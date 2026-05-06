डीजल SUV पसंद करने वालों के लिए टाटा लाई ये नए एडिशन, लग्जरी इंटीरियर से लैस; जानिए खासियत

May 06, 2026 08:56 am IST

इस साल की शुरुआत में कंपनी ने पेट्रोल वर्जन के साथ एक नया अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन पेश किया था, लेकिन यह ट्रिम केवल पेट्रोल मॉडल तक ही सीमित था। इस नए अपडेट के साथ, कंपनी ने अब यही वैरिएंट डीजल वैरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है।

टाटा मोटर्स ने हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) SUVs की लाइनअप में डीजल वैरिएंट के लिए अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन को जोड़ा है। यह कंपनी द्वारा दोनों SUVs के पेट्रोल वर्जन लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद आया है। इसमें यह टॉप-स्पेक वैरिएंट पहली बार पेश किया गया था। जनवरी 2026 तक, हैरियर और सफारी सिर्फ डीजल इंजन के साथ उपलब्ध थीं। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने पेट्रोल वर्जन के साथ एक नया अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन पेश किया था, लेकिन यह ट्रिम केवल पेट्रोल मॉडल तक ही सीमित था। इस नए अपडेट के साथ, कंपनी ने अब यही वैरिएंट डीजल वैरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है।

नए अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन की कीमतें

नए पेश किए गए अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन डीजल वैरिएंट लाइनअप में सबसे ऊपर रखे गए हैं। इस कदम के साथ, कंपनी उन ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन दे रही है जो डीजल इंजन पसंद करते हैं। हालांकि, इसके लिए इन्हें ब्रांड के सबसे प्रीमियम ट्रिम की तरफ जाना होगा, जो उनके एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाएंगे। इनकी कीमतों की बात करें तो हैरियर अल्ट्रा डीजल मैनुअल की एक्स-शोरूम कीतम 23,84,990 रुपए और सफारी अल्ट्रा डीजल मैनुअल (7-सीटर) की एक्स-शोरूम कीमत 24,49,990 रुपए तय की है।

अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन की खास बातें

टाटा के इस अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन की बात करें तो इसमें खास डार्क एडिशन स्टाइलिंग को एक अनोखे अल्ट्रा रेड एक्सटीरियर फिनिश के साथ जोड़ता है, जिससे इसे और भी प्रीमियम और स्पोर्टी लुक मिलता है। यह मौजूदा वैरिएंट से ऊपर आता है और ढेर सारी खूबियों वाला एक्सपीरियंस देने पर भी जोर देता है। यह टॉप-स्पेक वैरिएंट कई प्रीमियम फीचर्स से लैस है, जिसमें सैमसंग निओ QLED ऑपरेटेड 14.5-इंच का हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेहतर इन-केबिन एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी एटम्स-पावर्ड ऑडियो सिस्टम शामिल है।

इसमें इंटीग्रेटेड डैशकैम और DVR फंक्शनैलिटी वाला VisioneX E-IRVM, ऑटो रिवर्स डिप के साथ VisionSync मेमोरी ORVMs, और ClearView डुअल कैमरा वॉशर सिस्टम भी मिलता है। इसके अलावा, Mappls Auto के साथ इन-बिल्ट नेविगेशन इसकी प्रेक्टिलिटी को और भी बढ़ा देता है। ये सभी फीचर्स मिलकर कम्फर्ट और केबिन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम करते हैं। साथ ही, लंबी यात्रा के दौरान सफर को आसान बनाने का काम करते हैं।