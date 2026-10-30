₹10.86 लाख में नई टाटा पंच लॉन्च; 360° कैमरा, सनरूफ, 10.25-इंच स्क्रीन के साथ 6 एयरबैग की सेफ्टी दी
कंपनी ने पंच को तीन वैरिएंट प्योर+, एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड+ S में लॉन्च किया है। इसे दो पेट्रोल इंजन में खरीद पाएंगे, लेकिन ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि नई पंच के साथ पुरानी पंच की बिक्री भी जारी रहेगी। पुराने पंच की कीमत भी R224,900 से शुरू होती है।
टाटा मोटर्स की जड़ें देश के बाहर भी मजबूत हैं। खासकर, साउथ अफ्रीकी बाजार में कंपनी अपना पूरा दम-खम दिखा रहा है। अब कंपनी ने यहां के बाजार में अपनी मोस्ट सेलिंग पंच SUV का नया मॉडल भी लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमत 189,900 साउथ अफ्रीका रैंड तय की है, जो भार के हिसाब से करीब 10.86 लाख रुपए हो जाती है। बता दें कि भारत में पंच की शुरुआती कीमत 5.74 लाख रुपए है। यानी ये साउथ अफ्रीकी बाजार में करीब 5.12 लाख महंगी है।
कंपनी ने पंच को तीन वैरिएंट प्योर+, एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड+ S में लॉन्च किया है। इसे दो पेट्रोल इंजन में खरीद पाएंगे, लेकिन ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि नई पंच के साथ पुरानी पंच की बिक्री भी जारी रहेगी। पुराने पंच की कीमत भी R224,900 से शुरू होती है।
न्यू पंच के तीनों वैरिएंट की कीमतें
एंट्री-लेवल पंच प्योर+ की कीमत R224,900 (12.86 लाख रुपए) है। इसके बाद एडवेंचर की कीमत R244,900 (14.01 लाख रुपए) है। दोनों में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। वहीं, अकम्प्लिश्ड+ S में टर्बो-पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड मैनुअल पेश किया गया है, जिसकी कीमत R269,900 (15.44 लाख रुपए) है।
|टाटा कारों की साउथ अफ्रीका में शुरुआती कीमतें
|मॉडल
|साउथ अफ्रीका (रैंड)
|रुपए में कीमत
|टियागो
|R189,900
|₹10.86 लाख
|पंच
|R224,900
|₹12.86 लाख
|ओस्प्रे (नेक्सन)
|R249,900
|₹14.29 lakलाख
|कर्व
|R349,900
|₹20.01 लाख
|हैरियर
|R549,900
|₹31.45 लाख
पंच के सबसे बड़ा मैकेनिकल चेंजेस में 1.2-लीटर, थ्री-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन का शामिल होना है। अकम्प्लिश्ड+ S पर पेश किया गया, यह 88 किलोवाट का पावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर, थ्री-सिलेंडर इंजन 65 किलोवाट और 115 एनएम के साथ जारी है। जबकि पुरानी दक्षिण अफ्रीकी रेंज में 5-स्पीड मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन मिलते हैं। नई लाइनअप केवल मैनुअल है। इसलिए ग्राहकों को टर्बो ऑप्शन तो मिल जाता है, लेकिन फिलहाल वे ऑटोमैटिक ऑप्शन से दूर रह जाएंग। भारतीय पंच टर्बो वैरिएंट में भी ऑटोमैटिक नहीं मिलता है।
न्यू टाटा पंच के फीचर्स और सेफ्टी
अपडेटेड पंच एक शार्प फ्रंट डिजाइन से लैस है। इसकी लंबाई 49mm बढ़कर 3,876mm हो गई, जबकि चौड़ाई 1,742mm और ऊंचाई 1,615mm है। इसका व्हीलबेस 2,445mm है। अनलेडेन ग्राउंड क्लीयरेंस 193mm और फ्यूल टैंक 37-लीटर का है। पुरानी पंच में ये 35 लीटर का मिलता है। इस 6 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, जिसमें फर्स्ट लाइट, क्लिफसाइड, एलो क्रिमसन, केप सिल्वरलीफ, कालाहारी सनसेट और हाईवेल्ड होराइजन शामिल हैं।
सेफ्टी के लिए न्यू पंच की पूरी रेंज में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। टाटा ने इसे लेकर 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग का भी दावा किया है। बता दें कि भारत NCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। एंट्री-लेवल प्योर+ में LED हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट जैसे फीचर्स दिए हैं। इसमें, 6-इंच का हरमन टचस्क्रीन, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, एक रिवर्स कैमरा और क्रूज कंट्रोल भी शामिल हैं।
अन्य फीचर्स में रियर AC वेंट, आर्मरेस्ट के साथ एक सेंटर कंसोल, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, सभी पावर विंडो और एक रियर डिफॉगर भी दिया है। एडवेंचर वैरिएंट में 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ-साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट और इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर शामिल हैं। इसमें ऑटो हेडलैम्प, रेन-सेंसिंग वाइपर, एक रियर वाइपर और वॉशर भी मिलता है।
टॉप-स्पेक अकम्प्लिश्ड+ S में 10.25-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 16-इंच एलॉय व्हील, LED DRLs और कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिलते हैं। इसमें हिल-डिसेंट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दी है। कुल मिलाकर अपने फीचर्स के साथ ये साउथ अफ्रीकी ग्राहकों के लिए बेस्ट SUV के तौर पर सामने आ सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें