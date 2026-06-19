Maruti Suzuki से लेकर हुंडई तक, इसी साल लॉन्च होंगी इन कंपनियों की ये दमदार SUVs, लिस्ट में EV भी

इस साल के आने वाले महीने एसयूवी लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। आने वाले महीनों में इंडियन मार्केट में कई शानदार सब-4 मीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें मारुति सुजुकी और हुंडई की गाड़ियां भी शामिल हैं।

कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। इस साल अभी कुछ और बेहतरीन सब-4 मीटर एसयूवी की इंडियन मार्केट में एंट्री होने वाली है। इनमें हुंडई, मारुति सुजुकी और विनफास्ट के साथ किआ की एसयूवी भी शामिल हैं। इनमें कुछ eSUV भी हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Kia Syros EV यह भारतीय बाजार में किआ की पहली अफोर्डेबल और मास मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसे कंपनी इसी साल अगस्त में लॉन्च करने वाली है। अपने ICE मॉडल की तरह ही K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इलेक्ट्रिक वीइकल से जुड़े कुछ खास अपडेट्स के अलावा सिरोस का डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही होगा। इसमें 42 kWh और 49 kWh की बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यही बैटरी पैक ऑप्शन ग्लोबल स्पेसिफिकेशन वाली Hyundai Inster में आते हैं। यह ऑल-इलेक्ट्रिक SUV फ्रंट-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आएगी। भारत में सिरोस EV की कीमत 15-20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

Hyundai HE1i हुंडई की यह सब-4 मीटर एसयूवी टाटा पंच को टक्कर देने वाली है। कंपनी इसे इस साल के खत्म होने से पहले लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 10 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। यह नया मॉडल सीधे टाटा पंच ईवी को सीधी देगा। इसका डिजाइन रगेड और बॉक्सी होगा। इसमें स्प्लिट LED हेडलैंप डिजाइन, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, 17-इंच के अलॉय व्हील्स और 360-डिग्री व्यू सिस्टम के लिए कैमरे होंगे। उम्मीद है कि इसमें हुंजई के E-GMP(K) प्लेटफॉर्म का यूज होगा। यह 42 kWh और 49 kWh बैटरी पैक के साथ 350 km तक की रेंज देगा।

Maruti Suzuki Brezza Facelift

ब्रेजा फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। यह इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत 8.5 लाख रुपये से 14 लाख रुपये के बीच होने की संभावना है। इसका ओवरऑल डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही होगा। हालांकि, इसमें बदली हुई ग्रिल, नए हेडलैंप, अपडेटेड बंपर, नए अलॉय व्हील और रियर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा अपडेट 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलना हो सकता है। फेसलिफ्ट में ज्यादा फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है, जिनमें बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, HUD, 360-डिग्री कैमरा और अंडरबॉडी-माउंटेड CNG टैंक शामिल है।

VinFast VF3 वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी विनफास्ट के इस साल के आखिर तक भारत में VF3 माइक्रो-SUV लॉन्च करने की उम्मीद है। इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपये से 11 लाख रुपये के बीच होगी। लॉन्च होने के बाद, यह कंपनी की सबसे सस्ती गाड़ी होगी और उन शहर के खरीदारों को टारगेट करेगी जो कॉम्पैक्ट EV की तलाश में हैं। VF3 का डिजाइन बॉक्सी होगा, इसमें 191 mm का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, चंकी बॉडी क्लैडिंग और मजबूत मिनी-SUV वाला लुक होगा। इंटरनेशनल मार्केट में यह कई बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। भारत में VF3 लगभग 210 km की रेंज दे सकती है। यह MG Comet EV और Tata Tiago.ev को टक्कर देगी।