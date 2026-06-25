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स्विफ्ट को स्पोर्ट लुक देने के लिए कंपनी लॉन्च की बॉडीकिट, पूरा लुक बदल जाएगा; इतनी रखी कीमत

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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स्विफ्ट स्पोर्ट ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है। कंपनी ने इसमें समय-समय पर कई बदलाव भी किए हैं। खास बात ये है कि स्विफ्ट स्पोर्ट का ZC33S फाइनल एडिशन वर्जन था, जो जापान में मार्च 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ। हालांकि, इसे नवंबर 2025 में बंद कर दिया गया।

स्विफ्ट को स्पोर्ट लुक देने के लिए कंपनी लॉन्च की बॉडीकिट, पूरा लुक बदल जाएगा; इतनी रखी कीमत
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मारुति सुजुकी स्विफ्ट देश ही नहीं दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक है। ये कार हर साल कई माइलस्टोन सेट कर रही है। ग्लोबल मार्केट में ये सुजुकी स्विफ्ट के नाम से बिकती है। वहीं, देश के बाहर स्विफ्ट को स्पोर्ट मॉडल भी मिलता है। दरअसल, स्विफ्ट स्पोर्ट ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है। कंपनी ने इसमें समय-समय पर कई बदलाव भी किए हैं। खास बात ये है कि स्विफ्ट स्पोर्ट का ZC33S फाइनल एडिशन वर्जन था, जो जापान में मार्च 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ। हालांकि, इसे नवंबर 2025 में बंद कर दिया गया। अब कंपनी ने स्विप्ट स्पोर्ट बॉडीकिट पेश करके सबको चौंका दिया।

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एविन के साथ मिलकर बनाई किट
सुजुकी, स्विफ्ट स्पोर्ट अपग्रेड पैकेज को फैक्ट्री-बैक्ड बॉडीकिट के तौर पर पेश कर रही है। यह पूरा पैकेज स्विफ्ट एरो कॉन्सेप्ट (Swift Aero Concept) जैसा दिखता है, जिसे इस साल अप्रैल में पेश किया गया था। एरो कॉन्सेप्ट खुद स्विफ्ट चैंपियंस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जिसे जनवरी 2025 में पेश किया गया था। यह नया बॉडीकिट एविन (Awin) के साथ मिलकर पेश किया जा रहा है, जो एक जापानी कंपनी है और कई तरह की एक्सेसरीज और बॉडीकिट बनाने में माहिर है।

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स्विफ्ट स्पोर्ट बॉडीकिट की खास बातें

इसे फैक्ट्री में लगाने के बजाय, डीलर लेवल पर लगाया जाएगा। इसे सुजुकी सेलेक्ट पल्स के ऑफिशियल कैटलॉग में शामिल किया जाएगा। बॉडीकिट के पार्ट्स हैचबैक के फ्रंट, साइड और रियर लुक को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। फ्रंट लुक के लिए, बॉडीकिट में एक शानदार फ्रंट स्प्लिटर मिलता है। साइड स्कर्ट्स के सेट से साइड लुक को बेहतर बनाया जा सकता है। पीछे की तरफ, स्विफ्ट स्पोर्ट बॉडीकिट में बंपर एक्सटेंशन शामिल है।

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इन तीन मुख्य पार्ट्स के अलावा, स्विफ्ट स्पोर्ट बॉडीकिट के साथ कई दूसरे ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, ब्लैक ग्रिल गार्निश और ब्लैक-आउट एलॉय व्हील्स का ऑप्शन है। इसके अलावा, डोर हैंडल प्रोटेक्टर, ORVMs पर कार्बन फिनिश, हुड डेकल्स, SWIFT बैजिंग वाला खास फ्यूल लिड कवर और स्टेनलेस स्टील पैडल जैसी एक्सेसरीज शामिल है।

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स्विफ्ट स्पोर्ट बॉडीकिट की कीमत
एविन के स्विफ्ट स्पोर्ट बॉडीकिट की एक खास बात यह है कि इसे जापान में नए और मौजूदा, दोनों तरह के ओनर्स लगवा सकते हैं। इसके मेन फ्रंट, साइड और रियर पैकेज JPY 198,000 (करीब 1.16 लाख रुपए) में उपलब्ध है। वहीं, अलग-अलग तौर पर, फ्रंट स्प्लिटर और रियर बम्पर एक्सटेंशन की कीमत JPY 63,800 (करीब 37,000 रुपए) प्रति पीस है। साइड स्कर्ट की कीमत JPY 70,400 (करीब 41,000 रुपए) है। ब्लैक ग्रिल गार्निश के लिए JPY 22,000 (करीब 13,000 रुपए) अतिरिक्त लगेंगे। अन्य ऑप्शनल एक्सेसरीज की कुल कीमत JPY 96,932 (करीब 57,000 रुपए) है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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