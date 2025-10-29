Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Toyota FJ Cruiser SUV Debuts At Japan Mobility Show 2025
टोयोटा 'बेबी' लैंड क्रूजर FJ की हुई एंट्री, डिजायर और फीचर्स देखने टूट पड़ी भीड़; आप भी जानिए खासियत

टोयोटा 'बेबी' लैंड क्रूजर FJ की हुई एंट्री, डिजायर और फीचर्स देखने टूट पड़ी भीड़; आप भी जानिए खासियत

संक्षेप: टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने फाइनली बिल्कुल नई लैंड क्रूजर FJ से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में पेश किया है। इस SUV को देखने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। FJ क्रूजर, LC 250 सीरीज से नीचे है, जो इसे लैंड क्रूजर लाइन-अप का सबसे अफॉर्डेबल मॉडल बनाता है।

Wed, 29 Oct 2025 10:42 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने फाइनली बिल्कुल नई लैंड क्रूजर FJ से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में पेश किया है। इस SUV को देखने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। FJ क्रूजर, LC 250 सीरीज से नीचे है, जो इसे लैंड क्रूजर लाइन-अप का सबसे अफॉर्डेबल मॉडल बनाता है। यानी इसे बेबी लैंड क्रूजर कहा जा रहा है। 1951 में लॉन्च होने के बाद से टोयोटा लैंड क्रूजर कई अपडेट्स से गुजरी है। इसमें 300 सीरीज, 70 सीरीज और 250 सीरीज शामिल हैं। एक वर्सेटाइल मशीन के तौर पर टोयोटा FJ क्रूजर ड्यूरेबिलिटी, भरोसेमंद और ऑफ-रोड कैपेबिलिटी का बेहतरीन मेल देने का वादा करती है।

इन 9 कारों में डीलर लगा रहे CNG किट, थोड़े सा खर्च और 1.20 लाख KM की वारंटी

नई SUV में बड़े फ्रंट और रियर बंपर हैं, जो अलग-अलग डिजाइन के हैं, जिससे नुकसान होने पर उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। साइड में इसमें एक उभरी हुई शोल्डर लाइन और मजबूत साइड बॉडी क्लैडिंग के साथ-साथ ब्लैक-आउट रूफ रेल्स हैं। पीछे की तरफ टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील और वर्टिकल स्टैक्ड टेल लैंप्स दिए हैं।

लैंड क्रूजर FJ का इंटीरियर एक बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ काफी फंक्शनल लगता है। ऑफ-रोड हार्डवेयर के कंट्रोल सेंटर कंसोल पर स्थित हैं। इसके अलावा, केबिन की व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए कई फिजिकल बटन भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर, इसका लेआउट लैंड क्रूजर 250 से काफी मिलता-जुलता लगता है।

होंडा भारत के लिए ला रही 0 सीरीज SUV, सिंगल चार्ज पर 482km होगी रेंज!

टोयोटा लैंड क्रूजर FJ का इंजन
टोयोटा ने लैंड क्रूजर FJ में 2.7-लीटर 2TR-FE फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है, जो 161 bhp और 246 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। यह 6-स्पीड सुपर ECT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है। पावर को पार्ट-टाइम फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम के जरिए चारों पहियों तक पहुंचाया जाता है। डायमेंशन की बात करें तो, लैंड क्रूजर FJ 4,575 mm लंबी, 1,855 mm चौड़ी और 1,960 mm ऊंची है, जिसका व्हीलबेस 2,580 mm है। इसका व्हीलबेस लैंड क्रूजर 250 सीरीज से 270 mm छोटा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
