फॉर्च्यूनर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 दिसंबर को आ सकता है SUV का 3rd जेनरेशन मॉडल
नई फॉर्च्यूनर के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 3rd जेनरेशन फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।
नई टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 3rd जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को हो सकता है। इसके बाद इसे भारत में 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई फॉर्च्यूनर में एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट में नई फॉर्च्यूनर का मुकाबला MG मैजेस्टर, किआ सोरेंटो, जीप मेरिडियन, स्कोडा कोडिएक और फॉक्सवैगन टायरॉन जैसी दमदार एसयूवी से हो सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनी नई फॉर्च्यूनर में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।
नया डिजाइन होगा ज्यादा दमदार
नई फॉर्च्यूनर को हाल ही में थाइलैंड में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सामने आए फोटोज के मुताबिक एसयूवी में नई हाइलक्स से मिलता-जुलता बड़ा फ्रंट ग्रिल दिया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें शार्प हेडलैंप, बंपर पर वर्टिकल डिजाइन एलिमेंट, ऊंचा बोनट और मस्कुलर व्हील आर्च मिलने की उम्मीद है। साइड से इसका अभी वाला बॉक्सी लुक और ओवरऑल डिजाइन बरकरार रह सकता है। इसके मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील और बॉडी पैनल में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एसयूवी के रियर में नई टेलगेट डिजाइन, अपडेटेड LED टेललैंप और दोनों एज को कनेक्ट करने वाली LED लाइट बार मिल सकती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Belta
₹ 10 लाख से शुरू
Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 18.84 लाख
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
केबिन में मिलेंगे नए फीचर्स
नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। इसका केबिन नई हाइलक्स से इंस्पायर्ड हो सकता है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर क्वालिटी वाले डैशबोर्ड मटेरियल दिए जा सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, टोयोटा सेफ्टी सेंस पैकेज को भी अपडेट किया जा सकता है। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे लेवल-2 ADAS फीचर्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि, ये फीचर्स सेलेक्टेड या टॉप वेरिएंट में मिल सकते हैं।
इंजन में क्या बदलाव
नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.8-लीटर टर्बो-डीजल इंजन कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। फिलहाल यह इंजन मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसके अलावा टोयोटा इस एसयूवी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वर्जन भी ला सकती है। इसमें मौजूदा मॉडल का 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, हाइब्रिड सिस्टम, बैटरी कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक रेंज की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर कहा जाए, तो नई फॉर्च्यूनर में डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो फॉर्च्यूनर फैन्स को जरूर पसंद आएंगे।
(Photo Credit: Cartoq)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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