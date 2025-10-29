टोयोटा 'बेबी' लैंड क्रूजर FJ की हुई एंट्री, डिजायर और फीचर्स देखने टूट पड़ी भीड़; आप भी जानिए खासियत

संक्षेप: टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने फाइनली बिल्कुल नई लैंड क्रूजर FJ से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में पेश किया है। इस SUV को देखने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। FJ क्रूजर, LC 250 सीरीज से नीचे है, जो इसे लैंड क्रूजर लाइन-अप का सबसे अफॉर्डेबल मॉडल बनाता है।

Wed, 29 Oct 2025 10:42 AM

टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने फाइनली बिल्कुल नई लैंड क्रूजर FJ से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में पेश किया है। इस SUV को देखने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। FJ क्रूजर, LC 250 सीरीज से नीचे है, जो इसे लैंड क्रूजर लाइन-अप का सबसे अफॉर्डेबल मॉडल बनाता है। यानी इसे बेबी लैंड क्रूजर कहा जा रहा है। 1951 में लॉन्च होने के बाद से टोयोटा लैंड क्रूजर कई अपडेट्स से गुजरी है। इसमें 300 सीरीज, 70 सीरीज और 250 सीरीज शामिल हैं। एक वर्सेटाइल मशीन के तौर पर टोयोटा FJ क्रूजर ड्यूरेबिलिटी, भरोसेमंद और ऑफ-रोड कैपेबिलिटी का बेहतरीन मेल देने का वादा करती है।

टोयोटा लैंड क्रूजर FJ की खास बातें लैंड क्रूजर FJ का आकार बॉक्सी है, जो LC लाइन-अप के नवीनतम मॉडलों जैसा है। आगे की तरफ, एक छोटी रेक्टेंगुलर ग्रिल है जिसके दोनों ओर C-शार्प्ड DRLs वाले LED हेडलैंप हैं। बाजार और एरिया के आधार पर ब्रांड के कस्टमाइजेशन पैकेज के हिस्से के रूप में क्लासिक गोल हेडलैंप का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा।

नई SUV में बड़े फ्रंट और रियर बंपर हैं, जो अलग-अलग डिजाइन के हैं, जिससे नुकसान होने पर उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। साइड में इसमें एक उभरी हुई शोल्डर लाइन और मजबूत साइड बॉडी क्लैडिंग के साथ-साथ ब्लैक-आउट रूफ रेल्स हैं। पीछे की तरफ टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील और वर्टिकल स्टैक्ड टेल लैंप्स दिए हैं।

लैंड क्रूजर FJ का इंटीरियर एक बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ काफी फंक्शनल लगता है। ऑफ-रोड हार्डवेयर के कंट्रोल सेंटर कंसोल पर स्थित हैं। इसके अलावा, केबिन की व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए कई फिजिकल बटन भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर, इसका लेआउट लैंड क्रूजर 250 से काफी मिलता-जुलता लगता है।