Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Skoda और Volkswagen की ये नई कारें मचाएंगी तहलका, लिस्ट में फेसलिफ्ट के साथ दमदार SUV भी

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

स्कोडा और फॉक्सवैगन इंडियन मार्केट में आने वाले महीनों में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियां अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से भी कुछ नए मॉडल भारत में लाने की तैयारी कर रही हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Volkswagen
फॉक्सवैगन
Volkswagen Golf GTI
केवल
69,300/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

स्कोडा और फॉक्सवैगन इंडियन मार्केट में आने वाले महीनों में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। कंपनी के नए पोर्टफोलियो में लोकली मैन्युफैक्चर होने वाली कारों के साथ कुछ CBU मॉडल भी शामिल होंगे। दोनों कंपनियां अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से भी कुछ नए मॉडल भारत में लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें नई SUVs से लेकर फेसलिफ्ट मॉडल और परफॉर्मेंस कारें शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Amaze
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
EMI केवल9,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
अपनी EMI जानें

फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट

फॉक्सवैगन वर्टस का फेसलिफ्ट मॉडल जल्द बाजार में आ सकता है। इसमें डिजाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि प्लेटफॉर्म पहले जैसा ही रहेगा। मौजूदा 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक की जगह नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया जा सकता है। टेस्टिंग मॉडल में नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप और नए DRLs के साथ कनेक्टेड लाइट बार, इल्यूमिनेटेड लोगो और नए अलॉय व्हील्स नजर आए हैं। इंजन में बदलाव नहीं होगा। इसमें 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन 115PS और 178Nm और 1.5-लीटर TSI इंजन 150PS और 250Nm आउटपुट के साथ जारी रहेंगे। छोटे इंजन के साथ मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक, जबकि 1.5-लीटर इंजन के साथ 7-स्पीड DSG मिल सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI

₹ 53 लाख

EMI केवल69,300/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

₹ 10.5 - 19 लाख

EMI केवल13,800/ माह
अपनी EMI जानें
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10 - 18.19 लाख

EMI केवल13,100/ माह
अपनी EMI जानें
Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

₹ 12 - 19 लाख

EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Tera

Volkswagen Tera

₹ 9 - 15 लाख

EMI केवल11,800/ माह
अपनी EMI जानें

फॉक्सवैगन की नई सब-4 मीटर एसयूवी

स्कोडा काइलैक की सफलता के बाद फॉक्सवैगन भी इसी फॉर्मूले पर नई छोटी एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। यह एसयूवी विदेशों में बिकने वाली Volkswagen Tera से इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ आ सकती है और टाइगुन के नीचे वाले सेगमेंट में आएगी। यह फॉक्सवैगन की सबसे सस्ती एसयूवी बन सकती है और MQB A0 IN प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें काइलैक वाला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 115PS और 178Nm जेनरेट करता है। इंजन के साथ मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है। यह अगले साल लॉन्च हो सकती है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा की इस धाकड़ SUV का स्पेशल एडिशन, 15 अगस्त को होगी धमाकेदार एंट्री

फॉक्सवैगन गोल्फ GTI का दूसरा बैच

फॉक्सवैगन गोल्फ GTI को भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मई 2025 में इसे लिमिटेड CBU मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था और पहला बैच जल्दी बिक गया। अब कंपनी इसका दूसरा बैच लाने की तैयारी कर रही है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 268PS की पावर देता है। इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही ऑफर किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:थार फेसलिफ्ट से लेकर विजन X तक, महिंद्रा ला रहा तीन नई SUV, बहुत कुछ है खास

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

फॉक्सवैगन वर्टस की तरह स्लाविया को भी इस साल अपडेट किया जाएगा। इसे 18 अगस्त को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें नया डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की संभावना है। नई स्लाविया में मॉडिफाइड हुई फ्रंट ग्रिल, नए हेडलैंप, कनेक्टेड LED DRLs, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड LED टेललैंप दिए जा सकते हैं। साथ ही केबिन में बेहतर डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:मारुति की चार नई कारें, लिस्ट में टाटा पंच को टक्कर देने वाली छोटी एसयूवी भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।