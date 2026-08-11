Skoda और Volkswagen की ये नई कारें मचाएंगी तहलका, लिस्ट में फेसलिफ्ट के साथ दमदार SUV भी
स्कोडा और फॉक्सवैगन इंडियन मार्केट में आने वाले महीनों में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियां अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से भी कुछ नए मॉडल भारत में लाने की तैयारी कर रही हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
स्कोडा और फॉक्सवैगन इंडियन मार्केट में आने वाले महीनों में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। कंपनी के नए पोर्टफोलियो में लोकली मैन्युफैक्चर होने वाली कारों के साथ कुछ CBU मॉडल भी शामिल होंगे। दोनों कंपनियां अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से भी कुछ नए मॉडल भारत में लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें नई SUVs से लेकर फेसलिफ्ट मॉडल और परफॉर्मेंस कारें शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट
फॉक्सवैगन वर्टस का फेसलिफ्ट मॉडल जल्द बाजार में आ सकता है। इसमें डिजाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि प्लेटफॉर्म पहले जैसा ही रहेगा। मौजूदा 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक की जगह नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया जा सकता है। टेस्टिंग मॉडल में नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप और नए DRLs के साथ कनेक्टेड लाइट बार, इल्यूमिनेटेड लोगो और नए अलॉय व्हील्स नजर आए हैं। इंजन में बदलाव नहीं होगा। इसमें 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन 115PS और 178Nm और 1.5-लीटर TSI इंजन 150PS और 250Nm आउटपुट के साथ जारी रहेंगे। छोटे इंजन के साथ मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक, जबकि 1.5-लीटर इंजन के साथ 7-स्पीड DSG मिल सकता है।
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Volkswagen Golf GTI
₹ 53 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 18.19 लाख
Skoda New Slavia
₹ 12 - 19 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
फॉक्सवैगन की नई सब-4 मीटर एसयूवी
स्कोडा काइलैक की सफलता के बाद फॉक्सवैगन भी इसी फॉर्मूले पर नई छोटी एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। यह एसयूवी विदेशों में बिकने वाली Volkswagen Tera से इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ आ सकती है और टाइगुन के नीचे वाले सेगमेंट में आएगी। यह फॉक्सवैगन की सबसे सस्ती एसयूवी बन सकती है और MQB A0 IN प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें काइलैक वाला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 115PS और 178Nm जेनरेट करता है। इंजन के साथ मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है। यह अगले साल लॉन्च हो सकती है।
फॉक्सवैगन गोल्फ GTI का दूसरा बैच
फॉक्सवैगन गोल्फ GTI को भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मई 2025 में इसे लिमिटेड CBU मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था और पहला बैच जल्दी बिक गया। अब कंपनी इसका दूसरा बैच लाने की तैयारी कर रही है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 268PS की पावर देता है। इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही ऑफर किया जाएगा।
स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट
फॉक्सवैगन वर्टस की तरह स्लाविया को भी इस साल अपडेट किया जाएगा। इसे 18 अगस्त को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें नया डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की संभावना है। नई स्लाविया में मॉडिफाइड हुई फ्रंट ग्रिल, नए हेडलैंप, कनेक्टेड LED DRLs, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड LED टेललैंप दिए जा सकते हैं। साथ ही केबिन में बेहतर डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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