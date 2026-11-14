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टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई नई टोयोटा फॉर्च्यूनर, SUV में होने जा रहे बड़े बदलाव; जानिए कब होगी लॉन्च

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा भारतीय मार्केट में अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कंपनी इस एसयूवी के फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है।

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टोयोटा भारतीय मार्केट में अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस एसयूवी के फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है। खास बात यह है कि नई फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू आगामी 1 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में होने वाला है। इसके बाद इसे अलग-अलग बाजारों में लॉन्च किया जाएगा। भारत में इसकी एंट्री 2027 में होने की उम्मीद है। हाल ही में इस एसयूवी को अर्जेंटीना में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। नई फॉर्च्यूनर में पहले के मुकाबले ज्यादा शार्प डिजाइन, अपडेटेड केबिन और नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

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नए डिजाइन के साथ आएगी फॉर्च्यूनर

नई टोयोटा फॉर्च्यूनर में इस बार बड़ा फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा। हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों में इसके सामने की तरफ शार्प लाइटिंग एलिमेंट और मेश स्टाइल ग्रिल दिखाई दी है। इसका डिजाइन नई जनरेशन की हीलक्स से मिलता-जुलता हो सकता है। इसके अलावा, फ्रंट बंपर और एयर इनटेक में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साइड प्रोफाइल में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। पीछे की तरफ इसमें अपडेटेड टेललैंप, कनेक्टेड LED लाइट बार और नया टेलगेट मिलने की उम्मीद है।

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केबिन में मिलेंगे नए फीचर्स

नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें नया स्टीयरिंग व्हील, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी एसयूवी के ADAS पैकेज को भी पहले से बेहतर बना सकती है। नई जनरेशन की हीलक्स के साथ मिलने वाले कुछ फीचर्स इसमें दिए जा सकते हैं। वहीं, टोयोटा टैकोमा से भी कुछ नए फीचर्स लिए जा सकते हैं। इससे नई फॉर्च्यूनर का केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से लैस हो सकता है।

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इन SUV से होगा मुकाबला

अर्जेंटीना में नई फॉर्च्यूनर को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। वहां शुरुआत में इसे केवल SRX वैरिएंट में पेश किया जा सकता है। बाद में कंपनी इसके Diamond और GR-Sport वैरिएंट भी उतार सकती है। अर्जेंटीना में इसका मुकाबला फोर्ड एवरेस्ट और शेवरले ट्रेलब्लेजर जैसी एसयूवी से होगा। वहीं, भारतीय मार्केट में इसका मुकाबला किआ सोरेंटो, जीप मेरिडियन, फॉक्सवैगन टायरॉन और स्कोडा कोडियाक जैसी गाड़ियों से हो सकता है।

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पहले जैसा ही रह सकता है इंजन

भारतीय मार्केट में नई फॉर्च्यूनर के साथ मौजूदा 2.8-लीटर डीजल इंजन मिलना जारी रह सकता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी पहले की तरह दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, सख्त एमिशन नियमों को देखते हुए टोयोटा 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दोबारा पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इंजन और गियरबॉक्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। नई फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर को होगा। जबकि भारत में इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

(फोटो क्रेडिट- AUTOBLOG)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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