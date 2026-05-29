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285km रेंज वाली देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार खरीदने लिया 6 लाख का लोन, तो इतनी बनेगी EMI

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा टियागो EV का बेस वैरिएंट स्मार्ट 19kWh की एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपए है। ऐसे में आप इसे खरीदने के लिए 99 हजार रुपए का डाउन पेमेंट करके 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब आपको कितनी EMI चुकानी होगी, इसे समझते हैं।

285km रेंज वाली देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार खरीदने लिया 6 लाख का लोन, तो इतनी बनेगी EMI
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टाटा मोटर्स की न्यू टियागा ईवी फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है। कंपनी इसे काफी अग्रेसिव प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपए है। इस प्राइस के साथ ये देश की सबसे सस्ती कार भी बन गई है। इस कीमत के साथ ये MG कॉमेट के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकती है। खास बात ये है कि अब न्यू टियागो ईवी में कई सेगमेंट फर्स्ट फीर्स भी मिलेंगे। इसमें 360 डिग्री कैमरा, वायरलैस चार्जर जैसे फीचर्स शामिल हैं। ऐसे में आप इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम आपको इसकी मंथली EMI का कैलकुलेशन समझा रहे हैं।

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टाटा टियागो EV का बेस वैरिएंट स्मार्ट 19kWh की एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपए है। ऐसे में आप इसे खरीदने के लिए 99 हजार रुपए का डाउन पेमेंट करके 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब आपको कितनी EMI चुकानी होगी, इसे समझते हैं। कई बैंक या फाइनेंस कंपनी कार की एक्स-शोरूम कीमत पर भी 80% या उससे ज्यादा का लोन देती हैं। आपको डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे।

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₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटटेन्योरमंथली EMI
8%3 साल18802 रुपए
8%4 साल14648 रुपए
8%5 साल12166 रुपए
8%6 साल10520 रुपए
8%7 साल9352 रुपए

टाटा टियागो EV के बेस वैरिएंट स्मार्ट 19kWh को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 18,802 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,648 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,166 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,520 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,352 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटटेन्योरमंथली EMI
8.50%3 साल18941 रुपए
8.50%4 साल14789 रुपए
8.50%5 साल12310 रुपए
8.50%6 साल10667 रुपए
8.50%7 साल9502 रुपए

टाटा टियागो EV के बेस वैरिएंट स्मार्ट 19kWh को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 18,941 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,789 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,310 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,667 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,502 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटटेन्योरमंथली EMI
9%3 साल19080 रुपए
9%4 साल14931 रुपए
9%5 साल12455 रुपए
9%6 साल10815 रुपए
9%7 साल9653 रुपए

टाटा टियागो EV के बेस वैरिएंट स्मार्ट 19kWh को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,080 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,931 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,455 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,815 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,653 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटटेन्योरमंथली EMI
9.50%3 साल19220 रुपए
9.50%4 साल15074 रुपए
9.50%5 साल12601 रुपए
9.50%6 साल10965 रुपए
9.50%7 साल9806 रुपए

टाटा टियागो EV के बेस वैरिएंट स्मार्ट 19kWh को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,220 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 15,074 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,601 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,965 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,806 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटटेन्योरमंथली EMI
10%3 साल19360 रुपए
10%4 साल15218 रुपए
10%5 साल12748 रुपए
10%6 साल11116 रुपए
10%7 साल9961 रुपए

टाटा टियागो EV के बेस वैरिएंट स्मार्ट 19kWh को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,360 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 15,218 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,748 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 11,116 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,961 रुपए बनेगी।

टाटा टियागो EV फेसलिफ्ट के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, सेफ्टी

टियागो EV दो बैटरी पैक ऑप्शन के दिए गए हैं, जिसमें 19.2kWh और 24kWh शामिल हैं। छोटे बैटरी वाले वर्जन से 62hp और 110Nm पावर मिलती है, जबकि बड़े बैटरी पैक से 75hp और 114Nm पावर मिलती है। 24kWh वाले वर्जन की दावा की गई MIDC रेंज अब 285km है, जो पहले 293km थी। वहीं 19.2kWh वाले वर्जन की दावा की गई रेंज थोड़ी बढ़कर 223km से 226km हो गई है।

कंपनी के मुताबिक, इसकी रियल-वर्ल्ड C75 रेंज क्रमशः 160 से 170km और 205 से 215km है। टाटा का कहना है कि टियागो EV अब 40% तेजी से चार्ज होती है। ये 18 मिनट में 100km की रेंज जोड़ देती है। यह DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे 30kW DC फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके दोनों बैटरी को 35 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड तौर पर, टियागो EV में 3.3kW और 7.2kW AC चार्जिंग के ऑप्शन मिलते हैं।

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अपडेटेड टियागो EV में चार-लेवल वाली रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और सिटी, स्पोर्ट ड्राइव मोड भी मिलते हैं। टाटा का दावा है कि 24kWh वाला वर्जन 5.7 सेकंड में 0-60kph की स्पीड पकड़ लेता है। टाटा मोटर्स 24kWh वाले वर्जन के हाई-वोल्टेज बैटरी पैक पर पहले रजिस्टर्ड ओनर्स को लाइफटाइम अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है। 19.2kWh वाले वर्जन पर पहले की तरह ही 8 साल/1.6 लाख km की बैटरी वारंटी मिलती रहेगी।

अपडेटेड टियागो EV के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें नया डिजाइन किया गया फ्रंट फेशिया मिलता है, जिसमें स्लीक LED हेडलैंप, आईब्रो जैसी नई LED DRLs और बॉडी कलर की बंद ग्रिल डिजाइन शामिल है। टाटा ने बम्पर को भी नए सिरे से डिजाइन किया है, जिसके किनारों पर नए फॉक्स एयर वेंट्स दिए गए हैं। साथ ही, कंट्रास्टिंग व्हील-आर्च क्लैडिंग के साथ नए 15-इंच के पहिए भी जोड़े हैं।

पीछे की तरफ, इस हैचबैक में अब कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक नया बम्पर मिलता है। इसके बाहरी हिस्से की अन्य खासियतों में डुअल-टोन ब्लैक रूफ, शार्क-फिन एंटीना और डोर के हैंडल पर क्रोम फिनिश शामिल हैं। टाट, टियागो EV को 6 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। इसमें देहरादून ड्यू, सोबो सर्ज, पैंगोंग पल्स, माथेरान मॉनसून, प्योर ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं।

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इंटीरियर की बात कें तो, टियागो EV में पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया डुअल-टोन डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें एक फ्री-स्टैंडिंग 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक सेमी-डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने टियागो EV के E&E आर्किटेक्चर को काफी अपग्रेड किया है, जिसमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर दी गई है, ताकि यह उन सभी नए फीचर्स को सपोर्ट कर सके जो इसमें दिए गए हैं।

इनमें 40 से ज्यादा फंक्शन वाली कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, नए रियर AC वेंट्स, कूल्ड ग्लवबॉक्स, ऑटो-फोल्ड ORVMs, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4 स्पीकर्स और एक नया रोटरी ड्राइव सेलेक्टर शामिल हैं। टियागो EV में नए डोर पैड्स, एक फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, नई ग्रे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और एक नया डिजाइन किया गया सेंटर कंसोल भी मिलता है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाले दो वायरलेस चार्जिंग पैड्स दिए गए हैं।

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अपडेटेड टियागो EV में अब स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जिन्होंने पहले दिए जाने वाले डुअल-एयरबैग सेटअप की जगह ले ली है। अन्य सेफ्टी फीचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ESP, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS, ब्रेकिंग द्वारा टॉर्क वेक्टरिंग और EBD के साथ ABS शामिल हैं। टियागो EV में कई व्यूइंग मोड्स वाला 360-डिग्री कैमरा और एक ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर भी मिलता है। ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और फॉलो-मी-होम हेडलैंप्स भी इसमें दिए गए हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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