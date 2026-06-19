Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maruti Suzuki से लेकर हुंडई तक, इसी साल लॉन्च होंगी इन कंपनियों की ये दमदार SUVs, लिस्ट में EV भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

इस साल के आने वाले महीने एसयूवी लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। आने वाले महीनों में इंडियन मार्केट में कई शानदार सब-4 मीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें मारुति सुजुकी और हुंडई की गाड़ियां भी शामिल हैं।

Maruti Suzuki से लेकर हुंडई तक, इसी साल लॉन्च होंगी इन कंपनियों की ये दमदार SUVs, लिस्ट में EV भी

कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। इस साल अभी कुछ और बेहतरीन सब-4 मीटर एसयूवी की इंडियन मार्केट में एंट्री होने वाली है। इनमें हुंडई, मारुति सुजुकी और विनफास्ट के साथ किआ की एसयूवी भी शामिल हैं। इनमें कुछ eSUV भी हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Kia Syros EV

यह भारतीय बाजार में किआ की पहली अफोर्डेबल और मास मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसे कंपनी इसी साल अगस्त में लॉन्च करने वाली है। अपने ICE मॉडल की तरह ही K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इलेक्ट्रिक वीइकल से जुड़े कुछ खास अपडेट्स के अलावा सिरोस का डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही होगा। इसमें 42 kWh और 49 kWh की बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यही बैटरी पैक ऑप्शन ग्लोबल स्पेसिफिकेशन वाली Hyundai Inster में आते हैं। यह ऑल-इलेक्ट्रिक SUV फ्रंट-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आएगी। भारत में सिरोस EV की कीमत 15-20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

Hyundai HE1i

हुंडई की यह सब-4 मीटर एसयूवी टाटा पंच को टक्कर देने वाली है। कंपनी इसे इस साल के खत्म होने से पहले लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 10 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। यह नया मॉडल सीधे टाटा पंच ईवी को सीधी देगा। इसका डिजाइन रगेड और बॉक्सी होगा। इसमें स्प्लिट LED हेडलैंप डिजाइन, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, 17-इंच के अलॉय व्हील्स और 360-डिग्री व्यू सिस्टम के लिए कैमरे होंगे। उम्मीद है कि इसमें हुंजई के E-GMP(K) प्लेटफॉर्म का यूज होगा। यह 42 kWh और 49 kWh बैटरी पैक के साथ 350 km तक की रेंज देगा।

ये भी पढ़ें:टोयोटा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले महीने लॉन्च हो सकती है नई हाइलक्स

Maruti Suzuki Brezza Facelift

ब्रेजा फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। यह इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत 8.5 लाख रुपये से 14 लाख रुपये के बीच होने की संभावना है। इसका ओवरऑल डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही होगा। हालांकि, इसमें बदली हुई ग्रिल, नए हेडलैंप, अपडेटेड बंपर, नए अलॉय व्हील और रियर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा अपडेट 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलना हो सकता है। फेसलिफ्ट में ज्यादा फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है, जिनमें बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, HUD, 360-डिग्री कैमरा और अंडरबॉडी-माउंटेड CNG टैंक शामिल है।

ये भी पढ़ें:निसान ने लॉन्च से पहले शेयर किया टेक्टॉन का टीजर, पैट्रोल से इंस्पायर्ड है लुक

VinFast VF3

वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी विनफास्ट के इस साल के आखिर तक भारत में VF3 माइक्रो-SUV लॉन्च करने की उम्मीद है। इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपये से 11 लाख रुपये के बीच होगी। लॉन्च होने के बाद, यह कंपनी की सबसे सस्ती गाड़ी होगी और उन शहर के खरीदारों को टारगेट करेगी जो कॉम्पैक्ट EV की तलाश में हैं। VF3 का डिजाइन बॉक्सी होगा, इसमें 191 mm का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, चंकी बॉडी क्लैडिंग और मजबूत मिनी-SUV वाला लुक होगा। इंटरनेशनल मार्केट में यह कई बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। भारत में VF3 लगभग 210 km की रेंज दे सकती है। यह MG Comet EV और Tata Tiago.ev को टक्कर देगी।

ये भी पढ़ें:सेल्टॉस से लेकर सॉनेट तक, 1 जुलाई से महंगी होने वाली हैं किआ की कारें

(Photo: Cartoq)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।