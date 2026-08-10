आ रही टोयोटा की नई Innova Hycross, लॉन्च से पहले जान लें इसके बारे में ये बड़ी बातें
नई इनोवा हाइक्रॉस को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स में होने वाले बदलावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अपडेटेड मॉडल में सिर्फ लुक ही नहीं, बल्कि केबिन और सेफ्टी फीचर्स में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
टोयोटा (Toyota) अपनी पॉपुलर 7-सीटर एमपीवी इनोवा हाइक्रॉस (Innova Hycross) को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। नई इनोवा हाइक्रॉस को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स में होने वाले बदलावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अपडेटेड मॉडल में सिर्फ लुक ही नहीं, बल्कि केबिन और सेफ्टी फीचर्स में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।
नया डिजाइन देगा फ्रेश लुक
टेस्टिंग के दौरान दिखी नई इनोवा हाइक्रॉस पूरी तरह कैमोफ्लाज में छिपी थी, इसलिए इसके डिजाइन की पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि, माना जा रहा है कि इसमें नई हनीकॉम्ब पैटर्न वाली ग्रिल दी जा सकती है, जो नए Toyota Hilux से मिलती-जुलती हो सकती है। इसके अलावा नई हाइक्रॉस में नए डिजाइन के हेडलैंप और टेललैंप, दोनों तरफ बदले हुए बंपर और नए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Innova Crysta
₹ 19.72 - 26.77 लाख
Kia Carens Clavis
₹ 11.21 - 21.57 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 26.4 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
केबिन में मिलेंगे नए फीचर
बाहरी बदलावों के साथ इनोवा हाइक्रॉस के इंटीरियर को भी अपडेट किए जाने की उम्मीद है। इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। इसके अलावा नया डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील और पहले से ज्यादा ADAS फीचर्स भी मिल सकते हैं। मौजूदा मॉडल में मिलने वाले 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेशन और मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और JBL साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स नए मॉडल में भी जारी रह सकते हैं। इसके अलावा टोयोटा डैशबोर्ड लेआउट में बदलाव और नया इंटीरियर कलर थीम भी दे सकती है।
इंजन में नहीं होगा बड़ा बदलाव
नई इनोवा हाइक्रॉस के इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शन ही ऑफर किए जा सकते हैं। पेट्रोल इंजन के साथ CVT गियरबॉक्स और हाइब्रिड मॉडल में e-CVT ट्रांसमिशन मिलता रहेगा।
लॉन्च और कीमत
टोयोटा ने अभी अपडेटेड इनोवा हाइक्रॉस की लॉन्च डेट को कन्फर्म नहीं किया है। हालांकि, लगातार टेस्टिंग को देखते हुए माना जा रहा है कि इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की कीमत मुंबई में करीब 23.62 लाख रुपये से 40.13 लाख रुपये (ऑन-रोड) के बीच है। अपडेट के बाद इसकी कीमत में करीब 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बताते चलें कि टोयोटा अपनी नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर पर भी काम कर रही है। यह भी बहुत जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।