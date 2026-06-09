पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक नहीं, बल्कि अब इस नए फ्यूल से दौड़ेगी टाट पंच; टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद
कंपनी पंच फ्लेक्स फ्यूल को 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में भी दिखा चुकी है। ये प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर आधारित था। उम्मीद है कि टाटा एक ऐसा फ्लेक्स-फ्यूल वाहन लॉन्च करेगी जो E85 तक के मिश्रण पर चल सके। हाल ही में देखी गई नई पंच फेसलिफ्ट टेस्ट कार के साथ इसकी टेस्टिंग शुरू हो सकती है।
देश के अंदर इथेनॉल फ्यूल और इथेनॉल कार की क्रांति का नया दौर शुरू हो चुका है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी घरेलू ईंधन में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बड़े समर्थक रहे हैं। भारत को फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल की ओर ले जाने के उनके विजन को भारत में काम करने वाली ऑटोमोटिव कंपनियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल के साथ इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। टाटा मोटर्स उन 12 कंपनियों में शामिल है जिनके बारे में नितिन गडकरी ने पुष्टि की है कि वे फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं।
कंपनी पंच फ्लेक्स फ्यूल को 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में भी दिखा चुकी है। ये प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर आधारित था। उम्मीद है कि टाटा एक ऐसा फ्लेक्स-फ्यूल वाहन लॉन्च करेगी जो E85 तक के मिश्रण पर चल सके। हाल ही में देखी गई नई पंच फेसलिफ्ट टेस्ट कार के साथ इसकी टेस्टिंग शुरू हो सकती है।
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टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल से क्या उम्मीद?
4 जून, 2026 को मारुति सुजुकी द्वारा वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल दिखाए जाने के बाद, टाटा मोटर्स ने अपने पहले फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल के डेवलपमेंट में तेजी ला दी है। ऑटोमोटिव उत्साही नरिंदर टंडन की हालिया स्पाई शॉट्स में टाटा पंच SUV का टेस्ट मॉडल पूरी तरह से ढका हुआ दिखाई दिया है। इससे संकेत मिलता है कि टाटा मोटर्स 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक अपना फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल लॉन्च या पेश करने पर काम कर रही है।
2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में टाटा मोटर्स ने पंच फ्लेक्स फ्यूल का प्रदर्शन किया, जो E85 (85% इथेनॉल) तक के इथेनॉल मिश्रण को जलाने में सक्षम है। यह प्री-फेसलिफ्ट पंच पर आधारित था, जबकि नया टेस्ट मॉडल जो फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन-रेडी वर्जन की टेस्टिंग कर सकता है, इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई नई पंच फेसलिफ्ट पर आधारित है।
ज्यादा ब्लेंडिंग वाले इथेनॉल को जलाने के लिए, टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल में पंच पेट्रोल या पंच i-CNG के प्रोडक्शन-रेडी वर्जन की तुलना में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसमें फ्यूल स्टोरेज सिस्टम और फ्यूल सप्लाई लाइनों में पूरी तरह से बदलाव, अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्टर, बदला हुआ ECU (इंजन कंट्रोल यूनिट) और नया एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम शामिल होगा।
भारत सरकार पहले ही इथेनॉल ब्लेंडिंग रोडमैप का विस्तार कर चुकी है। उम्मीद है कि BIS जल्द ही घरेलू इस्तेमाल के लिए E22, E25, E27 और E30 फ्यूल के लिए स्टैंडर्ड तय करेगा। सरकार देश में E85 फ्यूल की उपलब्धता बढ़ाने पर भी काम कर रही है, ताकि मौजूदा और फ्यूचर के फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल E85 फ्यूल पर चल सकें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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