360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, 2 CNG सिलेंडर; स्विफ्ट, ग्रैंड i10 का 'पसीना छुड़ाने' आ रही ये सस्ती कार

टाटा मोटर्स की अपडेटेट टियागो की लॉन्च डेट नजदीक आ रही है। कंपनी ये कार 28 मई को लॉन्च करने वाली है। कंपनी अलग-अलग वीडियो टीजर जारी करके एक्सटीरियर और इंटीरियर का खुलासा भी कर चुकी है। खास बात ये है कि ये कंपनी के पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल और सबसे सस्ती हैचबैक भी है।

टाटा मोटर्स की अपडेटेट टियागो की लॉन्च डेट नजदीक आ रही है। कंपनी ये कार 28 मई को लॉन्च करने वाली है। कंपनी अलग-अलग वीडियो टीजर जारी करके एक्सटीरियर और इंटीरियर का खुलासा भी कर चुकी है। खास बात ये है कि ये कंपनी के पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल और सबसे सस्ती हैचबैक भी है। अब ये हैचबैक ना सिर्फ स्टाइलिश होने वाली है। बल्कि, सेगमेंट के अंदर कई शानदार फीचर्स से भी लैस होने वाली है। इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी नई टियागो फेसलिफ्ट का पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक मॉडल एक साथ लॉन्च करेगी। टियागो का मुकाबला मारुति स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड i10 निओस, रेनो क्विड और सिट्रोन C3 जैसी गाड़ियों से होता है।

डुअल सिलेंडर से बूट स्पेस भरपूर मिलेगा

टियागो CNG फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में किए गए अपडेट काफी हद तक पेट्रोल वैरिएंट जैसे ही हैं। इसमें बस पीछे की तरफ लगा खास i-CNG बैजिंग का अंतर ही देखने को मिलेगा। इंटीरियर की बात करें तो, टियागो CNG फेसलिफ्ट में भी पिछले मॉडल की तरह ही डुअल सिलेंडर सेटअप का इस्तेमाल किया गया है। टाटा ने 2023 में टियागो CNG के साथ अपना इनोवेटिव डुअल सिलेंडर सेटअप पेश किया था। इस सेटअप ने CNG वैरिएंट में बूट स्पेस की कमी वाली समस्या को काफी हद तक हल कर दिया है।

नया फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले

पहली रो की तरफ देखें, तो एक बिल्कुल नया डैशबोर्ड लेआउट नजर आ रहा है। पिछले मॉडल के भारी-भरकम दिखने वाले डैशबोर्ड की जगह अब एक ज्यादा मॉडर्न और साफ-सुथरा डिजाइन दिया गया है। डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर दी गई प्रीमियम फैब्रिक फिनिश इस हैचबैक के केबिन के माहौल को और भी शानदार बनाती है। इसके टेक पैकेज को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें अब एक नया फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक नया फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले शामिल है।

360° व्यू कैमरा सेटअप भी मिलेगा

2026 टियागो CNG में एक बिल्कुल नया डिजाइन किया गया सेंटर कंसोल भी दिया गया है। पारंपरिक गियर लीवर की जगह, इस फेसलिफ्ट में एक रोटरी ड्राइव सेलेक्टर लगाया गया है। इस सेगमेंट में पहली बार मिलने वाले अन्य फीचर्स में पैडल शिफ्टर्स सबसे खास फीचर है। कंपनी ने इस नए मॉडल में डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड भी पेश किए हैं। उम्मीद है कि इस हैचबैक में 360° व्यू कैमरा सेटअप भी दिया जाएगा। दूसरी रो के लिए एक खास फीचर के तौर पर रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं।