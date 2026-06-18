Nissan और Renault की तीन नई हाइब्रिड SUV, मिलेंगे तगड़े फीचर, लिस्ट में ब्रिजर भी

रेनो और डस्टर इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ को तेजी से मजबूत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन दोनों कंपनियों की कई बेहतरीन हाइब्रिड एसयूवी की भारत में एंट्री होने वाली है। इन एसयूवी में ब्रिजर हाइब्रिड भी शामिल है। आइए जानते हैं डीटेल।

रेनो और निसान इंडियन मार्केट में तहलका मचा रखा है। रेनो की डस्टर अपने सेगमेंट की दूसरी एसयूवी को कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं, निसान 9 जुलाई को अपनी नई एसयूवी - टेक्टॉन को लॉन्च करने वाली है। इन नए लॉन्च के साथ कंपनी आगे भी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना जारी रखने वाली है और आने वाले दिनों में हमें निसान और रेनो की कुछ बेहतरीन हाइब्रिड कारें भी देखने को मिलेंगी। इन अपकमिंग गाड़ियों में डस्टर हाइब्रिड के साथ बोरियल हाइब्रिड और टेक्टॉन हाइब्रिड भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

Nissan Tekton Hybrid निसान भी रेनो की तरह टेक्टॉन का हाइब्रिड वर्जन ला सकता है। एसयूवी का एक्सटीरियर लुक और फीचर्स रेग्युलर टेक्टॉन जैसे ही होंगे, लेकिन इंजन अलग होगा। इसमें 1.8 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम से लैस होगा। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए इसमें 1.4 kWh की बैटरी लगी होगी। उम्मीद है कि यह इस सेगमेंट के सबसे बेस्ट सिस्टम्स में से एक होगा, जिससे शहर में कार को 80 पर्सेंट तक इलेक्ट्रिक वीइकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। टेक्टॉन हाइब्रिड को रेग्युलर वर्जन के लॉन्च के कम से कम 3-6 महीने बाद लॉन्च किए जाने की उम्मीद की जा रही है।

Renault Bridger Hybrid कंपनी अपनी ब्रिजर कॉन्सेप्ट को पहले ही शोकेस कर चुकी है। अब इसका प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट आने वाला है। ब्रिजर R-GMP आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी, जिसे CMF-B प्लेटफॉर्म से लिया गया है। इसे रेनो इंडिया की इंजीनियरिंग और रिसर्च टीमों ने डेवलप किया है। उम्मीद है कि इस SUV का बाहरी डिजाइन कॉम्पैक्ट होगा और इसमें रगेड स्टाइलिंग एलिमेंट्स के साथ पैसेंजर्स के लिए बड़ा केबिन स्पेस भी मिलेगा। इसके पावरट्रेन ऑप्शन में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा, रेनो के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी आने की उम्मीद है। फिलहाल, हाइब्रिड सेटअप की सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि ब्रिजर अगले साल भारत में लॉन्च हो सकती है।