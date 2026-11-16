अगले 12 महीनों आ सकती हैं ये नई और अपडेटेड सब-4 मीटर SUV, लिस्ट में फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट भी

भारत में सब-4 मीटर एसयूवी की जबरदस्त डिमांड है। आने वाले 12 महीनों में इस सेगमेंट में कई नए मॉडल और अपडेटेड यानी फेसलिफ्टेड एसयूवी आ सकती हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

भारत में सब-4 मीटर एसयूवी की जबरदस्त डिमांड है। मार्केट में एक से बढ़ कर एक सब-4 मीटर एसयूवी हैं। छोटी कारों से अपग्रेड करने वाले कई ग्राहक इस सेगमेंट पर स्विच करते हैं। यही वजह है कि लगभग हर बड़ी कार कंपनी के पास इस कैटेगरी में कम से कम एक मॉडल जरूर मौजूद है। अगर आप भी इस सेगमेंट की एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आने वाले 12 महीनों में इस सेगमेंट में कई नए मॉडल और अपडेटेड यानी फेसलिफ्टेड एसयूवी की एंट्री हो सकती है। इनमें मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट से लेकर रेनो ब्रिजर और हुंडई आयोनिक P जैसी गाड़ियां शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Maruti Fronx Facelift मारुति सुजुकी अगले साल फ्रॉन्क्स का अपडेटेड मॉडल ला सकती है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल और बंपर के साथ कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, Level 2 ADAS और वायरलेस फोन चार्जर जैसे नए फीचर्स दे सकती है। इंजन में भी बदलाव की उम्मीद है। इसके हाई वेरिएंट में मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जारी रह सकता है। जबकि, 1.2-लीटर K12C 4-सिलेंडर इंजन की जगह नया Z12E-सीरीज 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है। यह इंजन 5-स्पीड मैन्युअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आ सकता है। सीएनजी वेरिएंट में भी इन दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।

Toyota Taisor Facelift मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के लॉन्च के कुछ समय बाद टोयोटा अपनी अपडेटेड टाइजर को बाजार में ला सकती है। यह एसयूवी फ्रॉन्क्स पर बेस्ड है। इसीलिए इसमें भी इसी तरह के कॉस्मेटिक बदलाव और फीचर अपडेट मिलने की उम्मीद है। नई टाइजर में भी 1.2-लीटर, थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसके साथ मैन्युअल और AMT गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। सीएनजी वेरिएंट में भी दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए जाने की उम्मीद है।

Renault Bridger रेनो की नई सब-4 मीटर एसयूवी ब्रिजर अगले साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च हो सकती है। कंपनी इसे कई पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ लाने की तैयारी कर रही है। इसमें पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, हाइब्रिड, सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन शामिल हो सकते हैं। इसके नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में 1.2-लीटर यूनिट मिलने की उम्मीद है। वहीं, टर्बो-पेट्रोल इंजन भी इसी कैपेसिटी का हो सकता है। रेनो एक नया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर हाइब्रिड इंजन भी डिवेलप कर रही है, जो Miller Cycle टेक्नोलॉजी पर काम करेगा।

Hyundai Ioniq P हुंडई की छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी Ioniq P अगले साल लॉन्च हो सकती है। यह E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें Exter या Inster EV से इंस्पायर्ड बॉक्सी डिजाइन देखने को मिल सकता है। बैटरी पैक की बात करें, तो इसके एंट्री-लेवल वेरिएंट में 42kWh बैटरी मिलने की उम्मीद है। वहीं, हायर वेरिएंट में 49kWh या 51.4kWh बैटरी पैक दिया जा सकता है। इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज 300 से 450 किलोमीटर के बीच हो सकती है।