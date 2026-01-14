Hindustan Hindi News
₹5.59 लाख की न्यू पंच खरीदने के लिए लिया ₹5 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी मंथली EMI? यहां समझें

संक्षेप:

इसके बेस वैरिएंट स्मार्ट की शरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपए है। ऐसे में आप इसके स्मार्ट वैरिएंट को 59 हजार रुपए का डाउन पेमेंट देकर 5 लाख के लोन पर खरीदते हैं, तब इसकी अलग-अलग इंटरेस्ट रेट पर मंथली EMI कितनी बनेगी, चलिए जानते हैं।

Jan 14, 2026 07:00 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स की न्यू पंच SUV भारतीय बाजार में आ चुकी है। न्यू पंच को 6 ट्रिम में स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस में खरीद सकते हैं। खास बात ये है कि इस नए मॉडल को भी भारत NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। कंपनी ने इस नए मॉडल में कई शानदार फीचर्स को जोड़े हैं। इसके बेस वैरिएंट स्मार्ट की शरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपए है। ऐसे में आप इसके स्मार्ट वैरिएंट को 59 हजार रुपए का डाउन पेमेंट देकर 5 लाख के लोन पर खरीदते हैं, तब इसकी अलग-अलग इंटरेस्ट रेट पर मंथली EMI कितनी बनेगी, चलिए जानते हैं।

हम यहां 5 लाख रुपए की 5 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है। इसमें 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% का इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेशन शामिल है। इस बात का ध्यान रहे कि डाउन पमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे खर्च आपको ही देने होंगे।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8%3 साल₹15,668
8%4 साल₹12,206
8%5 साल₹10,138
8%6 साल₹8,767
8%7 साल₹7,793

टाटा पंच के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,668 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,206 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,138 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,767 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,793 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8.50%3 साल₹15,784
8.50%4 साल₹12,324
8.50%5 साल₹10,258
8.50%6 साल₹8,889
8.50%7 साल₹7,918

टाटा पंच के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,784 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,324 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,258 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,889 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,918 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9%3 साल₹15,900
9%4 साल₹12,443
9%5 साल₹10,379
9%6 साल₹9,013
9%7 साल₹8,045

टाटा पंच के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,900 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,443 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,379 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,013 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,045 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9.50%3 साल₹16,016
9.50%4 साल₹12,562
9.50%5 साल₹10,501
9.50%6 साल₹9,137
9.50%7 साल₹8,172

टाटा पंच के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,016 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,562 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,501 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,137 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,172 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
10%3 साल₹16,134
10%4 साल₹12,681
10%5 साल₹10,624
10%6 साल₹9,263
10%7 साल₹8,301

टाटा पंच के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,134 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,681 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,624 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,263 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,301 रुपए बनेगी।

टाटा पंच फेसलिफ्ट के इंजन
टाटा मोटर्स नई पंच को कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश करेगी। इसमें एक नया 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल है जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जो 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है। साथ ही, इसमें 1.2-लीटर रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रहेगा, जो 88 PS और 115 Nm का टॉर्क देता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगा। इसे 1.2-लीटर रेवोट्रॉन CNG ऑप्शन के साथ भी पेश किया जाएगा, जो 73.4 PS की पावर और 103 Nm का टॉर्क देता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। पंच के 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और CNG ऑप्शन के साथ 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का जुड़ना है। यह यूनिट संभवतः 120 PS और 170 Nm का पावर देगी और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगी।

टाटा पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन

2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील हैं।

टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट की सेफ्टी
पंच फेसलिफ्ट मॉडल में सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है। नई पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए, टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें चार डमी यात्रियों के साथ एक ट्रक से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आमने-सामने की टक्कर का सिमुलेशन किया गया। इम्पैक्ट के बावजूद, बॉडी स्ट्रक्चर सही सलामत रहा, और क्रैश के बाद चारों डोर खोले जा सके।

टाटा पंच फेसलिफ्ट के फीचर्स
नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
