आ रही टोयोटा की नई Innova Hycross, लॉन्च से पहले जान लें इसके बारे में ये बड़ी बातें

नई इनोवा हाइक्रॉस को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स में होने वाले बदलावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अपडेटेड मॉडल में सिर्फ लुक ही नहीं, बल्कि केबिन और सेफ्टी फीचर्स में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

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Toyota Innova Crysta

टोयोटा (Toyota) अपनी पॉपुलर 7-सीटर एमपीवी इनोवा हाइक्रॉस (Innova Hycross) को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। नई इनोवा हाइक्रॉस को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स में होने वाले बदलावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अपडेटेड मॉडल में सिर्फ लुक ही नहीं, बल्कि केबिन और सेफ्टी फीचर्स में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

नया डिजाइन देगा फ्रेश लुक टेस्टिंग के दौरान दिखी नई इनोवा हाइक्रॉस पूरी तरह कैमोफ्लाज में छिपी थी, इसलिए इसके डिजाइन की पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि, माना जा रहा है कि इसमें नई हनीकॉम्ब पैटर्न वाली ग्रिल दी जा सकती है, जो नए Toyota Hilux से मिलती-जुलती हो सकती है। इसके अलावा नई हाइक्रॉस में नए डिजाइन के हेडलैंप और टेललैंप, दोनों तरफ बदले हुए बंपर और नए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं।

केबिन में मिलेंगे नए फीचर बाहरी बदलावों के साथ इनोवा हाइक्रॉस के इंटीरियर को भी अपडेट किए जाने की उम्मीद है। इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। इसके अलावा नया डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील और पहले से ज्यादा ADAS फीचर्स भी मिल सकते हैं। मौजूदा मॉडल में मिलने वाले 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेशन और मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और JBL साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स नए मॉडल में भी जारी रह सकते हैं। इसके अलावा टोयोटा डैशबोर्ड लेआउट में बदलाव और नया इंटीरियर कलर थीम भी दे सकती है।

इंजन में नहीं होगा बड़ा बदलाव नई इनोवा हाइक्रॉस के इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शन ही ऑफर किए जा सकते हैं। पेट्रोल इंजन के साथ CVT गियरबॉक्स और हाइब्रिड मॉडल में e-CVT ट्रांसमिशन मिलता रहेगा।