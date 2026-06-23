टेस्टिंग के दौरान दिखी नई टाटा अल्ट्रोज, देश को मिलेगी दूसरी टर्बो-सीएनजी कार? जानिए डिटेल्स
टाटा मोटर्स भारतीय मार्केट में एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी की प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) के नए वैरिएंट को पुणे में टेस्टिंग के दौरान देखा गया।
टाटा मोटर्स भारतीय मार्केट में एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी की प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) के नए वैरिएंट को पुणे में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। यह टेस्ट कार पूरी तरह से ढकी हुई थी। हालांकि, इसके स्टीयरिंग व्हील पर एक स्टीकर लगा था, जिस पर "CNG Only" लिखा था। इससे यह पता चलता है कि कंपनी इसे जल्द ही मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इस तस्वीर के सामने आते ही ऑटो मार्केट में अटकलें तेज हो गई हैं। आइए जानते हैं नई टाटा अल्ट्रोज के संभावित बदलावों के बारे में विस्तार से।
क्या मिलेगा टर्बो-सीएनजी इंजन?
वर्तमान में टाटा अल्ट्रोज में नॉर्मल 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। यह इंजन 72bhp की पावर और 103Nm का टॉर्क देता है। रफ्तार के शौकीनों के लिए यह पावर थोड़ी कम है। नए स्पाई शॉट्स इशारा कर रहे हैं कि टाटा अब इसमें नेक्सन की तरह 'टर्बो-पेट्रोल इंजन' के साथ सीएनजी दे सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो नेक्सन के बाद टर्बो-सीएनजी तकनीक पाने वाली यह देश की दूसरी कार होगी।
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घटती बिक्री को मिलेगा रफ्तार?
बाजार में एसयूवी के बढ़ते क्रेज के कारण हैचबैक कारों की बिक्री लगातार गिर रही है। मई 2026 की सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, अल्ट्रोज की बिक्री 3,000 यूनिट्स से भी कम रही है। इसके अलावा, साल 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक सफारी ईवी भी लॉन्च हो जाएगी। तब अल्ट्रोज टाटा के पोर्टफोलियो की इकलौती ऐसी कार बचेगी, जिसका कोई इलेक्ट्रिक (EV) वर्जन नहीं होगा।
क्या मिलेगा नेक्सन वाला दमदार इंजन?
एक्सपर्ट्स के अनुसार, टाटा मोटर्स नई अल्ट्रोज टर्बो-सीएनजी में नेक्सन वाला इंजन इस्तेमाल कर सकती है। नेक्सन का टर्बो-सीएनजी इंजन 99bhp की दमदार पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मौजूदा अल्ट्रोज सीएनजी के मुकाबले यह पावर काफी ज्यादा है। इससे कार चलाने में बेहद मजेदार और दमदार हो जाएगी।
हुंडई i20 को मिलेगी टक्कर
टाटा मोटर्स इस कदम से रफ्तार और माइलेज दोनों चाहने वाले ग्राहकों को टारगेट करेगी। टर्बो इंजन को सीएनजी के साथ लाने से ग्राहकों को बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ कम खर्च का दोहरा फायदा मिलेगा। लॉन्च होने के बाद टाटा अल्ट्रोज का यह स्पोर्टी वैरिएंट सीधे तौर पर हुंडई i20 N Line को टक्कर देगा। बता दें कि कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग डेट का खुलासा नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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