस सेल्स में इजाफा करने और सेगमेंट में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, इस फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग तेजी से चल रही है। इस महीने की शुरुआत में स्पाई शॉट्स के पहले सेट के बाद, अब एक और टेस्ट म्यूल को पब्लिक सड़कों पर देखा गया है। इस बार, प्रोटोटाइप को ज्यादा साफ तौर पर कैप्चर किया गया है। जिसमें इसके फ्रंट फेसिया का लुक भी नजर आ गया।

पुराने फोटोज में अपडेटेड MPV का रियर और साइड प्रोफाइल काफी हद तक नजर आ गया था। वहीं, अब नए फोटोज में तक का सबसे साफ डिजाइन देखने को मिला है। इसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कंपनी ने फ्रंट के लिए क्या प्लान किया है। भारी कैमोफ्लाज के बावजूद, ऐसा लगता है कि इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट कंपनी की लेटेस्ट SUV डिजाइन लैंग्वेज को अपनाएगी, जैसा कि नई-जेन हिलक्स में देखा गया है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर सबसे ज्यादा चेंजेस फ्रंट में ही नजर आ रहे हैं। मौजूदा इनोवा हाइक्रॉस में काफी हद तक कन्वेंशनल MPV से इंस्पायर्ड फेसिया है जिसमें एक बड़ी ट्रेपेजॉइडल ग्रिल और स्वेप्ट-बैक हेडलैंप हैं। ऐसा लगता है कि फेसलिफ्ट ज्यादा सीधी और SUV जैसी दिखने की तरफ बढ़ रही है। इसमें पतले लाइटिंग एलिमेंट्स को फेसिया पर ऊपर की तरफ लगाया गया है। ग्रिल और बंपर का अरेंजमेंट भी पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया लगता है। बोनट फ्रंट फेसिया से ज्यादा सीधा मिलता हुआ लगता है, जिससे सड़क पर इसकी मौजूदगी ज्यादा मजबूत होती है।

यह ट्रीटमेंट नई जनरेशन की टोयोटा हिलक्स जैसा है, जिसमें ज्यादा एंगुलर और रग्ड फ्रंट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। हिलक्स में पतले लाइटिंग एलिमेंट्स, ज्यादा उभरी हुई ग्रिल और हैवी शेप वाला बंपर है। हालांकि, इनोवा हाइक्रॉस का इस थीम का अपना मतलब होगा, लेकिन इन लेटेस्ट स्पाई फोटोज से फैमिली जैसा होना और भी साफ दिख रहा है। खास बात यह है कि नई जनरेशन की टोयोटा हिलक्स भारत में 28 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। इसलिए टोयोटा अपनी लेटेस्ट ग्लोबल डिजाइन डायरेक्शन को भारत में लगभग उसी समय ला रही है, जब इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की रोड टेस्टिंग हो रही है।

टोयोटा ने इनोवा हाइक्रॉस के साथ MPVs और SUVs के बीच के फर्क को धीरे-धीरे कम कर दिया है। लैडर-फ्रेम इनोवा क्रिस्टा के उलट, हाइक्रॉस एक मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और फ्रंट-व्हील ड्राइव का इस्तेमाल करती है। हालांकि, इसकी स्टाइलिंग में पहले से ही कई SUV से इंस्पायर्ड एलिमेंट शामिल हैं। फेसलिफ्ट के साथ, टोयोटा उस थीम को और आगे बढ़ाती दिख रही है। ज्यादा अग्रेसिव फ्रंट फेसिया इनोवा हाइक्रॉस को इसके बेसिक MPV प्रोपोर्शन और प्रैक्टिकैलिटी को बदले बिना एक मजबूत SUV जैसा कैरेक्टर दे सकता है। यह डिजाइन डायरेक्शन आखिरकार टोयोटा के SUV और यूटिलिटी व्हीकल पोर्टफोलियो में ज्यादा विज़ुअल कंसिस्टेंसी ला सकता है।

फ्रंट की तुलना में, साइड में चेंजेस काफी कम दिखते हैं। ओवरऑल सिल्हूट, विंडो लाइन, डोर और बॉडी प्रोपोर्शन मौजूदा इनोवा हाइक्रॉस जैसे ही दिखते हैं। टेस्ट म्यूल में एलॉय व्हील भी हैं जो मौजूदा वाले जैसे ही दिखते हैं। पीछे की तरफ, टोयोटा ने मौजूदा टेल लैंप के बेसिक शेप को बनाए रखा है। हालांकि, इंटरनल LED सिग्नेचर बदले हुए लगते हैं। रियर बंपर में भी स्टाइलिंग में मामूली बदलाव हो सकते हैं। लगभग पूरी गाड़ी पर भारी कैमोफ्लेज होने से पता चलता है कि टोयोटा अभी भी कुछ और कॉस्मेटिक चेंजेस पर भी विचार कर रही है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट का इंटीरियर

पुराने स्पाई फोटोज में केबिन की एक झलक मिली है, जिसमें एक काफी बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिख रहा है। मौजूदा इनोवा हाइक्रॉस के हायर वैरिएंट में 10.1-इंच का टचस्क्रीन मिलता है, जबकि फेसलिफ्ट में लगभग 12-इंच या उससे बड़ी स्क्रीन हो सकती है। टोयोटा फेसलिफ़्ट का इस्तेमाल कस्टमर फीडबैक को पूरा करने और ज्यादा सुविधा और प्रीमियम फीचर्स लाने के लिए भी कर सकती है। एक अपग्रेडेड 360-डिग्री कैमरा, बेहतर कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अपडेट की संभावना है। इंटीरियर मटीरियल, फिट और फिनिश और NVH लेवल में बदलाव पूरे एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं।