सभी पैसेंजर्स के लिए कैप्टन सीट, पर्सनल AC+चार्जर और एडजस्टेबल आर्मरेस्ट; टाटा की 9+1 सीटर गाड़ी लॉन्च

इसका चौड़ा केबिन और बड़ा लगेज कम्पार्टमेंट इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए आदर्श बनाता है, जिससे आराम और व्यावहारिकता दोनों सुनिश्चित होती है। मोनोकॉक चेसिस पर तैयार, विंगर प्लस मजबूत सेफ्टी, बेहतरीन राइड क्वालिटी और बेहतर ड्राइविंग स्थिरता प्रदान करता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 02:57 PM
टाटा मोटर्स ने बिल्कुल नई टाटा विंगर प्लस लॉन्च की है, जो कर्मचारियों के परिवहन और बढ़ते यात्रा एवं पर्यटन बाजार के लिए एक 9-सीटर यात्री परिवहन समाधान है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 20.60 लाख रुपए तय की गई है। विंगर प्लस को आराम, तकनीक और दक्षता के कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइन किया गया है, जो प्रीमियम वैन सेगमेंट में एक नया मानक स्थापित करती है। नई विंगर प्लस में एडजस्टेबल आर्मरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग कैप्टन सीटें, पर्सनल USB चार्जिंग पॉइंट, अलग से AC वेंट और हर पैसेंजर के लिए पर्याप्त लेग स्पेस है।

इसका चौड़ा केबिन और बड़ा लगेज कम्पार्टमेंट इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए आदर्श बनाता है, जिससे आराम और व्यावहारिकता दोनों सुनिश्चित होती है। मोनोकॉक चेसिस पर तैयार, विंगर प्लस मजबूत सेफ्टी, बेहतरीन राइड क्वालिटी और बेहतर ड्राइविंग स्थिरता प्रदान करता है। टाटा मोटर्स का कहना है कि इसकी कार जैसी हैंडलिंग ड्राइवर की थकान को कम करती है और इसे शहरी या राजमार्ग की कठिन परिस्थितियों में भी चलाना आसान बनाती है।

ये भी पढ़ें:CNG किट से इस कंपनी की कारों की डिमांड बढ़ी, अब मल्टी पावरट्रेन पर फोकस

विंगर प्लस में टाटा का 2.2 लीटर डाइकोर डीजल इंजन लगा है, जो 100 हॉर्सपावर और 200 एनएम का टॉर्क देता है। अपनी विश्वसनीयता और ईंधन दक्षता के लिए जाना जाने वाला यह इंजन, बेड़े के मालिकों के लिए कम परिचालन लागत सुनिश्चित करता है। इसके आधुनिक आकर्षण को और बढ़ाते हुए, यह वैन टाटा मोटर्स के फ्लीट एज कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड है। यह टेक्नोलॉजी बेड़े संचालकों को वास्तविक समय में वाहनों को ट्रैक करने, डायग्नोस्टिक्स की निगरानी करने और अधिक लाभप्रदता के लिए बेड़े के प्रदर्शन को अनुकूलित करने की अनुमति देती है।

नए मॉडल को पेश करते हुए, टाटा मोटर्स के कमर्शियली पैसेंज व्हीकल बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट और हेड आनंद एस ने कहा, "विंगर प्लस को यात्रियों के लिए एक प्रीमियम अनुभव और बेड़े संचालकों के लिए एक आकर्षक मूल्य प्रस्ताव देने के लिए सोच-समझकर तैयार किया गया है। अपनी बेहतरीन सवारी आराम, श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आराम सुविधाओं और सेगमेंट में अग्रणी दक्षता के साथ, इसे स्वामित्व की सबसे कम लागत प्रदान करते हुए लाभप्रदता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" विंगर प्लस इसी विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया है और कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में नए मानक स्थापित कर रहा है।

ये भी पढ़ें:किआ सिरोस EV पहली बार टेस्टिंग के दौरान दिखी, फोटोज से डिजाइन का हुआ खुलासा!

विंगर प्लस, टाटा मोटर्स के संपूर्ण सेवा 2.0 प्रोग्राम द्वारा समर्थित है, जिसमें गारंटीकृत टर्नअराउंड समय, वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC), असली स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और विश्वसनीय सड़क किनारे सहायता शामिल है। भारत भर में 4,500 से अधिक बिक्री और सेवा केंद्रों के साथ, टाटा मोटर्स कमर्शियली पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में अपने नेतृत्व को लगातार मजबूत कर रही है। कंपनी की विविध रेंज 9-सीटर से लेकर 55-सीटर वाहनों तक फैली हुई है, जो विभिन्न पावरट्रेन और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करती है।

