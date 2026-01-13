Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Tata Punch Facelift Launched Price Rs 5.59 Lakh in India
10-इंच का इन्फोटनेमेंट, 5-स्टार सेफ्टी, हरमन ऑडियो सिस्टम; टाटा की न्यू पंच लॉन्च, कीमत ₹5.59 लाख

10-इंच का इन्फोटनेमेंट, 5-स्टार सेफ्टी, हरमन ऑडियो सिस्टम; टाटा की न्यू पंच लॉन्च, कीमत ₹5.59 लाख

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने अपना न्यू पंच SUV भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपए तय की है। ये इस कार की इंट्रोडक्ट्री प्राइस है। न्यू पंच को 6 ट्रिम में खरीद पाएंग। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस शामिल है।

Jan 13, 2026 12:17 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
. टाटा मोटर्स ने अपना न्यू पंच SUV भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपए तय की है। ये इस कार की इंट्रोडक्ट्री प्राइस है। न्यू पंच को 6 ट्रिम में खरीद पाएंग। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस शामिल है। खास बात ये है कि इस नए मॉडल को भी भारत NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। कंपनी ने इस नए मॉडल में कई शानदार फीचर्स को जोड़ा है, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानत हैं।

टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।

New Tata Punch Facelift Price
ये भी पढ़ें:इस SUV का पूरा देश हुआ दीवाना, 4 साल में 7 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंच गई

टाटा पंच फेसलिफ्ट की सेफ्टी
पंच फेसलिफ्ट मॉडल में सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है। नई पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए, टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें चार डमी यात्रियों के साथ एक ट्रक से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आमने-सामने की टक्कर का सिमुलेशन किया गया। इम्पैक्ट के बावजूद, बॉडी स्ट्रक्चर सही सलामत रहा, और क्रैश के बाद चारों डोर खोले जा सके।

टाटा पंच फेसलिफ्ट के फीचर्स
नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।

ये भी पढ़ें:निसान लेकर आई ये स्टाइलिश कार, इसका डिजाइन रेसिंग DNA से इंस्पायर्ड

टाटा पंच फेसलिफ्ट के इंजन
टाटा मोटर्स नई पंच को कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश करेगी। इसमें एक नया 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल है जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जो 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है। साथ ही, इसमें 1.2-लीटर रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रहेगा, जो 88 PS और 115 Nm का टॉर्क देता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगा। इसे 1.2-लीटर रेवोट्रॉन CNG ऑप्शन के साथ भी पेश किया जाएगा, जो 73.4 PS की पावर और 103 Nm का टॉर्क देता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। पंच के 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और CNG ऑप्शन के साथ 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का जुड़ना है। यह यूनिट संभवतः 120 PS और 170 Nm का पावर देगी और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Motors Tata Punch

