खत्म होने वाला है इंतजार, अगले हफ्ते होगा नई Toyota Fortuner का ग्लोबल डेब्यू, मिल सकते हैं कई जबरदस्त फीचर
नेक्स्ट-जेनरेशन फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू अगले हफ्ते 1 दिसंबर को होने वाला है। नई फॉर्च्यूनर का डिजाइन लेटेस्ट जेनरेशन टोयोटा हाइलक्स और कंपनी की दूसरी ग्लोबल एसयूवी जैसे 4Runner से इंस्पायर्ड होगा।
नई टोयोटा फॉर्च्यूनर (New Toyota Fortuner) का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कंपनी अपनी नेक्स्ट-जेनरेशन फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू अगले हफ्ते कराने वाली है। करीब एक दशक बाद इस पॉपुलर एसयूवी को पूरी तरह नए अवतार में 1 दिसंबर को सबके सामने लाया जाएगा। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू साउथ अफ्रीकी में होगा। इसके बाद इसे भारत में 2027 Bharat Mobility Global Expo के दौरान शोकेस किया जा सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनी अपनी नई यानी नेक्स्ट-जेनरेशन फॉर्च्यूनर में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।
नई हाइलक्स से इंस्पायर्ड हो सकता है एसयूवी का डिजाइन
नई फॉर्च्यूनर का डिजाइन लेटेस्ट जेनरेशन टोयोटा हाइलक्स और कंपनी की दूसरी ग्लोबल एसयूवी जैसे 4Runner से इंस्पायर्ड होगा। सामने आए फोटोज के अनुसार नई एसयूवी में पहले से ज्यादा चौड़ा और अपराइट फ्रंट लुक मिलेगा। इसमें फ्लैट बोनट, बड़ी मेश-टाइप फ्रंट ग्रिल और स्लिम DRLs के साथ स्प्लिट LED हेडलैंप दिए जा सकते है। पीछे की तरफ नई फॉर्च्यूनर में पतली रैपअराउंड LED टेललाइट्स, नए डिजाइन का टेलगेट और अपडेटेड बंपर मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर इसका डिजाइन मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और दमदार रोड प्रेजेंस वाला होगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Fortuner
₹ 35.11 - 50.97 लाख
Toyota Fortuner Legender
₹ 43.35 - 48.77 लाख
Toyota Hilux
₹ 31.99 - 36.69 लाख
Toyota bZ4X
₹ 70 लाख से शुरू
Toyota Belta
₹ 10 लाख से शुरू
Toyota Supra
₹ 85 - 95 लाख
12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन और Level-2 ADAS
नई टोयोटा फॉर्च्यूनर के केबिन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें नया डैशबोर्ड लेआउट दिया जाएगा, जिसके साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो एसयूवी में वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और Toyota Safety Sense के तहत Level-2 ADAS मिलने की उम्मीद है। इससे ड्राइविंग के दौरान सेफ्टी और कंफर्ट दोनों बेहतर होंगे।
डीजल इंजन के साथ मिलेगा 48V Mild-Hybrid सिस्टम
नई फॉर्च्यूनर को टोयोटा के अपडेटेड IMV लैडर-फ्रेम चेसिस पर तैयार किया जाएगा। यही प्लेटफॉर्म नई हाइलक्स में भी इस्तेमाल किया गया है। इंजन ऑप्शन्स में मौजूदा 2.8-लीटर टर्बो डीजल इंजन और 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। डीजल इंजन के साथ टोयोटा का 48V Neo Drive माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी मिलेगा। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैन्युअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एसयूवी में लो-रेंज 4WD सिस्टम भी मिलेगा, जिससे इसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी बरकरार रहेगी। नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर के भारत आने की उम्मीद 2027 में है। हालांकि, नई फॉर्च्यूनर के इंडियन मॉडल के फीचर्स, इंजन और लॉन्च से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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