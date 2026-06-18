शोरूम पहुंचा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का नया बेस वैरिएंट GX+, खरीदने से पहले जानिए इसमें क्या-क्या मिलेगा?
इनोवा क्रिस्टा फ्लीट ऑपरेटरों और कमर्शियल यूजर्स के साथ-साथ प्राइवेट खरीदारों के बीच भी लोकप्रिय है। पुरानी होने, ज्यादा कीमत और इक्विपमेंट की कमी के बावजूद, इसको सादगी, भरोसे और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। ओल्ड लैडर-फ्रेम चेसिस, डीजल मैनुअल पावरट्रेन, RWD ड्राइवट्रेन का कॉम्बिनेशन कम दिखता है।
टोयोटा के पोर्टफोलियो में इनोवा क्रिस्टा पॉपुलर मॉडल है। हालांकि, अपने कॉम्पटीटिर की तुलना में इसकी कीमत ज्यादा है, जबकि इसमें कई फीचर्स की कमी भी देखने को मिलती है। इसके बाद भी इनोवा क्रिस्टा की मांग लगातार बढ़ रही है। हाल ही में इनोवा क्रिस्टा का एक अनएक्सपेक्टेड फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है। जिसकी यूनिट डीलरशिप पर पहुंचने लगी हैं। MotoRush Tamil नाम के यूट्यूब चैनल के दो अलग वीडियो में इसका बेस GX+ और टॉप ZX वैरिएंट दोनों का डिटेल का वॉकअराउंड देख सकते हैं। GX+ की एक्स-शोरूम कीमत 21.15 लाख रुपए, VX की 24.93 लाख रुपए और 7 सीटर ZX वैरिएंट की कीमत 26.63 लाख रुपए है।
इनोवा क्रिस्टा फ्लीट ऑपरेटरों और कमर्शियल यूजर्स के साथ-साथ प्राइवेट खरीदारों के बीच भी लोकप्रिय है। पुरानी होने, ज्यादा कीमत और इक्विपमेंट की कमी के बावजूद, इसको सादगी, भरोसे और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। पुराने जमाने का लैडर-फ्रेम चेसिस, डीजल मैनुअल पावरट्रेन और RWD ड्राइवट्रेन का कॉम्बिनेशन अब बहुत कम देखने को मिलता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Innova Crysta
₹ 19.72 - 26.77 लाख
Kia Carens Clavis
₹ 11.21 - 21.57 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
इनोवा GX+ वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
बेस GX+ वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 21.15 लाख रुपए है। इसमें MY26 वर्जन वाले सभी फेसलिफ्ट एलिमेंट्स मिलते हैं। इनमें नई ग्रिल और बम्पर शामिल हैं। ग्रिल के चारों ओर सिल्वर फिनिश है और निचले बम्पर पर भी हाइलाइट्स हैं, जो पिछले मॉडल में नहीं थे। पहिए अभी भी 16-इंच के हैं और इसमें फॉग लाइट्स नहीं हैं। हेडलाइट्स पूरी तरह से रिफ्क्टर-बेस्ड हैं। इनमें मल्टी-बैरल सेटअप है। साथ ही, बेस वैरिएंट से ही LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ ऑटो-फोल्डिंग ORVMs भी मिलते हैं। रियर वॉशर और वाइपर, रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्सिंग कैमरा और दूसरे फीचर्स भी स्टैंडर्ड हैं। बेस GX+ में भी देखे जा सकते हैं। डुअल-चैनल डैशकैम मौजूद है, लेकिन रियर डिफॉगर नहीं हैं।
अंदर की तरफ, 2026 इनोवा क्रिस्टा GX+ में फैब्रिक सीटें, मैनुअल तौर से ऊंचाई एडजस्ट करने वाली ड्राइवर सीट (जो GX में नहीं मिलती), टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ छोटा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैन्युअल AC, स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल, मैन्युअल रूप से डिम होने वाला IRVM, बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, छत पर लगे रियर AC वेंट, हार्ड प्लास्टिक फ्रंट आर्मरेस्ट, ड्राइवर की विंडो के लिए ऑटो अप/डाउन जैसे फीचर्स मिलते हैं। GX+ में नए 'ग्रेस कॉपर' एलिमेंट्स स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर देखे जा सकते हैं, जबकि डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर लकड़ी जैसी फिनिश मिलती है। इसमें ईको और पावर ड्राइव मोड, USB पोर्ट, फर्श के नीचे स्पेयर व्हील और अन्य फीचर्स भी हैं। इसमें सिर्फ 3 एयरबैग्स ही मिलते हैं।
इनोवा ZX वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
क्रिस्टा की ट्रिम लाइनअप ZX के साथ खत्म होती है। इस वैरिएंट में टोयोटा की तरफ से इस पुरानी शैली वाली MPV के लिए पेश किए जाने वाले सभी फीचर्स मिलते हैं। इसमें कुल 7 एयरबैग्स हैं, प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर कॉम्बी हेडलाइट सेटअप, फॉग लाइट्स, ग्रिल के चारों ओर क्रोम सराउंड, बड़े 17-इंच एलॉय व्हील्स, रियर डिफॉगर और प्रीमियम लुक के लिए और भी क्रोम हाइलाइट्स मिलते हैं।
अंदर की तरफ, इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट, सॉफ्ट-टच एलिमेंट्स, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ छत पर रियर क्लाइमेट ज़ोन, सेकंड रो के लिए कप होल्डर्स और ट्रे टेबल, मैन्युअल बॉस मोड फीचर, डैश और डोर ट्रिम्स पर और अधिक 'ग्रेस कॉपर' एलिमेंट्स, TPMS, वायरलेस चार्जिंग पैड, क्रूज कंट्रोल, MID के साथ बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, चारों विंडो के लिए ऑटो अप/डाउन फंक्शन और अन्य फीचर्स मिलते हैं।
फोटो क्रेडिट: MotoRush Tamil
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।