JSW Combat की भारत में एंट्री होने वाली है। इसी बीच एक टीवीसी शूट के दौरान लिए गए इसके स्पाई शॉट्स सामने आए हैं। स्पाई तस्वीरों के मुताबिक कॉम्बैट का डिजाइन काफी हद तक Jetour T2 जैसा ही है।

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट के नए स्पाई शॉट आए सामने

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JSW Lepas L6

JSW Motors की पहली SUV JSW Combat मार्केट में एंट्री करने से पहले एक बार फिर चर्चा में है। इस प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी के टीवीसी शूट के दौरान लिए गए नए स्पाई फोटो सामने आए हैं, जिनमें इसका लुक काफी जबरदस्त लग रहा है। फोटोज को nick.audience ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। कंपनी इसे 3 दिसंबर 2026 को लाने वाली है। कॉम्बैट इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली Jetour T2 पर बेस्ड होगी। हालांकि, इंडियन मार्केट के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तस्वीरों में सबसे बड़ा बदलाव फ्रंट ग्रिल पर दिखाई देता है, जहां Jetour की जगह Combat लिखा हुआ है। आइए जानते हैं कि कंपनी इस एसयूवी में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

डिजाइन और साइज स्पाई तस्वीरों के मुताबिक कॉम्बैट का डिजाइन काफी हद तक Jetour T2 जैसा ही है। इसमें LED हेडलाइट्स, फॉग लैंप और फ्रंट बंपर भी पहले जैसे नजर आते हैं। तस्वीरों में JSW Motors का लोगो दिखाई नहीं दिया है। टेस्ट मॉडल Aqua Green कलर में नजर आया है, जो दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ इंटरनेशनल मार्केट में भी उपलब्ध है। जेटूर T2 की तरह कॉम्बैट में भी बॉक्सी और सीधा SUV डिजाइन मिलेगा। इसका लुक काफी हद तक Land Rover Defender से मिलता-जुलता है। हालांकि, डिफेंडर से अलग इसमें लैडर-फ्रेम चेसिस की जगह मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी लंबाई करीब 4.7 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। यह टाटा सफारी से बड़ी एसयूवी है, लेकिन इसमें केवल 5 लोगों के बैठने की जगह मिलेगी।

इंटीरियर और फीचर्स जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट का केबिन भी जेटूर T2 जैसा रहने की उम्मीद है, जिसमें JSW की ब्रैंडिंग देखने को मिल सकती है। इसके डैशबोर्ड पर 15.6-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 10.6-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके अलावा चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 12-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 540-डिग्री कैमरा, पावर एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।