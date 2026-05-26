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360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, 2 CNG सिलेंडर; स्विफ्ट, ग्रैंड i10 का 'पसीना छुड़ाने' आ रही ये सस्ती कार

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स की अपडेटेट टियागो की लॉन्च डेट नजदीक आ रही है। कंपनी ये कार 28 मई को लॉन्च करने वाली है। कंपनी अलग-अलग वीडियो टीजर जारी करके एक्सटीरियर और इंटीरियर का खुलासा भी कर चुकी है। खास बात ये है कि ये कंपनी के पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल और सबसे सस्ती हैचबैक भी है।

360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, 2 CNG सिलेंडर; स्विफ्ट, ग्रैंड i10 का 'पसीना छुड़ाने' आ रही ये सस्ती कार

टाटा मोटर्स की अपडेटेट टियागो की लॉन्च डेट नजदीक आ रही है। कंपनी ये कार 28 मई को लॉन्च करने वाली है। कंपनी अलग-अलग वीडियो टीजर जारी करके एक्सटीरियर और इंटीरियर का खुलासा भी कर चुकी है। खास बात ये है कि ये कंपनी के पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल और सबसे सस्ती हैचबैक भी है। अब ये हैचबैक ना सिर्फ स्टाइलिश होने वाली है। बल्कि, सेगमेंट के अंदर कई शानदार फीचर्स से भी लैस होने वाली है। इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी नई टियागो फेसलिफ्ट का पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक मॉडल एक साथ लॉन्च करेगी। टियागो का मुकाबला मारुति स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड i10 निओस, रेनो क्विड और सिट्रोन C3 जैसी गाड़ियों से होता है।

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डुअल सिलेंडर से बूट स्पेस भरपूर मिलेगा
टियागो CNG फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में किए गए अपडेट काफी हद तक पेट्रोल वैरिएंट जैसे ही हैं। इसमें बस पीछे की तरफ लगा खास i-CNG बैजिंग का अंतर ही देखने को मिलेगा। इंटीरियर की बात करें तो, टियागो CNG फेसलिफ्ट में भी पिछले मॉडल की तरह ही डुअल सिलेंडर सेटअप का इस्तेमाल किया गया है। टाटा ने 2023 में टियागो CNG के साथ अपना इनोवेटिव डुअल सिलेंडर सेटअप पेश किया था। इस सेटअप ने CNG वैरिएंट में बूट स्पेस की कमी वाली समस्या को काफी हद तक हल कर दिया है।

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नया फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले
पहली रो की तरफ देखें, तो एक बिल्कुल नया डैशबोर्ड लेआउट नजर आ रहा है। पिछले मॉडल के भारी-भरकम दिखने वाले डैशबोर्ड की जगह अब एक ज्यादा मॉडर्न और साफ-सुथरा डिजाइन दिया गया है। डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर दी गई प्रीमियम फैब्रिक फिनिश इस हैचबैक के केबिन के माहौल को और भी शानदार बनाती है। इसके टेक पैकेज को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें अब एक नया फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक नया फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले शामिल है।

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360° व्यू कैमरा सेटअप भी मिलेगा
2026 टियागो CNG में एक बिल्कुल नया डिजाइन किया गया सेंटर कंसोल भी दिया गया है। पारंपरिक गियर लीवर की जगह, इस फेसलिफ्ट में एक रोटरी ड्राइव सेलेक्टर लगाया गया है। इस सेगमेंट में पहली बार मिलने वाले अन्य फीचर्स में पैडल शिफ्टर्स सबसे खास फीचर है। कंपनी ने इस नए मॉडल में डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड भी पेश किए हैं। उम्मीद है कि इस हैचबैक में 360° व्यू कैमरा सेटअप भी दिया जाएगा। दूसरी रो के लिए एक खास फीचर के तौर पर रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं।

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डुअल-टोन थीम वाली नई अपहोल्स्ट्री
नई टियागो CNG में पहले की तरह ही दो-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा, जिस पर टाटा का लोगो रोशनी से जगमगाता रहेगा। इसकी अपहोल्स्ट्री हल्के कलर की है और इसमें डुअल-टोन थीम का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी रो में बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए एक अलग से USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। डैशबोर्ड पर इस्तेमाल की गई फैब्रिक फिनिश से मेल खाते हुए ट्रिम्स डोर पर भी देखे जा सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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