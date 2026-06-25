स्विफ्ट को स्पोर्ट लुक देने के लिए कंपनी लॉन्च की बॉडीकिट, पूरा लुक बदल जाएगा; इतनी रखी कीमत

स्विफ्ट स्पोर्ट ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है। कंपनी ने इसमें समय-समय पर कई बदलाव भी किए हैं। खास बात ये है कि स्विफ्ट स्पोर्ट का ZC33S फाइनल एडिशन वर्जन था, जो जापान में मार्च 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ। हालांकि, इसे नवंबर 2025 में बंद कर दिया गया।

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मारुति सुजुकी स्विफ्ट देश ही नहीं दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक है। ये कार हर साल कई माइलस्टोन सेट कर रही है। ग्लोबल मार्केट में ये सुजुकी स्विफ्ट के नाम से बिकती है। वहीं, देश के बाहर स्विफ्ट को स्पोर्ट मॉडल भी मिलता है। दरअसल, स्विफ्ट स्पोर्ट ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है। कंपनी ने इसमें समय-समय पर कई बदलाव भी किए हैं। खास बात ये है कि स्विफ्ट स्पोर्ट का ZC33S फाइनल एडिशन वर्जन था, जो जापान में मार्च 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ। हालांकि, इसे नवंबर 2025 में बंद कर दिया गया। अब कंपनी ने स्विप्ट स्पोर्ट बॉडीकिट पेश करके सबको चौंका दिया।

एविन के साथ मिलकर बनाई किट

सुजुकी, स्विफ्ट स्पोर्ट अपग्रेड पैकेज को फैक्ट्री-बैक्ड बॉडीकिट के तौर पर पेश कर रही है। यह पूरा पैकेज स्विफ्ट एरो कॉन्सेप्ट (Swift Aero Concept) जैसा दिखता है, जिसे इस साल अप्रैल में पेश किया गया था। एरो कॉन्सेप्ट खुद स्विफ्ट चैंपियंस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जिसे जनवरी 2025 में पेश किया गया था। यह नया बॉडीकिट एविन (Awin) के साथ मिलकर पेश किया जा रहा है, जो एक जापानी कंपनी है और कई तरह की एक्सेसरीज और बॉडीकिट बनाने में माहिर है।

स्विफ्ट स्पोर्ट बॉडीकिट की खास बातें इसे फैक्ट्री में लगाने के बजाय, डीलर लेवल पर लगाया जाएगा। इसे सुजुकी सेलेक्ट पल्स के ऑफिशियल कैटलॉग में शामिल किया जाएगा। बॉडीकिट के पार्ट्स हैचबैक के फ्रंट, साइड और रियर लुक को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। फ्रंट लुक के लिए, बॉडीकिट में एक शानदार फ्रंट स्प्लिटर मिलता है। साइड स्कर्ट्स के सेट से साइड लुक को बेहतर बनाया जा सकता है। पीछे की तरफ, स्विफ्ट स्पोर्ट बॉडीकिट में बंपर एक्सटेंशन शामिल है।

इन तीन मुख्य पार्ट्स के अलावा, स्विफ्ट स्पोर्ट बॉडीकिट के साथ कई दूसरे ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, ब्लैक ग्रिल गार्निश और ब्लैक-आउट एलॉय व्हील्स का ऑप्शन है। इसके अलावा, डोर हैंडल प्रोटेक्टर, ORVMs पर कार्बन फिनिश, हुड डेकल्स, SWIFT बैजिंग वाला खास फ्यूल लिड कवर और स्टेनलेस स्टील पैडल जैसी एक्सेसरीज शामिल है।