Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जल्द आ सकता है टाटा सिएरा का CNG वेरिएंट, रोड पर दिखा टेस्ट म्यूल, AWD वेरिएंट आने की भी उम्मीद

Mar 25, 2026 01:47 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

टाटा सिएरा का नया वेरिएंट आने वाला है। यह सीएनजी या AWD  हो सकता है। इसके टेस्ट म्यूल को सड़को पर देखा गया है। स्ट म्यूल में यह एसयूवी फुल कैमॉफ्लाज के साथ दिखी है। इसे कंपनी अगले साल लॉन्च कर सकती है। 

जल्द आ सकता है टाटा सिएरा का CNG वेरिएंट, रोड पर दिखा टेस्ट म्यूल, AWD वेरिएंट आने की भी उम्मीद

टाटा सिएरा को लॉन्च हुए कुछ महीने हो गए हैं। इसके बावजूद भी यह एसयूवी लगातार चर्चा में बनी हुई है। ग्राहकों यह एसयूवी काफी पसंद आ रही है। अब कंपनी इसका नया वेरिएंट लाने की तैयारी कर रही है। इसकी लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं है। इसी बीच इसके टेस्ट म्यूल को सड़कों पर देखा गया है। टेस्ट म्यूल में यह एसयूवी फुल कैमॉफ्लाज के साथ दिखी है। इसमे रियर में आपको एक एग्जॉस्ट पाइप दिखेगा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि टाटा सिएरा का यह वर्जन ICE पावरट्रेन वाला है। माना जा रहा है कि यह सिएरा का सीएनजी या AWD वेरिएंट हो सकता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

फरवरी 2026 में 7100 यूनिट्स की सेल

टाटा मोटर्स ने सिएरा की डिलीवरी के साथ साल 2026 की धमाकेदार शुरुआत की। कुछ ही समय में सिएरा 4.2 मीटर से 4.5 मीटर वाले C-सेगमेंट में पांचवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बन गई। फरवरी 2026 में इसकी 7,100 यूनिट्स बिकीं। कंपनी को पहले ही 1 लाख से अधिक बुकिंग मिल चुकी हैं। इस पॉप्युलर एसयूवी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टाटा मोटर्स के प्लांट्स में प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। सिएरा के अनवील के समय टाटा मोटर्स ने घोषणा की थी कि अच्छी डिमांड होने पर वे सिएरा का ऑल-वील ड्राइव (AWD) और सीएनजी वर्जन भी लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। टाटा ने सिएरा के लिए सीएनजी ऑप्शन को इंटरनली डिवेलप और वैलिडेट भी कर लिया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo

₹ 14.59 - 17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.69 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Taigun Facelift

Volkswagen Taigun Facelift

₹ 12 - 21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 9.99 - 16.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सीएनजी और AWD प्रोजेक्ट को हरी झंडी

कंपनी सिएरा को लेकर सेगमेंट और ग्राहकों के रिस्पॉन्स पर बारीकी से नजर रख रही है। मार्केट से मिल रहे फीडबैक के आधार पर टाटा सिएरा सीएनजी और सिएरा ऑल वील ड्राइव लॉन्च कर सकती है। इसके टेस्ट म्यूल्स को देख कर अंदाजा लगाया जा रहा है कि टाटा मोटर्स ने डिमांड को पूरा करने के लिए सिएरा सीएनजी या सिएरा AWD या फिर दोनों प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है।

Photo: Carwale
ये भी पढ़ें:हुंडई की सेडान पर गजब का ऑफर, 40 हजार तक का कैश बेनिफिट, 15 हजार का बोनस भी

बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम रनिंग कॉस्ट

सिएरा सीएनजी के साथ ग्राहकों को बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम रनिंग कॉस्ट का फायदा होगा। टाटा अपनी सिएरा सीएनजी को केवल 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश कर सकता है। पेट्रोल पर यह इंजन 106 बीएचपी की ताकत और 145 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। टाटा सिएरा सीएनजी को 7 DCT गियरबॉक्स के साथ भी पेश कर सकता है, जिससे यह इस सेगमेंट की पहली ऑटोमैटिक सीएनजी एसयूवी बन जाएगी।

ये भी पढ़ें:किआ ला रहा नई SUVs, लिस्ट में सोरेन्टो के साथ सेल्टॉस का नया टॉप वेरिएंट भी

सिएरा AWD की बात करें तो, टाटा मोटर्स इसे केवल 1.5 लीटर Hyperion इंजन और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ ही लॉन्च कर सकती है। टाटा सिएरा सीएनजी या सिएरा AWD के लॉन्च की कोई टाइमलाइन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह साल 2027 की शुरुआत में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों को खास इंप्रेस नहीं कर पा रही यह कॉम्पैक्ट SUV, 662 यूनिट की सेल

(Test Mule Photo: Carwale)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।