50000 घरों तक पहुंच गई ये SUV, अब कंपनी ने लॉन्च किया जुबली एडिशन; कई शानदार फीचर्स मिलेंगे

इस SUV ने देखते ही देखते 50,000 से ज्यादा यूनिट की बिक्री का सफर तय क लिया है। सिएरा की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने इसका नया जुबली एडिशन लॉन्च किया है। इस एडिशन को इस SUV के चुनिंदा वैरिएंट में तीन क्यूरेटेड एक्सेसरी पैक के तौर पर खरीद पाएंगे।

₹ 15,677 / माह

EMI केवल ₹ 15,677 / माह

टाटा मोटर्स के लिए उसकी ऑल न्यू सिएरा लकी चार्म साबित हुई है। इस SUV ने देखते ही देखते 50,000 से ज्यादा यूनिट की बिक्री का सफर तय क लिया है। सिएरा की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने इसका नया जुबली एडिशन लॉन्च किया है। इस एडिशन को इस SUV के चुनिंदा वैरिएंट में तीन क्यूरेटेड एक्सेसरी पैक के तौर पर खरीद पाएंगे। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 11.99 लाख रुपए से शुरू होती हैं। इस स्पेशल एडिशन का उद्देश्य SUV में कोई मैकेनिकल या फीचर में बदलाव किए बिना ग्राहकों को एक्स्ट्रा स्टाइल देना है।

टाटा सिएरा जुबली एडिशन पैक की डिटेल 1. स्मार्ट+ जुबली एडिशन (एक्स-शोरूम कीमत: 11.99 लाख रुपए)

> 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम

> वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

> रियर पार्किंग कैमरा

> रूफ रेल्स

> लेदरेट सीटें

> फोर स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम

2. प्योर जुबली एडिशन (एक्स-शोरूम कीमत: 13.39 लाख रुपए)

> फ्रंट और रियर डैशकैम

> रूफ रेल्स

> पार्सल ट्रे

>मैग्नेटिक सनशेड

> लेदरेट सीट कवर

> लेदरेट स्टीयरिंग व्हील कवर

> एक्सटीरियर क्लैडिंग पैकेज

3. एडवेंचर जुबली एडिशन (एक्स-शोरूम कीमत: 16.19 लाख रुपए)

> सिएरा ROQ एक्सेसरी किट

> आगे और पीछे की स्किड प्लेटें

> हुड स्कूप

> विंडो लाइन और व्हील आर्च क्लैडिंग

> बॉडी डिकल्स

> फ्रंट और रियर डैशकैम

टाटा सिएरा की सेल्स

यह लॉन्च भारत में सिएरा डिलीवरी शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद हुआ है। जबकि SUV ने शानदार बुकिंग रिस्पॉन्स के साथ लॉन्च से पहले महत्वपूर्ण उत्साह पैदा किया। थोक डिस्पैच से संकेत मिलता है कि सिएरा अभी भी भारत के सबसे कॉम्पटीटर SUV सेगमेंट में से एक में अपनी जगह तलाश रही है। जनवरी से जून 2026 तक होलसेल डेटा के अनुसार, टाटा मोटर्स ने सिएरा की 43,420 इकाइयां भेजी हैं। औसतन 7,237 यूनिट प्रति माह बेच रही है। थोक बिक्री दिसंबर 2025 में शुरू हुई, जब 291 यूनिट बेची गईं। दिसंबर 2025 से जून 2026 तक सिएरा की कुल बिक्री 43,711 यूनिट है।