NCR में अब तेजी से बढ़ेगी EV की रफ्तार; दिल्ली में खुला टेस्ला का नया शोरूम, एयरपोर्ट के पास मिलेगा 4 सुपरचार्जर
अब दिल्ली NCR में EV की रफ्तार और तेज होगी। जी हां, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के पास टेस्ला (Tesla) का नया शोरूम खुल गया है। इसके साथ ही यहां 4 सुपरचार्जर भी मिलेंगे।
भारत में इलेक्ट्रिक कार क्रांति लाने की अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए टेस्ला (Tesla) ने मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी अपना दूसरा शानदार शोरूम खोल दिया है। यह नया टेस्ला दिल्ली शोरूम (Tesla Delhi Showroom) वर्ल्डमार्क 3, एरोसिटी (IGI एयरपोर्ट के पास) में स्थित है। खास बात यह है कि यहां 4 सुपरचार्जर भी लगाए गए हैं, जिससे दिल्ली-एनसीआर के टेस्ला (Tesla) मालिकों को चार्जिंग की टेंशन नहीं होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
शोरूम की खास बातें
ये शोरूम IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से सिर्फ 7 किमी. दूर है। इसमें 4 सुपरचार्जर स्टॉल (जल्द ही मुंबई और दिल्ली दोनों में 4-4 और बढ़ेंगे) मिलते हैं। इसमें 11kW डेस्टिनेशन चार्जर, 24x7 एक्सेस और सेल्फ-पार्किंग की सुविधा मिलती है। इसकी टेस्ट ड्राइव टाइमिंग रोजाना सुबह 10:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक है।
टेस्ला मॉडल Y– भारत में उपलब्ध वैरिएंट और कीमत
दिल्ली शोरूम में फिलहाल टेस्ला मॉडल Y (Tesla Model Y) बिक रही है, जिसके दो RWD वर्जन उपलब्ध हैं। इसके स्टैंडर्ड रेंज की कीमत 59.89 लाख रुपये है। ये 299hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 63kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसकी रेंज 500km की है। ये ईवी 5.9 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 201km/h है।
वहीं, इसके लॉन्ग रेंज की कीमत 67.89 लाख है। ये ईवी 340hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 83kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसकी रेंज 622km की है। ये ईवी 5.6 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है।
डिलीवरी प्लान
इसकी डिलीवरी टाइमलाइन की बात करें तो इसकी प्रियोरिटी डिलीवरी दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे के लिए है। इसकी स्टैंडर्ड डिलीवरी बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए (अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर) है।
क्यों खास है यह लॉन्च?
यह शोरूम सिर्फ दिल्लीवालों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे NCR और उत्तर भारत के टेस्ला (Tesla) ग्राहकों के लिए एक हब की तरह काम करेगा। सुपरचार्जर की मौजूदगी लंबी दूरी की EV ड्राइविंग को आसान बनाएगी। टेस्ला (Tesla) के भारत में तेजी से बढ़ते नेटवर्क के साथ आने वाले समय में न सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि EV खरीदने का भरोसा भी लोगों में और बढ़ेगा।
