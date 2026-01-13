नई टाटा पंच की फुल प्राइस लिस्ट; कितने में मिलेगा CNG, टर्बो, सनरूफ और AT वैरिएंट? बुकिंग से पहले देखें कीमत
टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में नई टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। इसकी फुल प्राइस लिस्ट सामने आ गई है। आइए जानते हैं कि इसका CNG, टर्बो, सनरूफ और ऑटोमैटिक वैरिएंट कितने में मिलेगा?
टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में एक नया धमाका किया है। कंपनी ने 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर टाटा पंच का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। भारत NCAP सेफ्टी क्रैश टेस्ट में इसको 5-स्टार रेटिंग मिली है। नई टाटा पंच फेसलिफ्ट को कंपनी ने 6 वैरिएंट स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस में पेश किया है, ताकि हर तरह के ग्राहकों की जरूरत को पूरा किया जा सके। अब टर्बो और CNG इंजन ऑप्शन टाटा पंच के एडवेंचर वैरिएंट से उपलब्ध है। आइए जरा विस्तार से टाटा की नई पंच की इसकी प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Exter
₹ 5.68 - 9.61 लाख
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
कीमतें 5.59 लाख से शुरू
इस कार की शुरुआती कीमत 5.59 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है, जो स्मार्ट पेट्रोल MT वैरिएंट के लिए है। वहीं, टॉप-स्पेक अकम्प्लिश्ड प्लस S पेट्रोल MT की कीमत 8.99 लाख तक जाती है। CNG वैरिएंट की शुरुआती कीमत 6.69 लाख से शुरू होती है।
पेट्रोल
|टर्बो पेट्रोल
|CNG
|MT
|AMT
|MT
|MT
|AMT
|स्मार्ट
|5.59 लाख
|—
|—
|6.69 लाख
|प्योर
|6.49 लाख
|—
|—
|7.49 लाख
|प्योर प्लस
|6.99 लाख
|7.54 लाख
|—
|7.99 लाख
|एडवेंचर
|7.59 लाख
|8.14 लाख
|8.29 लाख
|8.59 लाख
|अकम्प्लिश्ड
|8.29 लाख
|8.84 लाख
|—
|9.29 लाख
|अकम्प्लिश्ड प्लस S
|8.99 लाख
|9.54 लाख
|9.79 लाख
|—
नई टाटा पंच की वैरिएंट-वाइज कीमतें
|वैरिएंट / इंजन
|Smart
|Pure
|Pure+
|Adventure
|Accomplished
|Accomplished + S
|पेट्रोल MT
|5.59
|6.49
|6.99
|7.59
|8.29
|8.99
|CNG MT
|6.69
|7.49
|7.99
|8.59
|9.29
|—
पर्सोना-वाइज कीमतें क्या कहती हैं?
कंपनी ने कार को कुल 6 पर्सोना ट्रिम्स (Smart, Pure, Pure+, Adventure, Accomplished और Accomplished + S) में पेश किया है। स्मार्ट (Smart) और प्योर (Pure) वैरिएंट बजट ग्राहकों के लिए रखे गए हैं। वहीं, प्योर+ और एडवेंचर टेक्नोलॉजी और फीचर्स का बैलेंस देते हैं। इसके अलावा अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S प्रीमियम फीचर्स के साथ आते हैं।
पेट्रोल और CNG – दोनों ऑप्शन
ग्राहकों को इसमें पेट्रोल MT और CNG MT दोनों विकल्प मिलते हैं। CNG वैरिएंट खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए हैं, जो कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं। पेट्रोल MT की कीमतें 5.59 लाख से 8.99 लाख तक जाती हैं। वहीं, CNG MT की कीमतें 6.69 लाख रुपये से 9.29 लाख रुपये तक जाती हैं। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली की हैं।
टर्बो इंजन और AMT का भी विकल्प
इस कार में iTurbo पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 8.29 लाख (Adventure Persona) रखी गई है। इसके अलावा AMT ट्रांसमिशन प्योर+, एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड वैरिएंट में उपलब्ध कराया गया है।
सेगमेंट में किसे मिलेगी टक्कर?
इस प्राइस ब्रैकेट में यह कार सीधे तौर पर मारुति, हुंडई और टाटा की पॉपुलर कारों को टक्कर देती है। पेट्रोल + CNG + टर्बो इंजन जैसे ऑप्शन इसे सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। कंपनी ने इस नई कार को अफोर्डेबल से लेकर प्रीमियम ग्राहकों तक सभी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है। पर्सोना-बेस्ड अप्रोच, मल्टी फ्यूल ऑप्शन और आधुनिक फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में खास बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।