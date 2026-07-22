लॉन्च से पहले सामने आया Toyota की नई SUV का दमदार टीजर, इसी महीने होगी धमाकेदार एंट्री
टोयोटा की नेक्स्ट-जेनरेशन हाइलक्स भारत में 28 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका एक और टीजर शेयर किया है। इस टीजर में हाइलक्स की ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज को दिखाया है।
टोयोटा अपनी नेक्स्ट-जेनरेशन हाइलक्स को भारत में 28 जुलाई को लॉन्च करने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका एक और टीजर शेयर किया है। इस टीजर में हाइलक्स की ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज को दिखाया है। साथ ही इस लाइफस्टाइल पिकअप के लुक को भी हल्का सा रिवील किया है।
मिलेगा नया फ्रंट डिजाइन
टीजर के मुताबिक नई हाइलक्स में हनीकॉम्ब पैटर्न वाली नई फ्रंट ग्रिल दी जाएगी। इसके साथ पहले से ज्यादा स्लिम LED हेडलैंप मिलेंगे, जो इसे ज्यादा प्रीमियम और अग्रेसिव लुक देंगे। साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन एसयूवी में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, जो इसके एक्सटीरियर को और दमदार बनाएंगे।
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केबिन होगा पूरी तरह नया
कंपनी ने टीजर में इंटीरियर की झलक नहीं दिखाई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नई हाइलक्स का केबिन पहले से काफी अलग होगा। इसमें नया डैशबोर्ड डिजाइन, नई इंटीरियर थीम और नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जा सकती हैं।
इंजन में नहीं होगा बड़ा बदलाव
नई टोयोटा हाइलक्स में मौजूदा मॉडल वाला 2.8-लीटर डीजल इंजन ही मिलने की संभावना है। यह इंजन 201 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी इसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी दे सकती है। यह टेक्नोलॉजी पहले से फॉर्च्यूनर में उपलब्ध है और इससे बेहतर माइलेज के साथ स्मूथ ड्राइविंग का फायदा मिलेगा।
संभावित कीमत
नई जनरेशन हाइलक्स की ऑन-रोड कीमत (मुंबई) करीब 36 लाख रुपये से 46 लाख रुपये के बीच हो सकती है। हाइलक्स की लॉन्चिंग के बाद टोयोटा अपनी नई जनरेशन फॉर्च्यूनर को भी 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में बाजार में ला सकती है। अगर आप दमदार ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी, प्रीमियम फीचर्स और मजबूत बिल्ड वाली लाइफस्टाइल पिकअप या SUV खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाली नई हाइलक्स और अगली जनरेशन फॉर्च्यूनर आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकती हैं।
टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे और लैंड क्रूजर प्राडो के लॉन्च की भी तैयारी
लैंड क्रूजर एफजे का भारतीय ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। यह IMV 0 लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें ग्राहकों को 2.8-लीटर का दमदार डीजल इंजन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिल सकता है। इसे साल 2028 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, टोयोटा अपनी प्रीमियम एसयूवी लैंड क्रूजर प्राडो को भी भारत में लाने के बारे में सोच रही है। यह प्रीमियम कार लाइनअप में मशहूर लैंड क्रूजर 300 के नीचे वाले सेगमेंट में आएगी। इसमें दमदार पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है।
(Photo: shutter drives)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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